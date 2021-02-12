Сколько человек заразилось коронавирусом в кинотеатрах Алматы

Об этом рассказала заместитель санврача Алматы.

В кинотеатрах Алматы с начала 2021 года коронавирусом заразились 9 человек, передает zakon.kz.

Эпидемиологическими расследованиями на ТРЦ приходится 22% случаев заражений, с кинотеатрами связаны 9 случаев с начала года, - рассказала заместитель главного санитарного врача Алматы Асель Калыкова.

Также она объяснила, что решение об ограничении деятельности ТРЦ в воскресенье, а также регулирование заполняемости в 20% в кино и театрах при нахождении в "желтой" зоне определено главным санврачом Казахстана.

В Алматы главный государственный санитарный врач не уполномочен смягчать установленный режим, о чем прописано в п/п 22 п.2 этого же постановления, а также п. 4 - вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, - сказала она.

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