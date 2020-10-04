Как ОТТ-отрасль будет бороться с пиратами

Отношение легальных игроков рынка онлайн-видео к усилиям государства по борьбе с пиратами во многом парадоксально.

Несмотря на большой объем законодательного и внутриотраслевого регулирования, направленного на борьбу с нелегальным видеоконтентом в Интернете, радикально решить эту проблему за последние годы не удалось. Пираты успешно адаптируются ко всем нововведениям.

Рыночные игроки и регуляторы пришли к пониманию того, что не только зачистка пиратского контента должна вестись безостановочно, но и разработку новых антипиратских законов следует перевести в режим нон-стоп. «Телеспутник» обобщил обсуждаемые антипиратские инициативы, которые, скорее всего, будут формализованы в новых законах в ближайшую пару лет.

ОТ АНТИПИРАТСКОГО МЕМОРАНДУМА — К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ

Виктор Чеканов

Отношение легальных игроков рынка онлайн-видео к усилиям государства по борьбе с пиратами во многом парадоксально. С публичных трибун крупных форумов они вынужденно заявляют об эффективности антипиратского регулирования, принципы которого сами и предлагали. В кулуарах тех же форумов звучат более резкие оценки — борьба с пиратами на самом деле непоказная, но надо бы действовать еще жестче и разнообразнее. «Борьба с пиратством в официальном поле идет уже 10 лет. Крупных пиратов позакрывали, но их стало больше. Например, логика работы антипиратского меморандума заключается в том, чтобы было невозможно найти и посмотреть пират-контент. Он работает, однако и сегодня можно найти нелегальный контент», — заявил генеральный директор онлайн-кинотеатра Megogo в России Виктор Чеканов в ходе специализированной сессии международного форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2019.

Тем не менее именно антипиратский меморандум, подписанный 1 ноября 2018 года крупными российскими операторами поисковых систем и правообладателями при участии Роскомнадзора, и сам регулятор, и игроки считают одним из реальных достижений, на практике ведущих к снижению трафика на нелегальные ресурсы.

Старший партнер юридической компании «Катков и партнеры» Павел Катков называет меморандум «огромным прорывом», о котором участники рынка и мечтать не могли на заре разработки антипиратского законодательства. «Возникшее понимание самих поисковых сервисов, что, помимо их несомненной огромной пользы для людей и помощи нахождения точной информации, они еще и вольно или невольно становятся площадкой, способствующей распространению пиратского контента, — безусловный прогресс. С этой точки зрения действие антипиратского меморандума — гигантский шаг в сторону повышения законности интернет-среды и снижения уровня использования незаконной интеллектуальной собственности в ней», — сообщил Павел Катков «Телеспутнику».

Генеральный директор ivi Олег Туманов считает, что уровень пиратского контента в Сети после принятия антипиратского меморандума снижается. «Считаю, что ситуация однозначно улучшается. Государство впервые показало, что оно может регулировать не только пиратов, но и игроков, которые так или иначе содействовали пиратству. Меморандум был подписан, и я вижу действия со стороны "Яндекса" по уменьшению пиратской выдачи. Особенно это проявилось за две-три недели до Санкт-Петербургского экономического форума, не знаю, совпало ли это с ним. Пиратского контента в "Яндексе" стало действительно меньше», — рассказал Олег Туманов.

Олег Туманов

Поэтому усилия законопослушных игроков рынка и Роскомнадзора направлены сейчас на закрепление доказавших свою полезность механизмов меморандума, предполагающих внесудебное удаление из поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы, на которых содержится нелицензионный контент, в новом федеральном законе. «Мы готовим закон на основе антипиратского меморандума. Мы очень надеемся, что федеральный закон будет подготовлен, такая вероятность есть. Стороны договариваются, формулировки оттачиваются. Мы активно участвуем. Надеемся, что уже осенью мы сможем передать закон на обсуждение», — пояснил Олег Туманов.

Пока же, замечает Павел Катков, меморандум не только не имеет статуса федерального закона, но даже и не является нормативно-правовым актом, обязательным для всех игроков. «Меморандум — лишь частное гражданско-правовое соглашение между группой одних организаций — поисковых сервисов ("Яндекс", "Рамблер") и другой группой, представленной, в частности, ассоциацией "Интернет-видео"», — объясняет Павел Катков, добавляя, что коммерческие организации, не подписавшие меморандум, могут воспользоваться данным инструментом лишь после присоединения к нему.

В этом и заключается смысл разработки на основе меморандума федерального закона, ведь это обязательный для исполнения документ. «В случае его принятия не возникнет ситуации, когда необходимо заключить договор для защиты своих законных прав, достаточно будет закона», — подчеркивает глава юрфмирмы «Катков и партнеры».

Ключевая на текущий момент проблема в разработке закона — расхождения правообладателей и онлайн-кинотеатров с одной стороны и поисковиков с другой — относительно обсуждаемого механизма удаления ссылок на нелегальный контент из поисковой выдачи. Первые настаивают, что в реестр для удаления поисковиками должны вноситься не только отдельные ссылки на конкретные страницы с пиратскими копиями, но и доменные имена сайтов, неоднократно попадавшихся на нарушениях. «Надо удалять пиратские сайты целиком, делать это быстро, не страницы на сайтах вычищать, а удалять сайты целиком», — объяснил «Телеспутнику» суть позиции правообладателей Олег Туманов. В «Медиа-коммуникационного союзе» (МКС), являющемся держателем реестра противоправных ссылок, в то же время говорят, что у интернет-компаний (прежде всего поисковиков) противоположное мнение по поводу удаления доменов целиком. Представители интернет-отрасли считают, что внесудебного механизма, работающего с отдельными ссылками, здесь недостаточно и решение о блокировке домена должен принимать суд. «Необходимо, чтобы любые меры, которые влекут недоступность для пользователей сайта целиком, были основаны на решении суда. Мы уверены, что такое решение будет найдено», — сообщили «Коммерсанту в «Яндексе». Это расхождение — по сути, единственное в позициях сторон, однако оно принципиальное и может затормозить работу над законом.

