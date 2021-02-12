Врач ННОЦ: Предотвратить появление и развитие рака в силах каждого

Синдромы множественной эндокринной неоплазии предрасполагают людей к развитию опухолей эндокринных желез, в частности, медуллярному раку щитовидной железы.

Какие факторы способствуют появлению онкологических заболеваний, для чего необходимо проходить скрининги и профилактические осмотры, на что человек может повлиять, чтобы избежать развития злокачественного процесса?

На эти и другие вопросы ответила руководитель Центра по контролю за раковыми заболеваниями Национального научного онкологического центра г. Нур-Султан Нургуль Карымкуловна Аждарова в интервью порталу zakon.kz.

- Нургуль Карымкуловна, прежде всего, что такое рак и что человеку необходимо знать об онкологических заболеваниях?

- Для того, чтобы понимать, что такое рак, нужно знать, как он возникает. В норме клетки растут и делятся на новые насколько это нужно для нормальной жизнедеятельности организма, при этом старые клетки отмирают. Иногда этот процесс под действием некоторых факторов нарушается. Новые клетки начинают бесконтрольный рост и деление, образовывая массу тканей или опухолей, которые могут иметь доброкачественную или злокачественную природу. Эти новообразования разрастаются за пределы своих обычных границ, и проникая в близлежащие части тела, могут распространяться в другие органы, нарушая их функции. Этот процесс называется метастазированием. Именно метастазы являются одной из основных причин смерти от рака.

- Что говорит о заболеваемости статистика в Казахстане, какой вид рака чаще всего встречается?

- Согласно статистическим данным на конец 2019 года показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями в Казахстане составил 174,8 на 100 тысяч населения. В первой пятерке по заболеваемости у нас рак молочной железы, рак легкого, рак желудка, шейки матки, колоректальный рак.

- Что может послужить причиной возникновения рака?

- Основными факторами риска для возникновения злокачественных заболеваний являются поведенческие факторы, такие как курение и злоупотребление алкоголем, нездоровый рацион питания, высокий индекс массы тела и гиподинамия. При этом необходимо отметить, что для развития злокачественной опухоли должно быть воздействие нескольких причин сразу.

Наряду с этим, среди лидирующих факторов риска отмечают воздействие инфекционных агентов. К примеру хроническая инфекция Helicobacter pylori приводит к язвам и раку, Haemophilus influenzae вызывает инфекции дыхательных путей и является одним из факторов риска рака легких. Вирусы гепатитов В и С выявляют у 80% больных раком печени. Также к онкогенным вирусам относятся вирус Эпштейна-Барр (вирус герпеса) и вирус папилломы человека. Первый ассоциирован с крайне агрессивной назофарингеальной карциномой (рак носоглотки), лимфомой Ходжкина (рак лимфатической системы), лимфомой Беркитта, Т-клеточной лимфомой и раком желудка. Второй может вызвать рак шейки матки (ВПЧ16 и 18 типов), а также опухоли на гениталиях, в заднем проходе, горле и голове. При отсутствии вируса рак шейки матки не развивается, то есть это заболевание четко связано с хронической инфекцией.

- Зачастую можно услышать версию о наследственности рака, насколько влияет этот фактор?

- Да, к числу факторов, провоцирующих развитие рака, относят и наследственную предрасположенность. При наличии в семейном анамнезе заболеваний по поводу злокачественных опухолей, высока вероятность развития опухолевого процесса у близких родственников.

В целом, большинство злокачественных заболеваний связано с внешними факторами, негативное воздействие которых человек в силах нивелировать, соблюдая принципы ЗОЖ. Неподконтрольными являются лишь генетические факторы и просто случайные мутации в ДНК, на которые мы повлиять не можем. Однако мы можем снизить к минимуму их воздействие при внимательном отношении к своему здоровью и своевременном обращении к специалистам. К примеру, при наличии в семейном анамнезе близких родственников с предопухолевыми и опухолевыми заболеваниями, необходимо проявлять онконастороженность и, не дожидаясь симптомов, проходить необходимые обследования.

- А при каких видах рака присутствует наследственный фактор?

- На сегодня генетические причины всех видов рака не определены. Однако известно несколько генетических изменений или мутаций, которые могут передаваться от родителей к детям и увеличивать риск развития онкологических заболеваний. Существуют так называемые «раковые семьи», в которых злокачественными неоплазиями страдает до 40% кровных родственников. То есть в основном генетическая предрасположенность к раковым заболеваниям характерна для родственников первой линии.

