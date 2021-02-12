Дерзкое ограбление девочки попало на видео в Алматы

Личность задержанного непременно будет проверена на причастность к другим преступлениям.

В Алматы в светлое время суток ограбили ребенка, сообщает zakon.kz.

По информации ДП города, злоумышленник постучался в ворота частного дома - на стук вышла девочка.

Злоумышленник сначала задал вопрос, чтобы усыпить бдительность, а затем вырвал с ее рук сотовый телефон. Ребенок сообщил о случившемся своей маме, однако догнать грабителя не смогли. Вызвали полицию. В микрорайоне "Думан-2" фигурант был задержан. Отобранный сотовый телефон был при нем, – информировал начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

Теперь личность задержанного непременно будет проверена на причастность к другим преступлениям.

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