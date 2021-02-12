Женщина выдавала кукол за мертвых младенцев

Это было в России.

Женщина в России долгое время обманывала мужа, родственников и всех окружающих. Она притворилась беременной, а позже инсценировала смерть якобы родившихся у нее детей, передает zakon.kz.

10 февраля Дауд Даудов обратился в полицию с заявлением о том, что его обманули. Мужчина всю дорогу из Ставрополя в Дагестан думал, что везет своих умерших детей-близнецов, но при вскрытии савана обнаружил там... кукол.

Яму выкопали возле дедушки. Правнуки — пускай возле дедушки будут. Уже укладывать туда [стали]. Я противился, чтобы их не вскрывали. Братишка мой двоюродный говорит, по-человечески надо сделать — открыть, положить. (…) Я начал лицо открывать первого ребенка и увидел — глаз нет. Второго открываю — то же самое. Куклы — маленькие, как будто дети. В памперсах, - сказал он на камеру полицейским.

При даче показаний, мужчина сказал, что ни он, ни его жена не знали о том, что в саван закутаны куклы. Мужчина утверждал, что его супруга написала отказ от дальнейшего лечения, выписалась, получила кукол вместо своих мертвых детей и поехала домой на такси.

По информации Lenta.ru, вскоре вскрылась шокирующая правда: жена Даудова на самом деле не беременела.

После этого женщина призналась следователям, что выдумала беременность.

Позднее были опубликованы показания Лауры. В них она призналась, что обманула мужа. Она рассказала, как сделала тест на беременность в июне 2020 года — он был положительный, и женщина поспешила обрадовать супруга. Затем Лаура обратилась в женскую консультацию, и оказалось, что результаты теста ложные. Но Лаура решила не говорить об этом мужу.

Я видела, как обрадовался мой супруг, когда узнал, что я беременна, поэтому не хотела его огорчать... По этой причине я решила обмануть своего супруга и родственников, симулируя беременность. У меня не было какого-то четкого плана, — рассказала она.

Когда девять месяцев начали истекать, Даудов повез жену в Ставрополь. Они сначала жили на съемной квартире, а потом переехали к брату Лауры. В конце января она решила сходить в детский магазин, чтобы "посмотреть кроватку для своих детей", — там ей на глаза попались те самые куклы-пупсы. Из показаний женщины можно сделать вывод, что в какой-то момент она настолько вжилась в роль беременной, что и правда поверила — у нее скоро появятся дети.

Девять месяцев прошли, и больше притворяться было нельзя — Лаура стала думать, что делать дальше. 2 февраля она сказала родственникам, что поедет в роддом, но не разрешила им отправиться с ней — сослалась на ограничения из-за коронавируса.

На такси она доехала до перинатального центра, а там, сидя на лавочке, нашла квартиру с посуточной арендой и уехала туда на семь дней. В эти семь дней ей пришла в голову идея с куклами — она вернулась в магазин и купила их. На съемной квартире женщина "надевала на кукол рубашки-распашонки и сидела с ними, как со своими детьми".

9 февраля Лаура решила вернуться домой. Она завернула кукол в пеленки, засыпала в них песок, чтобы они были тяжелее, и вызвала такси. Дома она сказала родственникам, что родились близнецы, но они погибли.

"Кровоизлияние в мозг. Аневризма. То есть она как часовая бомба, в любой момент... То есть ее невозможно проверить", — так пересказывал слова жены Даудов.

Когда все стало ясно, по СМИ разлетелись опровержения: скандальная история с подменой младенцев — фейк. С заявлением выступил глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Он назвал ситуацию "очень странной" и пообещал лично разобраться в произошедшем.

Мертворождений, случаев гибели младенцев тут не было очень давно. А двойных, насколько мне известно, — никогда, — сказал он.

Глава региона призвал всех, кто причастен к этой истории, извиниться, а все произошедшее назвал "уроком на будущее".

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