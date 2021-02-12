В Акмолинской области увеличат производство сельхозпродукции

Реализуемые мероприятия позволят обеспечить продовольственную безопасность в посткризисный период.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в ходе отчетной встречи перед населением, прошедшей в онлайн-формате, проинформировал о достижениях и дальнейших планах развития региона в сфере сельского хозяйства, передает zakon.kz.

По информации управления внутренней политики, несмотря на пандемию и ограничительные меры, по итогам прошедшего года в сельскохозяйственной отрасли обеспечен устойчивый рост почти на 13% – это наиболее высокий показатель в отрасли за последние 10 лет.

Аграриями области собрано 5,2 млн тонн зерна при средней урожайности 11,8 ц/га, что составляет четверть валового сбора по республике. На пшеницу третьего класса приходится более 90%. Причем, качество урожая по классности и клейковине значительно выше, чем в прошлом году, - отметил руководитель области.

По словам Ермека Маржикпаева, за прошедший год в отрасль привлечено более 62-х млрд тенге частных инвестиций, что на 18% выше уровня 2019 года.

Введено 40 новых инвест проектов, расширяют мощность действующие предприятия. Среди них – модернизация молокоперерабатывающего завода ТОО Гормолзавод" мощностью 150 тонн в сутки, создание комбикормового завода мощностью 28 тыс. тонн в год ТОО "ММК Аян" Аршалынского района, - добавил аким области.

Завершено строительство племенного репродуктора на 4,5 тыс. голов крупно-рогатого скота ТОО "Burabay Astyq" и откормплощадки мощностью 5 тыс. голов ТОО Биборд".

С целью развития животноводства в регионе реализуется проект по созданию и развитию мясного кластера - создано 97 мясных и 18 молочно-товарных ферм, у отечественных племенных хозяйств приобретено порядка 10 тыс. голов высокопродуктивного скота.

Как резюмировал Маржикпаев, реализуемые мероприятия позволят обеспечить продовольственную безопасность в посткризисный период, благодаря государственной поддержке продолжится реализация проектов, которые будут направлены на обеспечение внутреннего рынка отечественной продукцией и рост их экспорта.

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