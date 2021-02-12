Эпидемиологов настораживает отсутствие гриппа в Алматы

Эпидемиологов это настораживает.

В Алматы в этом эпидсезоне не зарегистрированы случаи гриппа. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента санэпидконтроля города Асель Калыкова, передает zakon.kz.

В данном эпидсезоне случаев гриппа в городе Алматы не зарегистрировано, что также настораживает. В прошлом году у нас данных случаев было зарегистрировано больше 230. В аналогичное время мы регистрировали случаи заболевания гриппом, проводили профилактический, противоэпидемические мероприятия, проводили аналитику. В настоящее время мы заболеваемость не регистрируем, - сказала Асель Калыкова во время брифинга.

На вопрос журналиста можно ли связать отсутствие гриппа с карантинными мероприятиями, она ответила следующее:

Все-таки коронавирусная инфекция - это, прежде всего, вирусная инфекция, которая, в свою очередь, является антагонизмом. То есть поглотителем вирусных заболеваний.

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