Так, наследственность как фактор риска присутствует при опухолях женской репродуктивной системы: рак яичников, матки, молочной железы, что вызывается мутациями в генах BRCA1 и BRCA2. Женщина с наследственной мутацией в генах BRCA имеет более высокий шанс развития рака молочной железы и яичников в течение своей жизни, чем женщина, которая не несет мутации. Человек с наследственной мутацией в генах BRCA имеет более высокий шанс развития рака молочной железы или простаты в течение своей жизни. Кроме того, в некоторых семьях выше заболеваемость раком поджелудочной железы, меланомой и другими видами рака.

Наследственный синдром характерен и для возникновения опухолей ЖКТ. Наиболее распространенным среди них является синдром Линча - неполипозный рак толстой кишки, который характеризуется ранним возрастным началом колоректального рака и рака матки (эндометрия), а также других внеклеточных опухолей.

Семейный аденоматозный полипоз говорит о предрасположенности к раку толстой кишки, при множестве предраковых полипов толстой кишки (аденомы) развиваются по всему желудочно-кишечному тракту (в основном в толстой и прямой кишке, но также в желудке и тонком кишечнике).

Синдромы множественной эндокринной неоплазии предрасполагают людей к развитию опухолей эндокринных желез, в частности, медуллярному раку щитовидной железы.

Наследственный хронический панкреатит в 50 раз увеличивает риск развития рака поджелудочной железы.

Однако стоит подчеркнуть, что наследственная предрасположенность еще не означает, что человек обязательно будет болеть. Эти риски носят относительный характер и лишь свидетельствуют о большей вероятности развития патологий в сравнении с теми, у кого в семейном анамнезе отсутствуют онкологические заболевания. Просто такой категории людей необходимо проявлять онконастороженность, регулярно проходить обследования, исключить поведенческие факторы риска, лечить предраковые состояния. В некоторых случаях с профилактической целью удаляются и органы-мишени. К примеру, все мы знаем про актрису Анджелину Джоли, которая удалила молочные железы, а затем яичники и фаллопиевы трубы, чтобы предотвратить развитие рака репродуктивной системы, унесшего жизни ее матери и бабушки.

- Каковы методики лечения в онкологической практике и есть ли что-то новое в этом направлении?

- Как врач, могу отметить, что в плане внедрения современных методик ранней диагностики и лечения наша страна не отстает от других развитых стран. Протоколы лечения соответствуют всем международным стандартам по онкологии. При этом вся медицинская помощь у нас оказывается абсолютно бесплатно.

Если говорить конкретно о ННОЦ, то у нас имеются программы комплексного обследования организма – check up-диагностика для раннего выявления злокачественных патологий.

Лечение пациентов онкологического профиля в нашей клинике проводится с помощью интервенционной радиологии. Этот вид радиологии обеспечивает минимально инвазивную, сопровождающуюся визуальным контролем диагностику и лечение болезней любого органа или системы. Малоинвазивная - значит «операция без разреза», когда хирург оперирует через точечные проколы тканей. По сравнению с открытым хирургическим вмешательством такие процедуры имеют преимущества, так как они менее болезненны, снижают риск инфицирования и имеют более короткие периоды восстановления и пребывания в больнице. Применение таких малотравматичных технологий позволяет сократить пребывание пациента в стационаре, снижая нагрузку на систему здравоохранения в целом.

С завершением строительства нового лечебно-диагностического корпуса ННОЦ и открытия в нем Центра ядерной медицины, станет доступным один из прорывных методов лечения злокачественных патологий - радиоэмболизация. Как он работает? Внутриартериально в опухоль пациенту вводятся радиоактивные частицы, которые излучая радиационную энергию, в конечном итоге, уничтожат опухоль, независимо от ее типа.

Открытие Протонного центра позволит нам лечить злокачественные патологии центрально-нервной системы, спинного мозга, основания черепа, головы и шеи, гепатоцеллюлярного рака, и, что самое важное, опухолей любых локализаций у детей. На сегодняшний день это один самых высокотехнологичных методов лечения рака, одним из преимуществ которого является лечение «радиорезистентных» опухолей. И очень скоро эта технология лечения будет доступна в Казахстане.

