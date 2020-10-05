Где обитают UHD-телеканалы

109 из сегодняшних трансляций приходится на спутниковый сегмент.

Появление новых сред распространения ТВ-сигнала каждый раз приводило к развитию новых форматов телевизионных услуг и их конкуренции с услугами в прежних средах. И наоборот — появляющиеся форматы телевизионных услуг часто используются операторами связи для рекламы и продвижения своих транспортных технологий.

Одна из сессий конференции ConTech-2019 была посвящена сравнению и анализу возможностей разных сред для доставки телевидения сверхвысокой четкости. Причем речь шла не только о раздаче UHD-телеканалов конечным абонентам, но и об их профессиональной доставке на головные станции и точки ретрансляции.

СТАТИСТИКА СВЕРХВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ

Открывая сессию, старший вице-президент по новым ТВ-форматам компании Eutelsat Мишель Шаброль начал свой доклад с общемировой статистики вещания UHD-каналов. Речь шла не только о самих телеканалах, но и о количестве их трансляций. По оценкам Eutelsat, сегодня в мире запущено 190 регулярных UHD-трансляций, что на 20% больше, чем в 2018 году. Напомним, что два года назад, по оценкам того же Eutelsat, в мире насчитывалось всего 99 таких трансляций.

109 из сегодняшних трансляций (93 канала) приходится на спутниковый сегмент, 95 — на сети IPTV, а в эфире насчитывается всего два регулярных канала, запущенных в Южной Корее. Если к этому добавить тестовое вещание, то каналов явно будет больше — в эфире той же Франции, откуда родом Мишель Шаброль, сейчас вещают три UHD-канала, но перспективы их перевода в регулярное вещание туманны.

Основная масса трансляций вполне ожидаемо распределяется между спутниковыми и наземными IP-сетями. И если в общемировом масштабе пока немного выигрывает спутник, то в Европе несколько большее распространение получила доставка UHD по IP — в Старом Свете насчитывается 38 спутниковых и 47 IPTV-трансляций. Это, видимо, объясняется небольшими размерами европейских стран и высокой плотностью населения.

Во многих европейских странах, а также в Китае уже появились UHD-ассоциации которые стараются координировать создание экосистемы для производства и распространения UHD-телевидения. В России, правда, такой пока нет.

По мнению Мишеля Шаброля, существующие UHD-каналы можно разделить на четыре категории. К первой категории он отнес демонстрационно-рекламные каналы, вещаемые бесплатно и, как правило, через спутник. Заметим, что такие трансляции запускаются обычно именно для рекламы возможностей инфраструктуры конкретного спутникового оператора.

Вторая категория — независимые каналы, обычно тематические, стремящиеся попасть в кабельные, IPTV- и DTH-сети. Как правило, они распространяются по всему миру.

Третья категория — тематические каналы, предназначенные для включения в операторские премиальные пакеты. От каналов предыдущей категории они отличаются более высокими бюджетами и качеством контента.

И четвертая категория — временные каналы, запускаемые для освещения определенного спортивного или культурного события.

Мишель Шаброль проанализировал и технические характеристики современных UHD-трансляций. Скорость транспортного потока телеканалов формата 4K, по его наблюдениям, колеблется в пределах от 15 до 30 Мбит/с.

Верхние значения характерны для оптимальных вариантов формата 4K с использованием 10-битного цвета, расширенной цветовой гаммы, HDR и скорости передачи кадров 50/60 кадров/с.

Однако для большинства 4K-каналов характерны скорости 18—20 Мбит/с при компрессии HEVC. В результате в транспондере формата DVB-S2/8PSK, позволяющем передавать 65—70 Мбит/с, помещается три-четыре UHD-канала.

Каналы формата 8K гораздо менее компактны. Демонстрационный канал, передаваемый со спутника Eutelsat в компрессии HEVC, имеет скорость 65 Мбит/с, что с учетом модуляции 8PSK требует целого транспондера. В скором времени ожидается появление приставок и телевизоров, умеющих демодулировать 16APSK. Такая модуляция позволяет через один транспондер передавать более 100 Мбит/с. Поэтому в обозримом будущем можно будет в уместить там два канала 8К. А дальнейшее уплотнение будет возможно только с переходом на новые кодеки.

