Что может стать драйвером развития UHD-контента на ТВ

На протяжении последних 2-3 лет недостаток предложения 4K-контента эксперты называли одной из главных причин, тормозящих распространение UHD в индустрии.

Одним из драйверов развития UHD-контента для онлайн-кинотеатров может стать так называемый студийный апскейл каталога.

Положительно к нему относится большинство OTT-платформ. «Телеcпутник» выяснил, что необходимо для качественного апскейла в студийных условиях, и разобрался, почему этот инструмент на практике используется редко.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

На протяжении последних 2-3 лет недостаток предложения 4K-контента эксперты называли одной из главных причин, тормозящих распространение UHD в индустрии. «Одна из важных проблем развития формата — отсутствие широкого контентного предложения в 4K. Появились устройства, позволяющие смотреть контент в лучшем на данный момент качестве; появляется спрос со стороны пользователей, но уже после возвращения домой с новым телевизором, поддерживающим 4K, пользователь сталкивается с ограничением в контентном предложении», — говорила «Теле-Спутнику» директор по развитию бизнеса, партнерств и платной модели ivi Ирина Грандель, и эта констатация стала своего рода рыночной константой: время идет, а ситуация практически не меняется.

Так, по данным LG Electronics, приведенным в ходе форума CSTB-2019, на российских онлайн-платформах представлено в общей сложности около 400 фильмов и сериалов в UHD на русском языке, часть из них — с поддержкой HDR. В библиотеках онлайн-платформ количество таких единиц контента меньше: по информации генерального директора «Megogo Россия» Виктора Чеканова, в каталоге сервиса их около 300, при том что перечень Full-HD-контента насчитывает более 6,9 тыс. наименований. В онлайн-кинотеатре ivi зрителям доступно более 200 единиц контента в 4K (всего на платформе более 62 тыс. единиц контента).

С учетом малого объема предложения получается замкнутый круг: массовый потребитель не готов платить за 4К-телеканалы и отдельные тайтлы, сетуя на малый объем доступного в этом формате контента, а вещатели и дистрибьюторы отказываются его закупать, объясняя это низким спросом, тогда как производители, технологически готовые к переходу на производство в 4К и даже выпускающие соответствующие релизы, не находят возможности его реализовать из-за малого спроса со стороны операторов и вещателей.

Оптимистично настроенные игроки рынка говорят, что замкнутый круг исчезнет сам собой с течением времени. «Производители техники уже выпускают достаточное количество телевизоров 4К, теперь студиям нужно больше снимать фильмов в этом качестве, и тем самым произойдет снижение цены на контент. Телеканалы тоже подтянутся с переходом на новый формат, ну а крупнейшие видеосервисы объединят все достижения индустрии и предложат их зрителям в максимально удобной форме», — прогнозирует Виктор Чеканов. С другой стороны, подобные заявления звучат давно, а явных улучшений не происходит, что укрепляет скептиков в их сомнениях относительно перспектив UHD-индустрии.

Один из возможных путей выхода — апскейл (масштабирование изображения до более высокого разрешения) Full-HD-каталогов, а также оперативное повышение разрешения до 4К новых релизов, по-прежнему выходящих в HD. Правда, говоря об апскейле, необходимо разделять его разновидности, поскольку они обеспечивают различное качество изображения на выходе и, соответственно, могут удовлетворять разные категории потребителей. В ivi говорят, что примерно половина из UHD-каталога видеосервиса — нативная (изначально снята в формате 4K), из чего следует, что оставшаяся половина получена за счет апскейла. «Это не просто автоматическая кодировка: мы обрабатываем каждую единицу контента вручную, зачищая артефакты и настраивая цветопередачу. Мы стараемся дать пользователям с устройствами, позволяющими проигрывать 4K, больше такого контента», — описывает Ирина Грандель используемый ivi так называемый студийный апскейл. В ivi считают, что пользователям «все равно — нативный 4К или не нативный».

Говоря об апскейле, необходимо разделять его разновидности, поскольку они обеспечивают различное качество изображения на выходе и, соответственно, могут удовлетворять разные категории потребителей.

