В Казахстане посчитали безработных. Получились разные цифры

Получились разные цифры.

Если опираться на методологию Международной организации труда, в Казахстане уровень безработицы составил 4,9%, а по официальным данным доля зарегистрированных безработных в нашей стране всего 1,9%, передает zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, к концу 2020 года в экономике республики были заняты 8,7 млн. человек. Среди занятого населения 6,7 млн. человек (76,3% от общего числа занятых) работали по найму. Численность безработных по методологии Международной организации труда (то есть людей, не имеющих сейчас доходного занятия (работы), осуществляющие поиск работы и готовые приступить к работе), составила 453 тыс. человек, уровень безработицы – 4,9%.

К концу 2020 года на рынке труда отмечены некоторые признаки восстановления. Численность временно не работающих по причине приостановки деятельности по сравнению с 3-м кварталом 2020 года сократилась на 93,7%, и составила 8,3 тыс.человек. Из них 36% - работники сферы образования, 17,5% - торговли, 12,3% - предоставления услуг по проживанию и питанию. По сравнению с 3-м кварталом 2020 года на 36,2% сократилась численность занятых, отработавших меньше часов на основной работе, по причине снижения объема работ (неполный рабочий день) и инициативе работодателя, - сообщили в Бюро национальной статистики.

Интересный факт: официально на конец января 2021 года зарегистрированы в органах занятости в качестве безработных 172,3 тыс. человек. Доля зарегистрированных безработных составила 1,9% от численности рабочей силы.

Безработные (по методологии Международной организации труда) -

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