В структуре нового лечебно-диагностического корпуса ННОЦ также предусмотрено отделение лучевой терапии, которое будет оснащено ультрасовременными низко - и высокоэнергетическими линейными ускорителями. Применение лучевой терапии эффективно при лечении злокачественных новообразований легких, молочных желез, мужских половых органов, мочевых путей, головы и шеи, лимфоидной ткани, центральной нервной системы.

Суть метода - применение ионизирующего излучения для разрушения опухолевых клеток. Ионизирующее излучение оказывает влияние на ДНК опухолевых клеток, повреждая их генетический материал. Клетки с разрушенной ДНК погибают, рост опухоли останавливается.

- Медики говорят, что выявленный рак на первой стадии можно полностью излечить, так ли это?

- Действительно, многие виды рака поддаются лечению и даже полностью излечимы, если болезнь будет обнаружена на ранней стадии. Например, если рак шейки матки диагностирован на поздней стадии, шансы пациентки прожить еще пять лет не превышают 15%. Однако если болезнь выявить вовремя, этот показатель повышается до 93%. При колоректальном раке, при первой стадии пациенты излечиваются практически полностью. При второй стадии, пятилетняя выживаемость отмечается в 85% случаев, при третьей стадии – в 60-75% случаев. И, конечно же, наихудший прогноз по выживаемости относится к четвертой стадии заболевания.

Поэтому самое главное, вовремя выявить заболевание, что требует онконастороженности со стороны пациентов и своевременного обращения к врачам. Выявление злокачественной патологии на ранней стадии имеет положительный прогноз лечения.

Кроме того, стоит учитывать и выявление предраковых состояний. К примеру, при наличии предопухолевых состояний в профилактических целях будет целесообразным их удаление. В некоторых случаях проводится биопсия с целью определения природы опухоли для исключения злокачественного характера. Как правило, такие пациенты должны наблюдаться на регулярной основе.

- В таком случае, что нужно делать, чтобы распознать его на начальных этапах? Какие симптомы могут говорить о появлении у человека опасного недуга и с чем обычно связаны поздние обращения к врачу?

- Дело в том, что коварность любой злокачественной патологии заключается в бессимптомном течении на ранней стадии. Симптоматика, как правило, появляется уже при более угрожающих состояниях и не носит специфического характера. Указывать на конкретные симптомы, за которыми однозначно скрывается то или иное злокачественное образование будет непрофессионально с моей стороны, как врача. Более того, многие симптомы, возникающие при злокачественном процессе, схожи с другими состояниями, не связанными с онкологией. Говорить о том, что непрерывный кашель может свидетельствовать о раке легкого, либо утверждать, что беспричинная потеря веса свидетельствует о колоректальном раке, раке желудка или печени - неправильно.

При некоторых состояниях, к примеру, как при раке поджелудочной железы, затруднена диагностика. Дело в том, что онкомаркеры не всегда показывают наличие рака в организме человека. Данные не дают и исследования крови, мочи, клинические анализы. Показать наличие проблемы может только УЗИ, КТ и МРТ.

Поэтому хочу подчеркнуть, что длительно протекающие симптомы, в случае, когда терапевтическое лечение не дает эффекта, являются поводом для незамедлительного обращения к врачам. Врач изучит более распространенные причины этих признаков и симптомов, и при выявлении опухолевого процесса направит на консультацию к врачу-онкологу, а тот уже в свою очередь назначит необходимые диагностические исследования, показанные для каждого конкретного случая.

То есть, нужно понимать, редкий вид рака возникает и проходит молниеносно и в большинстве случаев его можно выявить на ранней стадии, при условии прохождения профилактических осмотров.

Зачастую причиной позднего обращения к врачам является отсутствие онконастороженности и недостаточная осведомленность населения о необходимости прохождения профилактических осмотров, в том числе скрининговых обследований. Скрининговые обследования и другие профосмотры помогают выявлять рак на начальных его стадиях, когда он еще хорошо поддается лечению. Поэтому мы, врачи Национального научного онкологического центра, призываем население своевременно проходить обследования и регулярный осмотр врачей.

- Существуют скрининги по видам рака, который встречается чаще всего. Какие виды скрининга доступны для казахстанцев?

- В Казахстане действуют три вида скрининговых обследований для выявления онкопатологий: скрининг рака шейки матки, который проводится среди женщин в возрасте от 30-70 лет с периодичностью один раз в четыре года; скрининг рака молочной железы - среди женщин в возрасте от 40-70 лет один раз в два года; скрининг колоректального рака - среди мужчин и женщин в возрасте от 50-70 лет с периодичностью один раз в два года.