Главный инженер Ciena в России и СНГ Евгений Савельев соглашается, что большинству людей полученного таким образом качества картинки будет достаточно. Он уточняет, что апскейл можно делать и другим способом — в потоке, на лету, например, на устройстве агрегации. Наконец, можно масштабировать экранное разрешение и на самом телевизоре: сами вендоры считают эту функцию само собой разумеющейся, разрабатывая все новые алгоритмы программно-аппаратного апскейлинга не только до 4К, но и до 8К. Евгений Савельев замечает, что ни в каком виде апскейлинг не принимают энтузиасты и гурманы UHD, однако количество таких потребителей невелико. «Знаю нескольких таких людей. Их категорически не устраивает апскейлинг. Они хотят получить качество исходника. Прилагают для этого массу усилий. Энтузиасты 4K, которые способны уловить разницу между Full HD и UHD и получают от этого удовольствие, — это, как правило, люди с деньгами. Они готовы их тратить для того, чтобы получить это удовольствие», — поясняет главный инженер Ciena в России и СНГ.

Директор по маркетингу фиксированного бизнеса и ТВ МТС Наталья Братчикова называет апскейл в потоке «достаточно суррогатным способом легкого обмана пользователя за небольшие деньги». В то же время она говорит, что студийный апскейл может быть интересным, например, когда масштабируется какой-то объем программного материала телевизионной передачи, для того чтобы комбинировать его с нативными 4К-съемками. «Не весь объем контента снимается в 4К, но его можно монтировать бесшовными переходами с кадрами, подвергнутыми апскейлу», — поясняет Наталья Братчикова, оговариваясь, что на текущий момент она не встречала коммерческих решений для такого вида апскейла, возможно, потому, что «это сложно и дорого». У МТС есть опыт самостоятельного апскейла контента с разрешения его правообладателя, однако он не стал массовым, поскольку оператор исходит из того, что, повышая разрешение, невозможно получить уникальный контент, а простое улучшение качества оправдано далеко не всегда. Скажем, при спутниковых трансляциях занимается дополнительная транспондерная емкость с соответствующим увеличением затрат на трансляцию.

Не отвергают апскейл как таковой и в «Megogo Россия». «Мы за апскейл, но он должен быть очень качественным. Да, он у нас есть, но добавляем мы только те тайтлы, которые отвечают всем требованиям производителей телевизоров на соответствие 4К-формата. Апскейл до 4К может быть эффективным способом пополнения каталога при формировании собственного канала в 4К или подписки только с 4К-контентом», — комментирует Виктор Чеканов.

СНИМАТЬ НЕЛЬЗЯ АПСКЕЙЛИТЬ

Большинство российских продюсеров до сих пор демонстрируют нежелание снимать фильмы и сериалы в 4К, вызывая такой позицией удивление Антона Артемьева, генерального директора компании Arspro, специализирующейся на производстве контента полного цикла, в том числе на постпродакшене. «Производство контента в 4К сегодня ничем не отличается от производства HD-контента. Небольшая разница — увеличение примерно на 10% затрат на рендеринг графики», — говорит Антон Артемьев, подчеркивая, что в Arspro эти дополнительные затраты в счет не включают, так что цена постпродакшена условной минуты 4К-контента в компании такая же, как и за минуту постпродакшена в HD.

Объясняет это глава продакшен-студии тем, что в РФ применяется совсем немного профессиональных цифровых съемочных кинокамер. «В основном используются камеры RED, матрицы которых давно снимают в 6К и даже в 8К. Поэтому я называю продюсеров жадинами: увеличение затрат для них при съемке в 4К выливается в дополнительные жесткие диски, необходимые из-за увеличения объема отснятого материала. Для сериала нужно дополнительно четыре жестких диска. Пусть они стоят по 10 тыс. рублей. Что, в бюджете сериала не выделить 40 тыс. рублей?» — недоумевает Антон Артемьев. Именно нежелание продюсеров снимать в 4К и делать постпродакшен нативного 4К-материала в новых проектах руководитель Arspro называет главной причиной нехватки UHD-контента. В то же время апскейл до 4К отснятого, смонтированного и отмастеренного в HD контента с этой точки зрения не вполне экономически обоснован: продюсер уже понес затраты на постпродакшен в HD, минута которого, повторимся, в том же Arspro не отличается по цене от постпродакшена в 4К, а ему предлагается нести затраты на условную единицу контента второй раз, при том что у продюсера совсем нет уверенности, что дополнительные затраты будут амортизированы при последующей продаже прав на показ.