Вопрос из зала о том, опасается ли Eutelsat, что в какой-то момент наземное распространение займет доминирующую позицию, вернул Мишеля Шаброля к основной теме сессии. Он признал, что в крупных городах это уже свершившийся факт, но заметил, что спутник всегда сохранит свою актуальность для труднодоступных географических точек типа гор, островов и районов, куда тянуть оптику экономически нецелесообразно. В какой мере могут окупиться услуги спутниковой доставки, если они будут ориентированы только на труднодоступные и непривлекательные для бизнеса районы, вице-президент Eutelsat не уточнил.

ЗЕМЛЯ ПРОТИВ СПУТНИКА

Доклад начальника отдела поддержки клиентов телекомпании «Первый ТВЧ» Вячеслава Берсона был посвящен сравнению технологий и средств доставки UHD-каналов до операторов ТВ-сетей.

Несколько лет назад компания занялась диверсификацией схем раздачи своих телеканалов. К раздаче сигнала через спутниковые каналы оператора «Триколор» были добавлены наземные способы доставки. Сначала компания самостоятельно завела свои каналы на точку обмена трафиком MSK-IX, но сейчас предпочитает раздавать сигнал через технологических партнеров, так как задача оказалась технически сложной. Доля наземной раздачи в практике «Первого ТВЧ» регулярно растет и сейчас составляет уже 50%.

Рост наземного сегмента связан и с совершенствованием технологий, и с прокладкой оптики во все более дальние регионы. Несколько месяцев назад оптические магистрали дотянулись до Камчатки, и теперь «Первый ТВЧ» отдает свои каналы в Магадан. Через спутник это, к слову, сделать затруднительно. В позиции 140° в. д. у «Триколора» есть только один транспондер, причем все каналы закодированы в HEVC, а этот кодек пока мало кому подходит. Хорошей новостью для «Первого ТВЧ» стало появление на российском рынке профессиональных аппаратных декодеров 4K HEVC, которых предлагается как минимум три — от компаний Harmonic, Wisi и PBI.

Но в целом спутник пока дает более широкое покрытие, и подключение новых клиентов через спутниковые каналы выглядит проще, чем прокладка к ним наземных.

Что касается телеканалов 4K, то основные сложности на первых этапах касались не их раздачи, а приема и воспроизведения первыми 4K-телевизорами, не приспособленными для передачи цвета, снятого 10-битными камерами. Но примерно с середины 2016 года стали появляться телевизоры, корректно воспроизводящие 4K, и проблема с цветопередачей ушла.

Партнеры «Первого ТВЧ» используют две технологии наземной доставки, обе проводные: «Медиалогистика» доставляет сигналы по выделенному волокну, Microimpuls и CDNvideo используют открытый интернет, а «Синтерра Медиа» — оба варианта доставки.

Передача по оптике никаких сюрпризов не приносила. Доставка по открытому интернету на первых порах выглядела неустойчиво, но последнее время при выполнении требований в отношении заказанного канала все работает стабильно и с приличным качеством.

Вячеслав Берсон рассказал также об успешном кейсе, реализованном CDNvideo. По просьбе «Первого ТВЧ» компания перекодировала телеканал Insight в разных разрешениях и с разными скоростями потока и организовала его трансляцию в адаптивном HLS-формате. Результат всех порадовал: картинка отлично смотрелись на самых разных экранах, включая небольшие телефоны, и даже после перекодирования воспринималась более качественной, чем если бы такой операции подвергся SD-канал.

Минусом передачи по открытому интернету остается необходимость дополнительно оплачивать услуги CDN, а при передаче телеканалов более высокого разрешения возрастает и цена этих услуг. На стоимости передачи по выделенной оптике разрешение видео обычно не сказывается.

Вячеслав Берсон отметил еще два важных отличия «земли» и «спутника». При наземной доставке легко реализуется дублирование линий, в то время спутниковой тракт дублировать почти нереально. Поэтому при доставке через спутник неизбежными оказываются перерывы на профилактику.

В то же время диагностика проблем, по опыту «Первого ТВЧ», проще реализуется при спутниковой передаче, так как там нет промежуточных звеньев между передающей и приемной системами. При наземной доставке таких звеньев много и не всегда можно быстро выяснить, в каком из них произошел сбой.

