Зачем МТС построил второй телепорт

Новый объект позволит оператору гарантировать бесперебойную доставку телесигнала со спутника ABS-2A абонентам.

Компания «Спутниковое ТВ» группы МТС 14 октября открыла в Казани вторую собственную наземную станцию спутниковой связи.

Приемно-передающий телепорт необходим для резервирования сигнала спутникового телевидения от МТС по всей России. МТС стал первым в стране оператором, который имеет не только собственный телепорт, но и резервный телепорт и транспортные каналы между станциями связи.

Новый объект позволит оператору гарантировать бесперебойную доставку телесигнала со спутника ABS-2A абонентам — независимо от погоды, профилактических работ и различных внештатных ситуаций. «Мы решили делать географически разнесенный резерв, чтобы вещание со спутника не прерывалось и при необходимости автоматически переключалось с одной наземной станции на другую», — рассказал журналистам генеральный директор Спутникового ТВ МТС Алексей Иванов. Он подчеркнул, что телевещание — это такая услуга, которая должна предоставляться абоненту круглосуточно семь дней в неделю.

Основной телепорт МТС находится в Москве. Однако резервная станция проектировалась и строилась как полноценный телепорт. То есть она может выступать в качестве самостоятельной станции вещания и при любой внештатной ситуации трансляция может быть переведена из Казани в Москву и наоборот. «Теперь мы можем проводить все ремонтные работы и профилактику без оказания влияния на вещание», — отметил технический директор «Спутникового ТВ» группы МТС Денис Филипишен.

В августе этого года Спутниковое ТВ МТС также внедрило автоматизированную систему мониторинга сигнала стандарта DVB-S2 на базе решений компании «Кьюлиджент.Ру» (дочка ООО «Теком»). Система мониторинга позволяет в режиме одного окна отслеживать качество транслируемого сигнала и контролировать работу оборудования, установленного на станции связи. С ее помощью дежурный инженер может зафиксировать предпосылки технического сбоя и для исключения рисков оперативно перевести вещание на резервный телепорт до устранения всех неполадок.

Для работы системы мониторинга используются точки контроля, расположенные в разных регионах России. С них информация поступает непосредственно на телепорты. Поэтому оператор «видит», что происходит с сигналом не только в Москве и Казани, но и в других областях страны. «Два телепорта и система мониторинга, наверное, не конечная, но промежуточная целевая схема, которая, на наш взгляд, наиболее оптимальна для качественной трансляции спутникового телесигнала», — считает глава «Спутникового ТВ» группы МТС

Отвечая на вопрос о затратах на строительство нового телепорта, Алексей Иванов рассказал, что инвестиции в объект составили несколько десятков миллионов рублей. При этом отметил, что это «история, скорее, про сложности организации, чем финансовую составляющую». Станция космической связи располагается на территории бывшего регионального оператора ТРК ТВТ, которого МТС купил в 2011 году. Главной причиной, почему компания решила открыть резервный телепорт именно в столице Татарстана, Алексей Иванов называет кадры: в городе есть квалицированные специалисты с опытом и навыками работы с телесигналом; они способны «управлять эфиром в самых экстремальных ситуациях». «Мне как техническому директору не составило труда передать бразды правления местным инженерам», — добавил Денис Филипишен.

По словам представителя компании, инфраструктура МТС в Казани находится на высоком уровне, поэтому зарезервировать хорошие каналы связи и подключить телепорт к транспортным сетям было не трудно. Алексей Иванов также отметил, что в регионе сложилась оптимальная экономическая ситуация для того, чтобы «делать бизнес и создавать дополнительные рабочие места». Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин во время торжественного открытия телепорта поблагодарил МТС за инвестиции в регион.

Подрядчиком МТС по строительству телепорта выступила компания «ТрилайнСистемс», которая выиграла конкурс и заключила соответствующий договор в феврале 2019 года. Оборудование новой станции включает усилители мощности на 750 Вт производства CPI, антенную систему Vertex диаметром 9,3 метра (она была модернизированная под использование DBS-диапазона, необходимого для вещания через спутник ABS-2A). Телепорт также снабжен системами резервирования, автоматического позиционирования, антиобледенения и системой модуляции Newtec.

Станция космической связи в Казани уже протестирована, получила частоты и физически готова к работе. Сейчас завершается оформление разрешительной документации в Роскомнадзоре, после чего объект будет принят регулятором и начнется эксплуатация телепорта.

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