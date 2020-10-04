Как VR-технологии перебрались в другие сферы жизни из игр

В образовательных проектах виртуальная реальность прижилась в формате тренажера.

История трансляции видеоизображения началась с показа черно-белой картинки на большом «ящике» с маленьким экраном.

Спутник позволил получать информацию в любой точке мира, а с развитием трансляций любой из нас легко может стать участником мирового события у себя дома. О том, какие возможности появятся у человека благодаря VR-технологиям, рассказывают российские разработчики.

ГДЕ ВОСТРЕБОВАНА ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Несмотря на то, что вектор развития технологий виртуальной реальности задает США, c 2016 года на российском VR-рынке зафиксирован резкий рост инвестиций. «Например, по данным аналитиков KPMG, VR-технологии используют порядка четверти крупнейших компаний для самых разных целей — обучения персонала, маркетинга, внутренней коммуникации или взаимодействия с клиентами», — комментирует президент компании Modum Lab (разрабатывает проекты с использованием технологий VR, AR и видео 360 градусов) Дмитрий Кириллов. Востребованность VR в разных сферах на американском и азиатских рынках можно объяснить тем, что соответствующие шлемы и очки создают западные (Oculus Rift, Google Cardboard) и азиатские (HTC Vive) разработчики. Кроме этого, в производство вовлечены крупнейшие технологические компании, которые поддерживают стартапы, делают интеграции и спецпроекты. У них также открыты свои технические лаборатории.

Поэтому объем рынка услуг в США в этой сфере больше как по числу команд-разработчиков, так и в плане ресурсоемкости: ценники выше. Но заказ и у российских производителей будет стоить недешево. В зависимости от характеристик заказа цена может варьироваться от 300 тыс. до 5 млн рублей. А чтобы создать VR-продукт, потребуется нанять команду квалифицированных специалистов: режиссера, оператора, актеров, сценариста, администратора площадки и других.

В России в широком представлении виртуальная реальность закрепилась за игровой индустрией, но по факту ее применяют в различных сферах. Дмитрий Кириллов выделил направления, в которых VR пользуется наибольшей популярностью. По его словам, активнее всего технология развивается на B2B-рынке, где служит для нужд корпораций, частного бизнеса, а также в сфере игр. Есть интерес к виртуальной реальности и в сегменте образования. «Дополненная реальность в школьном обучении — это наглядность, возможность проделать сложные опыты самостоятельно без риска для здоровья», — объясняет Дмитрий Кириллов.

ОБУЧЕНИЕ УХОДИТ В ВИРТУАЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

В образовательных проектах виртуальная реальность прижилась в формате тренажера. Организации заказывают их, чтобы сократить издержки при обучении большого штата персонала и автоматизировать процесс. Например, для инженеров «Газпрома» это способ избавить сотрудников от рисков в чрезвычайных ситуациях, а для компании — возможность избежать дополнительных затрат на логистику при транспортировке оборудования. К студиям с подобными заказами обращались «Сбербанк», ВТБ и другие крупные компании.

По словам президента Ассоциации дополненной и виртуальной реальности (AVRA) Екатерины Филатовой, в России насчитывается около 500 компаний-разработчиков в сфере виртуальной реальности, и это количество стабильно год от года. «Но это не говорит о том, что рынок не развивается, — просто компетенции специалистов и руководителей VR-студий уходят в большие компании. По качеству российские проекты не хуже иностранных. И здесь важны инвестиции, когда у западных студий огромные штаты и они способны производить больше контента. Но если сравнивать результаты работ, то у российских студий очень сильные материалы, с которыми работают и международные компании», — уточнила Екатерина Филатова.

Учебные заведения внедряют VR-технологии, чтобы модернизировать процесс подготовки к ОГЭ. Например, ученики из Владивостока, Москвы и Санкт-Петербурга тестируют программу по физике в VR-очках. Оказавшись в виртуальном кабинете, школьник может увидеть, как ток идет по проводам или как магнитные волны воздействуют на предметы, — благодаря технологии дети больше заинтересованы в обучении и не отвлекаются на внешние факторы. Этот проект разработали сотрудники Дальневосточного федерального университета при поддержке Центра национальных технологических инициатив. В перспективе планируется внедрить в школьную программу уроки по биологии, истории, химии, математике, английскому и испанскому с использованием элементов виртуальной реальности.

Еще один пример: в студии iVariant создали конструктор Varwin для управления тренажерами, с помощью которого заказчик может сам настроить курсы или тестирование. Компания собирает электронный макет по сценарию задания или курса, а затем владелец может внести изменения или задать новый проект без навыков программирования.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ИЩЕТ НОВЫЙ КОНТЕНТ И ФОРМАТ

В конце 2019 года для обладателей VR-очков компания «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru») запустит приложение для просмотра видеоконтента в формате виртуальной реальности. Пользователям будет доступно 20 российских и зарубежных каналов, а также фильмотека. Попробовать новинку можно будет как в одиночку, так и в кругу семьи: технология позволяет подключиться к сеансу нескольким людям в пространстве виртуальной гостиной.

Телеканал RT первым среди российских телеканалов начал активно использовать технологию VR и первым в мире отправил в космос камеру, способную снимать видео в формате 360 градусов. В 2018 году RT выпустил серию видео для проекта «Космос 360». А с 2019-го эти ролики стали частью экспозиции в штаб-квартире ООН в Женеве. Весь материал снимали на Международной Космической Станции (МКС), сюжетом послужили даже новогодние каникулы космонавтов. Телезрители вместе с обитателями МКС могут выйти в открытый космос, посмотреть на тренировку в невесомости или отправиться в тур по отсекам станции.

К космической теме обратились и создатели первого VR-кинопроекта, премьеру которого показали в Центре современного искусства МАРС. Анимационные персонажи инопланетной внешности пытаются исправить последствия «Эффекта Кесслера» — загрязнение на околоземной орбите. Но главным героем фильма становится зритель, от действий которого зависит развитие событий. Потому что авторы проекта дают возможность интерактивно поучаствовать в решении космических проблем через контроллеры.

ПАНОРАМНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сотовые операторы тоже начали приобщаться к виртуальной реальности. Так, МТС запустил сервис трансляций крупных спортивных мероприятий и концертов в формате видео 360 градусов. Первым транслируемым в этом формате событием стал фестиваль Park Live. Пользователям также доступны музыкальные шоу и выступление симфонического оркестра. Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») предлагает своим клиентам пакет «Виртуальная реальность» с доступом к VR-видео.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР CASSIOPEA ИЗ ДОМА

Ритейловые компании ищут новые способы продать свой товар, и виртуальное присутствие в магазине может стать востребованной услугой при совершении покупок. Первую пробу сделала компания Seven Winds Studio, воссоздавшая процесс шопинга через VR-приложение Cassiopea. Смартфон и VR-очки позволят совершать покупки с примеркой, не посещая магазин. В этом случае покупатель создает аватар: от прически до размера ступни, как в игре Sims, и использует эти данные для выбора одежды или обуви. Разработчики добавили возможность совместного шопинга с друзьями, которые тоже пользуются технологией. Примеряя вещи, вы одновременно можете получать голосовые комментарии от знакомых. Если вещь понравилась, то сервис обеспечивает возможность онлайн-покупки и доставку товара курьером.

«Нельзя сказать, что Россия находится сильно позади остального мира, — весь вопрос в масштабе. По части распространения устройств мы действительно отстаем, но в плане контента и софта идем почти в ногу с западными странами», — резюмировала Екатерина Филатова.

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