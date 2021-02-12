В Мангистау за год построили 110 км дорог

Отремонтировано 270 км.

Аким Мангистауской области Серикбай Трумов провел отчетную встречу в онлайн-формате, сообщает zakon.kz.

По словам Трумова, в 2020 году основным вопросом, который волновал мангистаусцев, была дорога. В этом направлении в регионе проделана большая работа. В 2020 году построено 110 км дорог, среднему ремонту подлежало около 270 км.

Среди крупных проектов - 1-2 этап реконструкции автодороги "Ата жолы", строительство дорог в селах Бейнеу Бейнеуского района и Сайотес Мангистауского района. На трассе "Шетпе - Кызан" построен мост. В селах Атамекен, Баутино и Аташ постелена асфальтированная автомобильная дорога. До этого, в данных населенных пунктах асфальта не было. На ряду с этим произведен ремонт еще порядка 20 внутрисельских дорог.

Кроме того, в рамках программы "Дорожная карта занятости" на развитие транспортной инфраструктуры из бюджета выделено 7,8 млрд. тенге, реализовано 30 проектов, трудоустроено 1 382 человек. В 2020 году в рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" в селах Бейнеу, Акшукур, Кызылтобе, Баянды, Баскудук построено более 46,1 км дорог, проведен средний ремонт 47,4 км.

В рамках программы "Дорожная карта занятости" мы также получили возможность обновить даже самые ветхие дороги. Также будет решен вопрос по капитальному ремонту автодороги "Курык-Жетыбай". Сейчас определены подрядные организации, которые будут проводить работы, - сказал аким Мангистауской области.

Также в ходе онлайн-встречи с населением Трумов рассказал, что в 2020 году стартовал 2-й этап развития курортной зоны Мангистау. Регион обладает значительным потенциалом для развития туристской индустрии. По словам акима области одно из перспективных направлений развития в прошлом году стало создание курортной зоны на прибрежной зоне Каспийского моря, от города Актау до морского порта Курык.

Напомним, что туристская зона Мангистау включена в ТОП-10 объектов республиканского уровня на Карте туристификации Казахстана. Успешно завершился 1-й этап работы по развитию инженерной инфраструктуры района "Теплого пляжа" Актау. Проложено 32 км дорог, 19,8 км линий водопровода, 6,1 км линий газопровода.

В июле 2020 года запущен "Многофункциональный туристско-гостиничный комплекс "Rixos Water World Aktau", который оказал мультипликативный эффект на экономику региона в части увеличения объема инвестиций, количество обслуженных посетителей и трудоустройства местного населения.

Таким образом, обеспечено увеличение объемов клининговых услуг, транспорта и логистики, улучшение сервисных услуг, развитие сельского хозяйства. Заключено более 140 контрактов с местными предпринимателями.

В ноябре 2020 года в ходе визита премьер-министра Республики Казахстан А. Мамина был дан старт 2-му этапу развития курортной зоны Мангистау. Инвесторами планируется реализация проектов по строительству комплекса отдыха и развлечений. В том числе, тематический парк, гольф-клуб, торговый центр, отели, виллы и апартаменты.

В рамках программы "Экономика простых вещей" осенью 2020 года в Актау, в целях расширения гостиничного комплекса "Holliday Inn Aktau" введен в эксплуатацию аквапарк и бассейн для детей и взрослых. Объем инвестиций составил 1,6 млрд. тенге, создано 50 новых рабочих мест.

В сервисных точках, ведущих к туристическим объектам Каракиянского, Мангистауского и Тупкараганского районов установлены 12 санитарно-гигиенических узлов.

Разработан уникальный бренд-бук, логотип, запущен сайт "visitmangystau.kz", в едином стиле оформлены городские автобусы и остановки. Сформированы путеводитель, карта для туристов области. К слову, в прошлом году Мангистаускую область посетило 178 тысяч туристов.

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