Плюсы и минусы наземной и спутниковой доставки, выявленные по результатам личного опыта, Вячеслав Берсон свел в таблицу, приведенную на рисунке 1. Как можно увидеть, каждый из способов имеет свои положительные стороны, поэтому определить, какой лучше, можно только применительно к конкретной ситуации. Тем не менее соотношение клиентов довольно быстро сдвигается в пользу наземной доставки.

ЦЕНА И/ИЛИ КАЧЕСТВО

Генеральный директор «Медиалогистики» Григорий Кузин в качестве актуальных видит те же три среды доставки: спутник, выделенная оптика и публичный интернет. Он признал очевидным приоритет спутника в плане возможности быстро охватить максимальную территорию. Оптика такой возможности не дает, но «Медиалогистика» ориентируется на другой параметр, а именно на охват аудитории. Сегодня операторы, подключенные к «Медиалогистике», обслуживают около 80% аудитории платного телевидения России. У публичного интернета охват практически глобальный, но для работы сервиса нужно использовать услуги CDN или специальное ПО. Основным преимуществом передачи по оптике Григорий Кузин считает возможность выполнения SLA (Service Level Agreement), другими словами, предоставления гарантированного уровня качества доставки. Спутниковые операторы не заключают никаких договоров с кабельными в плане гарантии доставки. При проблемах на спутнике клиент обращается не к спутниковому оператору, а к телеканалу. И если центральный офис телеканала находится где-нибудь в Лондоне, и общаться с ним приходится через дистрибьютора, то решение вопроса может сильно затянуться. «Медиалогистика» работает по другой схеме — она заключает договор и с телеканалом, и с оператором ТВ-сети. Причем договор с оператором включает SLA, определяющий надежность канала доставки, которая может доходить до 99,99%

Интернет, в свою очередь, — негарантированная среда. При использовании CDN там тоже можно достичь высокой надежности, но это повлияет на стоимость услуги.

По стоимости для телеканалов спутник пока является самым дорогим способом доставки. Выделенная оптика по тарифам «Медиалогистики» пока несколько дешевле. Однако тенденции таковы, что спутник дешевеет, а оптика от «Медиалогистики», набирая охват, дорожает. Поэтому некоторые тарифы уже сравнялись. Например, вполне реально поднять канал на спутник за 200 тыс. рублей, и у «Медиалогистики» тоже есть такой тариф. Интернет условно дешевле, но при дополнительной покупке услуг CDN суммарная стоимость доставки может получиться и дороже, чем у «Медиалогистики». Поэтому все относительно.

Среди транспортных каналов «Медиалогистики» основное место занимает выделенная оптика, но компания использует также интернет и спутниковые каналы. Последние, правда, только для агрегации телеканалов. Спутник и интернет в сети агрегации используются в основном в качестве резервных каналов. В сети дистрибуции интернет применяется в основном для доставки телесигналов ОТТ-сервисам, которым удобно использовать интернет-формат. Передача каналов выполняется обычно даже не на платформу, а прямо CDN-партнеру. Сегодня доля интернет-доставки составляет 16% и продолжает расти с ростом числа ОТТ-клиентов.

Основным новаторством «Медиалогистики» Григорий Кузин считает создание сервиса с SLA и личными кабинетами для операторов и правообладателей, в которых они могут не только самостоятельно подключать услуги, но и в реальном времени отслеживать качество передаваемых трансляций.

Однако для спутниковой доставки такой удобный, гибкий и информативный сервис было бы организовать гораздо сложнее, если вообще возможно. Как минимум пришлось бы подключать наземный резерв.

В ПОИСКАХ 4K-ДРАЙВЕРА

Генеральный директор CDNvideo Ярослав Городецкий в своем докладе проанализировал степень готовности экосистемы для внедрения формата 4K. По его мнению, технических проблем с созданием и распространением такого контента сегодня нет. Телевизоры с поддержкой 4K появились уже давно, и если первые модели могли только воспроизводить поток с флешки, причем с неочевидным качеством, то сейчас проблема с приемом и воспроизведением решена. Принципиальных проблем с доставкой 4K тоже не наблюдается. Транспортная инфраструктура, проложенная крупными телеком-операторами за последние годы, легко позволяет передавать такие потоки внутри сети и доводить их до пользователей. В крупных городах до абонентов, как правило, проложены гигабитные каналы, хотя их пропускная способность искусственно ограничивается в соответствии с тарифом.