Скрининговые исследования можно пройти в поликлинике по месту прикрепления совершенно бесплатно, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и ОСМС.

Согласно Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» в нашей стране действуют нормы, согласно которым каждому работающему человеку выдается социальный отпуск для прохождения скрининга (3 дня). Эти нормы были утверждены с целью солидарной ответственности со стороны работодателя. То есть, работодатель обязан беспрепятственно отпускать работников для прохождения скрининговых исследований в период рабочего времени с сохранением места работы, средней заработной платы в соответствии с трудовым законодательством РК.

- Это повысило эффект по выявляемости?

- Конечно, скрининги дают свои результаты. Согласно статистическим данным, показатель смертности от рака с каждым годом снижается, если в 2010 г. смертность от рака составлял 103,9 на 100 тысяч населения, то в 2019 г. этот показатель составил – 75,5 на 100 тысяч населения, т.е. за последние 10 лет произошло снижение смертности от рака на 27%. Это связано с высокой выявляемостью злокачественных патологий на ранней стадии, что дает положительные результаты в лечении.

Как видите, государством предпринимаются всеобъемлющие меры по оказанию поддержки населению в части ранней диагностики злокачественных новообразований. Но добиться улучшения ситуации возможно только если в обществе будет присутствовать онконастороженность. Поэтому и человек со своей стороны должен ответственно относиться к своему здоровью и своевременно проходить обследования.

- В каком возрасте человек больше всего рискует заболеть онкологией?

- По статистике этими заболеваниями чаще всего страдают люди работоспособного возраста от 40 до 60 лет.

Если говорить о самых распространенных видах рака, то можно отметить следующее. Сейчас очень «помолодел» рак молочной железы. Если раньше к группе риска относились люди старше 40 лет, то сейчас уже есть случаи заболевания этим видом онкологии в возрасте от 20-ти до 30-ти лет.

Рак легких диагностируется в среднем в 65 лет, рак прямой кишки - в 66 лет. Пик заболеваемости раком желудка наблюдается у возрастной группы в 60-80 лет. Заболеваемость раком шейки матки приходится на возраст 40-45 лет.

- Основные методы лечения рака - хирургия и химиотерапия. Есть ли вакцина от рака?

- О методах лечения я уже говорила. Что касается вакцинации от рака, то ее еще не изобрели. Однако с учетом того, что причиной некоторых видов рака являются онкогенные вирусы, такие как вирус Эпштейн-Барр, вирус папилломы человека и вирус гепатита В и С, то целесообразно в качестве профилактики вакцинироваться для защиты от этих видов вируса.

Так, вакцинация от ВПЧ является профилактикой рака шейки матки у женщин. Кстати, в Казахстане есть возможность привиться от ВПЧ на платной основе. Иммунизация против гепатита В (ВГВ) позволит предупредить вирусное инфицирование хроническим гепатитом и его тяжелые последствия, в частности, цирроз печени и гепатоклеточный рак (ГКР).

- Многие не решаются обращаться к врачам из-за боязни хирургического вмешательства. Какие рекомендации вы могли бы дать в этом случае?

- Бесспорно, онкологический страх гораздо сильнее других медицинских страхов. Инсульт, инфаркт, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера не пугают так, как рак. Пугаться операции или других показанных для лечения манипуляций не стоит. Сейчас в каждом клиническом случае лечение онкологических пациентов осуществляется при участии междисциплинарной группы - консилиума, состоящего из химиотерапевтов, радиологов, профильных хирургов, морфологов. На основании такого подхода определяется наиболее эффективная тактика лечения пациентов. Поэтому, если диагноз уже поставлен, то стоит довериться специалистам и соблюдать все рекомендации по лечению.

Кроме того, в нашем центре успешно проводятся реконструктивные операции по восстановлению удаленных органов, чтобы сохранить качество жизни пациентов. В частности, восстановление мочевого пузыря, удаленного после опухоли, реконструкция молочных желез и органов ЖКТ.

В завершение хотелось бы еще раз повторить, что в руках самого человека – предотвратить развитие рака. Стоит лишь регулярно проходить профилактические медицинские осмотры, скрининги по возрасту и исключить факторы риска - курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание, гиподинамию и запущенность инфекционными заболеваниями.

Оксана СКИБАН, Нур-Султан

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