Усугубляет проблему недостаточно высокая культура производства на съемочных площадках, на которую сетует глава Arspro: технические специалисты, обслуживающие камеры, выставляют на них настройки на свое усмотрение, не принимая во внимание условия, в которых будет вестись постпродакшен. Это касается, например, степени компрессии исходного материала, при том что экономия объема дисковых хранилищ в этом случае сомнительна. Антон Артемьев замечает, что съемочные команды ориентируются на технические требования телевизионных каналов, которые будут впоследствии показывать произведенный контент, в то время как возможности его показа не исчерпываются вещанием в традиционных средах.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО АПСКЕЙЛА

Сам процесс качественного студийного апскейла глава Arspro сравнивает с реставрацией кинопленки. «При восстановлении кинопленки с каждым кадром вручную работают реставраторы. При обработке цифрового видео работают с каждым отдельно взятым шотом — мы используем этот термин из компьютерной графики. К примеру, в минутной сцене может быть 20 склеек, соответственно, цветокорректор работает с 20 шотами. Мы в буквальном смысле разрезаем фильм по шотам и проходимся по каждому из них», — объясняет суть студийного апскейла Антон Артемьев. Он признает, что корректировать шоты может и нейросеть, подобно тому, как это происходит при апскейле на лету в устройствах агрегации или в телевизорах. Однако даже специально обученная в течение как минимум двух лет нейросеть обеспечивает качество картинки в каждом шоте на 30% хуже, чем при ручной обработке, уверяют в Arspro. «Ручной апскейл гораздо лучше и качественней. Понятно, что вручную ничего не дорисуешь, как это пытается сделать нейросеть. Но за счет знаний в области цветокоррекции, понимания, как работает яркость и контрастность, можно добиться значительно лучшего результата, чем при коррекции на лету», — поясняет гендиректор Arspro. При ручной обработке используется два основных программных продукта для постпродакшена с десятью индустриальными плагинами и четырьмя собственными, написанными в компании. Для каждого шота выставляются индивидуальные настройки, учитывающие нюансы изображения, которые запоминаются, после чего начинается так называемый «выгон мастера» — рабочая станция или сервер, используемый для постпродакшена, вносит корректировки в исходный материал, фиксируя их в мастер-файле.

Важный этап постпродакшена как с апскейлом, так и с нативным 4К — чистка цифровых шумов, возникающих в самой съемочной камере или при компрессии. Исходный файл фильма длительностью 100 минут с шумами может занимать объем до 300 Гб, после чистки этот объем уменьшается до 250 Гб.

В среднем постпродакшен стоминутного фильма занимает неделю, большая часть которой уходит на работу с шотами и присваивание необходимых настроек. Антон Артемьев замечает, что работающие в постпродакшен-студиях колористы делятся на «творцов» и «технарей». Для постпродакшена больше подходят вторые: процесс обработки изображения понятный и довольно рутинный.

Говоря о технологиях аппаратного апскейла непосредственно в телевизорах как об альтернативе ручному студийному постпродакшену, глава Arspro настаивает, что первый способ убивает пластику изображения, что очень хорошо заметно на фильмовом и сериальном контенте. Но он признает, что эта функция вполне может использоваться при воспроизведении нехудожественного контента — например, при показе новостей или документальной хроники. Транслируемая в этом случае яркая контрастная картинка вещательного качества позволяет повышать разрешение изображения без видимой глазом деформации его структуры. «Когда на телевизоре с апскейлом показывают новости или документалистику, обычный зритель говорит, что все нормально. Как только включают художественный фильм, начинаются сравнения с кинотеатром и люди говорят, что там картинка была другая», — резюмирует глава продакшен-студии.

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