Наложить на эту инфраструктуру CDN-сети тоже было несложно. И основной тормоз для распространения 4K, по мнению Ярослава Городецкого, заключается в отсутствии 4K-контента, входящего в топ зрительских рейтингов, и в непонимании операторов ТВ-сетей, каким образом они могут монетизировать этот контент или хотя бы компенсировать затраты на его распространение. Очевидно, что эти два фактора взаимосвязаны. Тем не менее руководитель CDNvideo видит тенденции, которые могут помочь выйти из замкнутого круга. Это и удешевление телевизоров 4K на 30% за последние 4 года, и тот факт, что каждый четвертый продаваемый сейчас телевизор поддерживает 4K, и тенденция к увеличению диагонали, и внедрение улучшающих картинку расширений, таких как HDR. Свою роль могут также сыграть появление качественных игровых приставок и популярность геймерских приложений, требующих сверхвысокого разрешения. Ярослав Городецкий не исключает, что Россия по сложившейся традиции может пропустить один общемировой этап развития телевидения и с SD сразу перейти на 4K. При оптимистичном сценарии это может случиться лет через пять.

МЯЧ НА СТОРОНЕ ОПЕРАТОРОВ

C точки зрения директора департамента компании Huawei Ван Хуасиня, 4K может прийти к нам раньше и неожиданными путями. По прогнозам Huawei, каналы сверхвысокой четкости выведут на рынок телеком-операторы, вернее, созданные ими медиаимперии, и доставляться они в первую очередь будут не на телевизоры, а на мобильные устройства. Сегодня во всем мире наблюдается поглощение медийных компаний телеком-бизнесом. Один из примеров тому — присоединение голливудской студии Warner Brothers к крупнейшему универсальному оператору США AT&T, владеющему как проводными, так и сотовыми сетями, в том числе 5G. Эта тенденция не обошла и Россию, некоторые крупные телеком-операторы имеют свои медийные подразделения. Последний пример продемонстрировала компания МТС, сообщившая о скором появлении «МТС медиа». Подобные вертикальные интеграции позволяют формировать комплексные предложения и за счет одного направления продвигать другое. Медиауслуги стали актуальны в этом отношении уже на этапе внедрения PON и 4G, а с появлением 5G в ход пускается более тяжелый 4K-контент. Пока в коммерческую эксплуатацию сети 5G запущены только в США и Корее, но в конце года планируется запуск в Китае, а так как население страны огромно, то к концу следующего года ожидается уже около 20 млн абонентов сетей 5G. Если прогнозы оправдаются, то массовый спрос приведет к снижению стоимости смартфонов с поддержкой 5G и сопутствующих медийных возможностей.

Телевизоры обычно меняют не чаще, чем раз в пять лет, а многие и реже, в то время как смартфоны живут в среднем два-три года. Поэтому через пару лет у многих уже будут смартфоны с поддержкой 5G, через которые можно будет принимать форматы 4K и выше.

Очевидно, что ради просмотра 4K на экране смартфона или планшета вряд ли кто-то будет подписываться на услугу, но Ван Хуасинь видит две причины, по которым доставка UHD на мобильные устройства может оказаться интересной. Во-первых, многие смартфоны имеют функцию передачи изображения на смарт ТВ и смогут передавать полученный сигнал на экран телевизора если не в 4K, то по крайней мере в высоком качестве. Вторая причина принимать на смартфоны видео в 4K или даже в 12K, это новые форматы, такие как панорамное видео, виртуальная или дополненная реальность. Они требуют передачи значительно большего объема данных, нежели одномоментно воспроизводится на экране. Направлению дополненной реальности в Huawei прогнозируют большое будущее, причем в самых разных сферах нашей жизни.

В России 5G, по оценкам Ван Хуасиня, можно ожидать в ближайшие два-три года, в Москве, может быть, даже в будущем году. И вместе с 5G в нашу жизнь может прийти и UHD.

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