В Ассоциации «Интернет-видео», консолидирующей позиции видеосервисов при разработке документа, уточняли, что для социальных сетей и видеохостингов в механизме удаления доменов будет предусмотрен «иммунитет». Но для этого они должны присоединиться к реестру МКС — это уже сделали «ВКонтакте», «Одноклассники» и Rutube.

Так или иначе, участники разработки нового закона подтверждают намерение осенью передать текст законодателю для начала его рассмотрения.

СТАВКА МОЖЕТ НЕ ЗАЙТИ

Второе перспективное направление борьбы с пиратами, обсуждаемое ведомствами, — пресечение потоков финансирования нелегальных площадок. Руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности компании Group-IB Дмитрий Тюнькин говорил в интервью «Телеспутнику», что обозначение новой цели антипиратской работы в виде сокращения заработков пиратов ставит и новый вопрос в регуляторной повестке — кто от лица государства будет оценивать, сокращаются или растут эти заработки? «В зависимости от точки зрения на пиратские финансовые потоки они попадают в поле зрения разных ведомств. Если это средства от нелегальной рекламы беттинга (ставок на спорт, — прим. «Телеспутника») и гемблинга (азартных игр, — прим. «Телеспутника»), то это сфера компетенции Федеральной антимонопольной службы (ФАС) или Федеральной налоговой службы (ФНС), в зависимости от конкретной ситуации и действующих нормативных актов. Оба ведомства предпринимают определенные шаги по блокировке такой рекламы. Были выдвинуты также инициативы по блокировке банковских счетов тех, кто заказывает и размещает рекламу беттинга и гемблинга. Это правильные действия, но весь вопрос в доведении их до конца», — рассуждал Дмитрий Тюнькин.

Ответ со стороны ФАС не заставил себя ждать. Как сообщила ТАСС начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС РФ Татьяна Никитина, антимонопольное ведомство прорабатывает принципы своего участия в ограничении размещения нелегальной рекламы казино на пиратских ресурсах. «Что касается онлайн-казино, проблема действительно большая. Реклама казино у нас запрещена в Интернете и в принципе в поисковиках и на новостных сайтах она не появляется. Такая реклама в большей степени характерна для сайтов с пиратским контентом, но не всегда эти сайты расположены в наших доменных зонах, поэтому не всегда возможно закрыть доступ к такому сайту. Мы эту проблему знаем и пытаемся решить», — отмечала Татьяна Никитина. В качестве одного из вариантов решения этой проблемы она упоминала наделение полномочиями антимонопольных органов, а именно «правом вносить сайты, на которых размещается незаконная реклама казино, в реестр запрещенных сайтов, чтобы Роскомнадзор потом блокировал их».

В то же время о конкретных инициативах в этой области говорить пока рано: ФАС готовит предложения, признавая, что они могут вызвать определенную дискуссию. «Как вариант, можно отправлять владельцу сайта одно-два предупреждения. Если такое обращение было проигнорировано, то следующий шаг — принять решение о временной или постоянной блокировке таких сайтов», — поясняла Татьяна Никитина. По ее словам, ФАС пока не готовила текст для вынесения на обсуждение с ведомствами, но такой документ может быть составлен и согласован до конца текущего года.

БОЛЬШЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Третье направление антипиратской активности, ставшее предметом дискуссий в отрасли в последние месяцы, — технологические инновации, которые, впрочем, идут рука об руку с законотворчеством.

В частности, в ходе IPQuorum 2019 исполнительный директор ассоциации IPChain Григорий Туринцев высказал точку зрения, что все взятые на вооружение государством инструменты ограничения пиратства до сих пор малоэффективны. По его словам, формирование «черных списков» и блокировки бессмысленны — владельцы таких ресурсов просто меняют домен и продолжают деятельность. «Нужен иной подход. Меморандум "Яндекса" неэффективен — из поисковой выдачи исчезают одни пиратские ссылки, но вверх поднимаются другие. Необходимо формировать "белые списки" ресурсов, которые, наоборот, не содержат пиратского контента. Пользователи будут понимать, что на платформах "белого списка" легальный контент. Это возможно сделать с помощью инфраструктуры IPChain. Если сайт будет размещать у себя видео или музыку нелегально, это отобразится в блокчейне. А контент авторов, пользующихся IPChain, нелегально и вовсе разместить не удастся», — предложил новый подход Григорий Туринцев.

Александр Жаров

Глава Роскомнадзора Александр Жаров вскоре после этого предложения указал, что надзорное ведомство не рассматривает для себя в качестве возможности переход на «белые списки», предложенные ассоциацией IPChain. «Про реестр, основанный на "белых списках", мне сложно говорить, я про эту идею не слышал. Подход Российской Федерации — все-таки не "белые списки", так как это уже цензура, а "черные списки". Разрешено все, что не запрещено, я, скорее, придерживаюсь этой позиции», — пояснил точку зрения регулятора Александр Жаров.

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