Мертвым нашли пропавшего в горах алматинца

Его тело нашли в ущелье в 14.30 на следующий день после пропажи.

В горах Алматы нашли тело потерявшегося мужчины, передает zakon.kz.

Завершились поиски пропавшего мужчины в горах Алматы. 12 февраля 2021 года в 14:30 часов, меньше чем за сутки, тело мужчины 1981 г.р. было найдено в ущелье "Шымбулачка", без признаков жизни, - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

С первого дня поиска спасательная операция проводилась в пешем порядке, в условиях нулевой видимости. Она не прекращалась ни на минуту. В готовности находился воздушный борт КА-32 Казавиаспас, но вылет был невозможен из-за плохой погоды.

Когда более или менее наладились условия, был использован беспилотник (дрон) Международного Центра по ЧС и снижения риска бедствий.

Дрон поднимался более пяти раз на высоту более 3 300 метров над уровнем моря. Во время подъема он зафиксировал след падения человека, что позволило сориентировать спасателей и локализовать зону поиска. С применением альпинистского снаряжения и веревок спасатели спустились в ущелье. Несмотря на лавинную опасность, в настоящее время проводятся работы по транспортировке тела. Ориентировочно, она займет более трех часов, - озвучил детали Уали.

Всего в спасательной операции было задействовано 70 спасателей, 12 единиц техники.

Ранее ДЧС Алматы предупреждал жителей города об опасности лавин.

МЧС РК настоятельно рекомендует исключить ночные походы по горам. Не безопасно выходить в горы в одиночку. Прежде чем идти на намеченный маршрут, соберите достоверную информацию из разных источников и тщательно запланируйте свой маршрут. Обязательно нужно ознакомиться с метеообстановкой в горах. Принимайте во внимание штормовые предупреждения. Не сокращайте путь по незнакомой тропе. Сообщите своим близким о своем маршруте и не меняйте его. Дополнительно лучше иметь при себе средства связи. При необходимости отправьте геолокацию своего местоположения. В случае ЧС старайтесь находиться на том месте, с которого вы отправили геолокацию. В случае чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112.

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