В Антикоррупционной службе озвучили информацию о взятке в Верховном суде

В настоящее время расследование продолжается.

Информацию о факте взятки судье Верховного суда подтверждаем, однако другая информация в интересах следствия оглашению не подлежи. Об этом сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Подтверждаем данную информацию, в целом информация о задержании муссируется давно. Была информация от Верховного суда. Сумму на сегодня озвучить не могу. Но данный факт был выявлен. В настоящее время расследование продолжается. В интересах следствия я не могу озвучить подробности, - сообщил Бигайдаров.

11 февраля стало известно, что в Нур-Султане задержан с поличным судья Верховного суда при получении крупной суммы денежных средств. Деньги передавались за оказанное им в бытность работы в Высшем судебном совете РК содействие по переводу судьи районного суда Туркестанской области из одного суда в другой. Одновременно в Туркестане задержан судья районного суда, передавший денежные средства.

В связи с этим пресс-служба Высшего судебного совета сообщила, что судья, информация о котором распространяется в социальных сетях, действительно являлся членом Высшего судебного совета с февраля 2019 по декабрь 2020 года.

Отмечалось, что перевод действующих судей из одного суда в другой осуществляются во внеконкурсном порядке по представлению председателя верховного Суда на основании решения Комиссии по качеству правосудия при Верховном суде, исходя из которых Высший судебный совет выносит соответствующую рекомендацию.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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