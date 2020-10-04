Как "Игра престолов" рынки ТВ и кино

Были, конечно, у ИП и успешные предшественники.

15 апреля состоялась премьера первой серии финального сезона “Игры престолов”. За время своего существования сериал стал не просто событием, а уже легендой в истории кино и телевидения.

Создатели эпопеи опрокинули все представления о сериалах, практически изменив облик сериального рынка. Мы обсудили с экспертами, как история Семи королевств изменила телевизионный и кинорынок, являются ли сериалы сегодня двигателем телевидения, какая платформа наиболее подходит для сериалов и когда в России появятся сопоставимые проекты

"Игра престолов" перевернула страницу традиционного ТВ. Сергей Картинцев, эксперт рынка развлечений, экс-продюсер телеканала МИР

Главное влияние, которое оказал этот сериал на российский рынок - резкий рост популярности сервисов онлайн-кинотеатров. Модель "видео по запросу" была реализована крайне неудобно в кабельных сетях и сети НТВ +, так что не пользовалось существенным спросом. Выход же "Игры Престолов" и других топовых сериалов, состоявшийся на фоне ограничений к торрент-раздачам, привел к росту числа подписчиков Амедиатеки и других схожих сервисов. Попробовав подписку в ходе просмотра любимого сериала, зрители почувствовали удобство использования приложения, а также комфорт от просмотра в отличном качестве и без рекламы. Бесспорно, "Игра престолов" перевернула страницу традиционного ТВ. Он-лайн кинотеатры стали крайне популярны. Вторым важным достижением "Игры престолов" являются феноменальные рекламные контракты, которые позволяют окупить рекордные затраты на продакшн еще до запуска первой серии в прокат. Прежде о таком мечтать не приходилось."

Первый брендовый сериал поколения "Y". Игорь Пылаев, Сопредседатель Комитета по развитию индустрии кино и телевидения "Деловой России", член совета директоров продюсерской компании "Фетисов Иллюзион", автор книги "В объятиях маркетинга"

"Игра престолов" только кажется сериалом, как "Coca-Cola" и IPhone лишь выглядят как газировка или смартфон. В действительности, "Игра престолов" – одна из первых удачных попыток в индустрии, когда практически с самого первого сезона продукт создается как полноценный бренд и продвигается по законам маркетинга. Сериалу практически нет равных по количеству новостных поводов, которые сами же создатели намеренно генерировали чуть ли не в режиме online. Тем самым создание и съемки сериала превратились чуть ли не в реалити-шоу с лихо закрученной интригой, скандалами и провокациями.

Зрители по всему миру гадали, кто из главных героев погибнет в новом сезоне, кто придет ему на смену, в каких постельных сценах еще снимутся героини, и чем еще будут шокировать искушенную публику? Всё это привлекало внимание многомиллионной аудитории по всему миру задолго до выхода новых серий, порождало волну обсуждений сериала в ведущих СМИ, подстегивало интерес рекламодателей и вещателей. Создатели сериала превратились в искусных манипуляторов, заставляя армию фанатов живо интересоваться "Игрой престолов" каждый день, вне зависимости даты выхода нового сезона. По максимуму были задействованы социальные сети, всевозможные медийные офф-лайн и он-лайн форматы. В связи с чем каждый сезон "Игры престолов" выходил на пике ажиотажа, массовой истерии фанатов сериала. И был сродни, по сути, виртуальному оргазму.

На сериал с самого начала работало все . И ограничения по возрасту (18 плюс) из-за обилия постельных сцен, что на момент выхода первого сезона "престолов" было не мыслимо для сериала, ориентированного на массовую аудиторию. И фантастические маркетинговые бюджеты, которые росли от сезона к сезону, и в итоге составили более 20 млн долларов. Для сериала это запредельные цифры.

Ставка на аудиторию "18+" - это, в том числе, и вызов традиционному каналам распространения сериальной продукции – телевидению. Ставка на платные кабельные, спутниковые и интернет-платформы. И безоговорочная ставка на аудиторию поколения "Y", миллениалов, которые навсегда выключили телевизор из своей жизни. Они мобильны и не намерены протирать штаны у телевизоров, как их родители. Он-лайн кинотеатры – это их формат, и уже не важно, где смотреть сериал – в универе на паре, дома или в метро.

Более того, "Игра престолов" - первый брендовый сериал поколения "Y". Когда сопричастность, принадлежность к армии фанов сериала, каждодневная вовлеченность в жизнь сериала становится меткой "свой-чужой". Когда каждый день быть в теме намного круче и важнее, чем собственно просмотр самого сериала в момент его выхода в свет. Когда бренд стал важнее содержания. В этом феномен "Игры престолов", и вряд ли в ближайшее десятилетие кому-то из российских производителей сериальной продукции удастся создать нечто подобное. У "наших" нет ни фантастических бюджетов, ни опыта вывода на мировой рынок глобальных брендов. Между тем, мировая индустрия сериалов будет очень активно развивать это направление – превращать съемки и демонстрацию продукции в явление массовой субкультуры, стирая грани между шоу-бизнесом и телевизионным романом.

Для сериалов линейное ТВ работает плохо. Геннадий Авдеев, Генеральный директор "ТелКо Групп"

"Игра престолов" продемонстрировала, что можно делать длительные масштабные кинопроекты высочайшего качества и удерживать на них зрителя. Хотя были, конечно, у ИП и успешные предшественники. В качестве примера: посмотрите как мировая аудитория за три года "дожала" ВВС "оживить" одну из главных героинь и сделать еще один, шестой сезон "Лютера". Правда ВВС, чтобы окончательно закрыть тему, теперь "убила" уже обоих героев.

Несомненно, сериалы это двигатели современного телевидения. Если сошлись вместе классные сюжет, картинка, актеры и промоушн – это затягивает зрителя в воронку смотрения. Конкурировать с этим могут только крутые блокбастеры и психологические истории где сошлись хотя бы три из перечисленных составляющих.

Для сериалов линейное ТВ работает плохо. Довольно затруднительно и утомительно в течение длительного времени подтягиваться к ящику по навязанному графику. В конце концов, пропустив пару-тройку серий желание "догонять" сериал испаряется несмотря на первоначальный интерес. Так что, на мой взгляд, ОТТ это идеальная поляна для сериалов.

На сопоставимые с ИП проекты у нас креатив и актеры вероятно еще/уже найдутся, а вот воли и ресурсов наверное не хватит. Кроме того, чтобы такой проект окупился, он должен иметь мировой прокат, так как на русскоговорящем зрителе, да еще склонном к халяве, его не "отбить". Из наших сериалов вышедших в мировой прокат припоминаю лишь "Лучше чем люди", хоть он и не плох, но явно не дотягивает до мирового уровня, перечисленные выше четыре необходимых компонента сыроваты.

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