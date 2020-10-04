Как WISI прошла путь от дюбелей до ОТТ и IPTV

Времена, когда компания могла занимать существенные позиции на рынке, предлагая клиентам отдельные компоненты телекоммуникационных систем - антенны, головные станции или усилители, - ушли в прошлое.

В телевизионной отрасли работает совсем немного компаний с почти вековой историей. Компания WISI, которой в 2019 году исполнилось 93 года, в этом отношении редкое исключение. И, несмотря на солидный возраст, она неизменно активна и открыта для новых рыночных трендов.

За те почти 25 лет, что «Телеспутник» освещает события ТВ-отрасли, многие значимые компании были поглощены другими, и их бренды исчезли с рынка, а некоторые поменяли профиль деятельности и все еще существуют, но уже в ином качестве. А WISI по-прежнему сохраняет свое лицо, в то же время предлагая переменчивой индустрии все новые актуальные решения. Это говорит о том, что компания выбрала эффективную стратегию развития, о которой мы и расскажем.

НА АКТУАЛЬНОЙ ВОЛНЕ

В WISI постоянно следят за перспективными тенденциями и технологическими новинками в области телевидения и телекоммуникаций, причем в широком спектре. Этим занимается специальная аналитическая группа, которая формирует предложения по направлениям развития компании. Конечно, не все решения и проекты WISI оказываются успешными и обеспечивают коммерческую отдачу. Но, как показывает практика, метод проб и ошибок — единственно действенная стратегия для компаний, стремящихся достичь успехов в инновациях и не опоздать со своими предложениями в новых сегментах рынка.

Не опаздывать WISI помогает и присоединение компаний, уже имеющих необходимые наработки и компетенции. Вспомним, например, своевременную покупку шведской компании A2B, положившую начало созданию гибких перестраиваемых решений, или присоединение канадской компании INCA, позволившее WISI заявить о себе в сферах ОТТ и транскодирования.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ И РАСШИРЕНИЕ В СМЕЖНЫЕ СФЕРЫ

Времена, когда компания могла занимать существенные позиции на рынке, предлагая клиентам отдельные компоненты телекоммуникационных систем — антенны, головные станции или усилители, — ушли в прошлое. Нынешние инсталляции слишком сложны, а клиенты слишком избалованы конкуренцией, чтобы такая стратегия имела успех.

Сегодня заказчикам телеком-вендоров требуются и комплексные решения, и поддержка на этапе эксплуатации, и обоснование выбираемых технологий.

Это обязывает разработчиков постоянно осваивать новые направления работ, и WISI в этом отношении не исключение. За последние 10 лет к оборудованию для систем кабельного телевидения (СКТВ) компания добавила выпуск платформ для построения сетей IPTV, а затем освоила производство решений для современных OTT-систем вещания. Сейчас ведутся работы по реализации профессионального транспорта сигналов через интернет на базе технологии SRT.

Системы IPTV- и OTT-вещания невозможны без связанного с ними программного обеспечения (middleware). Поэтому WISI включила в ассортимент продуктов модульное программное обеспечение WISIon для организации IPTV и интерактивного вещания.

В состав холдинга WISI также входит компания 2WCOM, которая предлагает решения по профессиональной доставке сигналов радиовещания через интернет, спутник и другие среды.

Последние годы все больше проявляется тенденция объединения телекоммуникационных и медиауслуг в рамках единого предложения. Причем их формируют не только телеком-операторы, что уже не новость, но и поставщики технологических решений.

В рамках этой тенденции компания WISI с 2018 года начала предлагать операторам услугу по предоставлению немецких телепрограмм. При этом компания обеспечивает и правовую чистоту контента, и его доставку до любой точки мира через интернет с использованием оборудования собственного производства.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ

Еще одним важным условием выживания современной компании является возможность масштабировать производство. Многие российские производители основной причиной своей слабой конкурентоспособности считают малую емкость российского рынка, на котором они работают, и в этом есть большая доля правды.

Чтобы оставаться конкурентоспособными и иметь ресурсы для развития, компаниям нужно постоянно расширять не только сферы своей работы, но и географию активности.

Поэтому не случайно компания WISI, начинавшая бизнес в небольшом городке на юге Германии, сейчас имеет филиалы и представительства практически по всей планете — в Австралии, Финляндии, в Объединенных Арабских Эмиратах, на Ближнем Востоке, в Канаде, Гонконге, Вьетнаме, Болгарии, Польше, Прибалтике…

ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ И ПАРТНЕРАМИ

Техническая поддержка и консультирование клиентов — это обязательная составляющая бизнеса любого поставщика, пренебрегать которой могут только фирмы-однодневки. Для WISI, как и для других серьезных компаний, это существенная часть работы.

Отдельно отметим обучающие семинары, которые компания проводит и в Германии, и на территории клиентов. Cеминары WISI, по нашим наблюдениям, отличают две особенности. Во-первых, на них практически всегда дается обзор актуальных технологий без прямой привязки к оборудованию WISI. Многие высокотехнологичные компании выдают подобную информацию в виде White Paper, но очень редко — в живом формате на семинарах. Еще более важная особенность семинаров WISI — это их интерактивность. Клиентов и партнеров там не только обучают, но и расспрашивают об их потребностях и пожеланиях по доработке функционала оборудования. Полученные запросы учитываются отделом разработок.

Если бы компания не вела работу по постоянному изучению рынка, совершенствованию продукции и ограничила поддержку клиентов, то, вероятно, она могла бы снизить себестоимость своего оборудования. Но тогда оно было бы другого класса и вряд ли использовалось бы в сетях таких операторов, как «Ростелеком», «ЭР-Телеком» и NetByNet.

НАЧАЛО

Компания WISI появилась в 1926 году в небольшом городке Ниферн на юго-западе Германии. Там до сих находятся центральный офис и один из заводов компании. Свое название компания получила по начальным буквам имени основателя Вильгельма Зина (Wilhelm Sihn). Сейчас его имя носит улица, на которой находится завод WISI, а компанией руководит уже его внук, Аксель Зин (Axel Sihn).

История WISI начиналась с производства полупроводниковых приемников, радиокомпонентов, штекеров и дюбелей. Тогда в компании работало всего пять человек.

Первый завод WISI был построен в 1932 году, и в 1939 году там начался выпуск телевизионных антенн для коллективного приема. К этому моменту в штате насчитывалось уже 150 сотрудников.

До начала 1950-х годов теле- и радиоантенны были основной продукцией компании. Затем к ним добавились ламповые усилители, реле, коммутаторы и высокочастотные коннекторы. В 1956 году в другом городке, Брайзахе-на-Рейне, был открыт второй завод, на котором трудилось уже более 600 работников. Позже началась международная деятельность WISI. В 1976 году у компании появилось подразделение в Швейцарии, а затем заводы и подразделения во Франции, Испании, Австрии, Швеции, Польше, Гонконге, Тунисе и других странах. Некоторые из них появились в результате присоединения местных компаний. Но несмотря на то, что сегодня производственные мощности WISI разбросаны по всему миру, существенная часть оборудования до сих пор разрабатывается и производится в Ниферне.

DTH И КТВ

В конце 1970-х, когда спутниковое телевидение перешло от этапа экспериментов к регулярным трансляциям, WISI начала производство профессиональных систем спутникового приема. А еще через 10 лет, с началом DTH-трансляций со спутников Astra, было запущено производство абонентских комплектов.

Когда в начале 1980-х в Германии началось строительство первых крупных сетей кабельного телевидения, WISI внедрилась в эту область, ставшую для нее приоритетной на долгие годы. Компания освоила производство радиочастотного, а затем и оптоволоконного оборудования для КТВ и реализовала ряд крупных проектов в этой области. В частности, была выполнена инсталляция первой линии передачи MPEG-2-DVB-потоков для крупнейшей немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom. К слову, в это же время компания занималась инсталляциями первых сетей GSM.

WISI В СНГ

В начале нулевых у кабельных операторов постсоветского пространства WISI в первую очередь ассоциировалась со станцией Topline HeadEnd II (серией OV). Судьба Topline HeadEnd II в своем роде уникальна. Сперва она предназначалась для отелей и систем SMATV. Но удачное конструкторское решение и включение в ее состав усовершенствованных модулей позволили использовать станцию в сетях среднего размера, а позже добавление оптики и модулей для работы с DVB позволили применять ее в качестве удаленной головной станции в составе крупных сетей с распределенной архитектурой. Более того, в некоторых крупных сетях она использовалась и на центральной станции. Результатом стала огромная популярность Topline HeadEnd II на постсоветском пространстве. Станция постоянно пополнялась актуальными модулями, причем WISI удавалось готовить их быстрее, чем конкурентам. Именно WISI первой выпустила эфирный конвертер с четырехкратным преобразованием частоты (с преобразованием «вверх»). Это решение позволило сделать конвертер перестраиваемым по выходу во всем рабочем диапазоне кабельной сети (47—862 МГц).

Одной из причин популярности станции OV50 была высокая надежность. Как вспоминают в WISI, станция могла годами работать без вмешательства оператора. За это время она иногда зарастала слоем грязи, но на ее работоспособности это не отражалось.

Эта станция эксплуатируется до сих пор, но технологии не стоят на месте, а с ними меняются и требования к головному оборудованию.

В годы глобализации СКТВ и их трансформации в мультисервисные сети WISI в партнерстве с другими производителями предлагала глобальные мультисервисные решения. Но позже опять сконцентрировалась на нише ТВ-распространения, благо в тот момент в ней происходило много интересного.

10 лет назад начала меняться концепция построения головных станций. Жесткие аппаратные решения уступали место программируемым платформам на базе FPGA и DSP с минимальным использованием специализированных микросхем. Примерно в то же время на головных станциях стала использоваться IP-коммутация. В тот момент было много дискуссий по поводу вариантов внедрения этих концепций в новые разработки. В какой мере следует унифицировать модули головных платформ? Стоит ли выносить общие функции станции в шасси или лучше в распределенном режиме нагрузить ими интерфейсные модули? Заменить ли общую шину станции IP-коммутатором или использовать IP-коммутацию только для объединения разных шасси? Каждый проектировщик решал эти вопросы по-своему.

В WISI разработки в рамках новых трендов форсировались с покупкой шведской компании A2B Electronics — производителя популярной станции Aurora с перепрограммируемыми модулями. Результатом работы перешедших в WISI проектировщиков стало появление платформы Chameleon, в которой указанные концепции были реализованы самым радикальным образом.

Платформа Chameleon, по словам технического эксперта WISI Вячеслава Чулкова, реализует концепцию развития приложений, а не железа. Она включает в себя блок — железо, содержащее несколько универсальных тюнеров, слотов для САМ, модуляторы с прямым синтезом и набор программируемых логических матриц FPGA. Загружая в этот блок различные программные приложения, можно, не меняя железа, реализовать любой функционал, который требуется в современной головной станции.

Несколько позже на основе этой же платформы был выпущен другой продукт, получивший название Tangram. В нем те же компоненты — тюнеры, САМ, модуляторы — реализованы на отдельных сменных модулях. Комбинируя модули в шасси Tangram, можно сформировать любое устройство для головной станции, от многоканального DVB-приемника высокой плотности до многоканального IP-DVB-шлюза.

Одним из последних приобретений WISI стала канадская фирма INCA Networks. Этим WISI убила двух зайцев. С одной стороны, INCA Networks имела положительный задел в производстве разнообразных аппаратных транскодеров, а этого востребованного типа оборудования у WISI не было. С другой стороны, приобретение канадской фирмы открыло для продукции WISI американский рынок.

Еще одним результатом этого слияния стало продвижение WISI в область OTT-решений, которое невозможно без ABR-транскодеров.

НЫНЕШНИЕ ПРОЕКТЫ WISI

О наиболее значимых проектах WISI мы попросили рассказать директора экспортного отдела WISI Генриха Хейбеля.

В России недавним значимым проектом стала организация подключения кабельных операторов к станциям РТРС для получения цифровых мультиплексов. Для этого использовалась платформа Chameleon, которая была выбрана потому, что позволила на базе одного решения формировать для операторов сигналы в любом требуемом формате — IP DVB-C, DVB-T или ASI. Платформы Chameleon установлены в 86 региональных передающих центрах (РПЦ). Они выполняют прием федерального контента со спутника и его деинкапсуляцию из четырех PLP. В полученный сигнал на оборудовании третьей стороны делается врезка локального контента и через ASI-интерфейс подается обратно на Chameleon, которая преобразует этот сигнал в формат, требуемый местным операторам, и выдает его для подключения.

Крупнейший проект последнего времени в Европе у WISI был связан с модернизацией используемых там DOCSIS-сетей и переходом на стандарт DOCSIS 3.1. Для этого в WISI были разработаны специальные интеллектуальные усилители. Они имеют расширенный диапазон прямого и обратного каналов и встроенный анализатор уровней сигналов. Но главная «фишка» этих усилителей заключается в том, что благодаря встроенному микропроцессору в них достаточно ввести проектные уровни сигналов в точке установки, чтобы усилители автоматически настроили свои параметры и поддерживали проектные уровни без необходимости привлекать настройщиков и использовать измерительное оборудование. Кроме того, эти усилители контролируют наличие сигналов в прямом и обратном каналах и автоматически расширяют диапазон обратного канала, когда проводится модернизация сети с переходом на работу в стандарте DOCSIS 3.1. Это позволяет проводить такие работы на действующей сети, не прерывая ее работу и не привлекая дополнительный персонал.

Еще одно из направлений, в котором, по словам Генриха Хейбеля, сейчас работает компания, это вовлечение в цифровое вещание малых операторов. В процессе массового перехода на цифровое вещание и создания оборудования, способного транслировать десятки и сотни программ на сотни тысяч абонентов, «забыли» про малых клиентов — местные студии вещания, системы видеонаблюдения, турбазы, отели и больницы, которым интересно транслировать местные программы. Для таких потребителей WISI за последнее время выпустила много недорогих малоканальных новинок.

Это направление актуально и в России. Так, после завершения перехода на цифровое вещание в полный рост встает проблема 21-й и 22-й кнопок, вернее, задача ввода в мультиплексы сигналов региональных и местных программ, которую можно решить с помощью малоканальных станций.

А в области ОТТ интересным проектом для WISI стала организация интернет-вещания для пациентов в одной из больниц Германии. Там установлена головная станция OTT-вещания WISI MLP, а пациенты больницы получают в свое распоряжение планшеты, на которых они в любом месте могут смотреть любимые телепрограммы.

SRT — НАДЕЖНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ТРАНСПОРТ

Перспективным направлением в WISI видят профессиональную доставку видеосервисов через интернет, которая получает все большее распространение. В отличие от спутниковой доставки, она позволяет выбирать оптимальное соотношение между стоимостью и надежностью тракта и часто обходится дешевле. Особенно перспективным в этом плане в WISI считают открытый стандарт безопасной передачи ТВ-потоков через интернет — SRT (Secure Reliable Transport), и компания уже подготовила рабочие решения с применением этого стандарта.

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