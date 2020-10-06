Как можно монетизировать веб-сериалы

Веб-сериал можно выложить на YouTube, включить счетчик и зарабатывать на просмотрах, но это будут не самые большие деньги.

У многих словосочетание «веб-сериал» пока не вызывает четких ассоциаций. Это какие-то короткометражные ролики, выложенные на YouTube или полноценные многосерийные фильмы, которые мы все смотрим в основном в интернете? Мы попробуем разобраться с терминами и расскажем о новой перспективной сфере производства видеоконтента на примере успешных проектов.

ЧТО ТАКОЕ «ВЕБ-СЕРИАЛ»

Интересно, что четкий ответ на то, что это такое, пока не могут дать даже профессионалы индустрии. И это очень характерно для этого нового жанра, который пока купается в свободе и не ограничен никакими стилевыми, законодательными или творческими рамками.

Формально к веб-сериалам можно отнести любой сериал, показ которого идет в интернете. Формат подразумевает наличие нескольких эпизодов, связанных общим сюжетом или идеей. Продолжительность эпизода при этом может варьироваться от 1 минуты до получаса.

«Если вы вспомните, с чего начинался популярный сейчас Netflix, то это был сериал “Карточный домик”. И по сути его можно назвать веб-сериалом, как и все другие продукты этого теперь уже стриминг-гиганта», — говорит генеральный продюсер российского фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest и основатель проекта The Digital reporter Антон Калинкин.

Стоит отдельно упомянуть, что фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, впервые прошедший в Нижнем Новгороде в 2018 году, пока единственный в своем роде в нашей стране. При этом количество поданных заявок и международный статус говорят о том, что сейчас Россия находится на передовой нового рынка и у отечественных производителей видеоконтента есть неплохие шансы занять на нем видное место.

В рамках Realist Web Fest показывают в основном короткие веб-сериалы, причем это может быть история на 30 секунд или настоящая драма продолжительностью 10—20 минут. «Хотя мы настаиваем, что никаких рамок хронометража в интернете, в отличие от традиционного ТВ, привыкшего все измерять 26 минутами ситкомов и 52 для драматических сериалов, нет», — уверен Антон Калинкин.

Тем не менее на фестивале CanneSeries, который проходит в апреле в рамках крупнейшей международной выставки MipTV в Каннах, наряду с традиционными проектами в программе участвовало много коротких веб-сериалов.

«Веб-сериалы — это продукт для новой активной аудитории, живущей в быстром ритме. Эта аудитория не воспринимает долгие завязки и медленное развитие сюжетов. В веб-сериалах сохраняются все художественные составляющие, при этом они динамичны и не требуют такого сфокусированного внимания, как при просмотре большого кино. Можно смотреть на ходу, в транспорте», – говорит генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий. По его словам, пока индустрия только формируется и у российского производителя есть большой творческий потенциал, который позволит быстро выйти в лидеры на международной арене. В России умеют делать глубокое емкое кино даже в коротком формате и умещать в него большой смысл.

НАШУМЕВШИЕ ПРОЕКТЫ

Возможность выпускать видеоконтент в интернете практически полностью развязывает руки его создателям — бюджет может начинаться с нуля, актеры вправе свободно использовать ненормативную лексику и при этом авторам не нужно получать прокатное удостоверение Минкультуры.

Также можно придумывать совершенно новые, ранее неизведанные форматы, как это было в случае документального сериала «1968.Digital», созданного специально для владельцев смартфонов. Это совместный проект студии «История будущего» Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна с кинокомпанией Bazelevs Тимура Бекмамбетова.

Сериал состоит из 40 серий, каждая из которых рассказана через экран смартфона, который мог бы быть у главного героя. По сюжету Габриэль Гарсиа Маркес пишет свой роман в «Заметках» на телефоне, у группы «Битлз» есть чат в WhatsApp, а Энди Уорхол постит фотографии со своих выставок в Instagram.

Формат, где действие происходит на экране мобильных устройств, разработанный компанией Бекмамбетова, называется screenlife. Bazelevs даже выпустила два полнометражных фильма в этом формате, которые получили призы зрительских симпатий на кинофестивалях в Берлине и Сандэнсе.

Среди других известных примеров использования нового формата — документальный сериал Made by Russians, созданный агентством Leo Burnett Moscow совместно с Леонидом Парфеновым. У сериала есть свой канал на YouTube, и ряд выпусков имеют по несколько сотен тысяч просмотров. В каждом выпуске рассказывается про русских людей, добившихся мирового признания в своей профессии. При этом серия длится не более 8 минут.

По словам Антона Калинкина, среди интересных проектов можно отметить сериал «Район тьмы» Арсения Гончукова, который получил на фестивале Realist Web Fest почетный приз. Сейчас у YouTube-канала «Района тьмы» более 10 тыс. подписчиков. Кроме того, данный сериал представлен в онлайн-кинотеатре ivi.ru и в интернет-библиотеке компании «Централ Партнершип».

«У создателей веб-сериалов нет задачи делать “другое” кино, но есть цель говорить с новым поколением на понятном ему языке, используя современные технологии и подходы, — отмечает директор по контенту Rambler Group Софья Квашилава. — Мои фавориты — веб-сериалы “Бар “На Грудь”” Иры Вилковой и “В постели” Шоты Гамисонии. Они успешны, на мой взгляд, потому, что герои сериалов ярко, емко и хлестко говорят с нами о том, что нас волнует, открывая те стороны души и жизни, о которых по телевизору обычно не рассказывают. Короткий по хронометражу формат — также фактор успеха: сериалы динамичные и удобны для просмотра в любой момент».

О росте популярности веб-сериалов в России в том числе свидетельствует недавний запуск специализированного VoD-сервиса развлекательного короткометражного контента для зрителей IPTV и мобильного интернет-ТВ Flix Snip, доступного подписчикам Wink «Ростелекома» и «Смотри на ходу» сервиса «МегаФон ТВ». В библиотеке сервиса представлены фильмы и сериалы продолжительностью до 20 минут. Среди них, например, номинант Каннского кинофестиваля британская картина «Любовь слепа», французская комедия «Субботние девушки» и номинант на «Оскар» фэнтези «Смерть тени».

МОНЕТИЗАЦИЯ ВЕБ-СЕРИАЛОВ

Веб-сериал — это идеальная возможность для новичков заявить о себе. Конечный продукт может неожиданно стать популярным на бесплатных платформах, и тогда правообладатель вправе рассчитывать на привлечение средств рекламодателей и спонсоров. Кроме того, права на показ сериала могут приобрести крупные онлайн-площадки.

Веб-сериал можно выложить на YouTube, включить счетчик и зарабатывать на просмотрах, но это будут не самые большие деньги, говорит Антон Калинкин. Зато веб-сериалами теперь в России, в том числе и благодаря Realist Web Fest, активно интересуются онлайн-кинотеатры. Так, лауреат фестиваля — веб-сериал Иры Вилковой «Бар “На грудь”» — появился в RuTube, который принимал участие в его производстве, и в видеосервисе Start. Там же можно увидеть и лауреата первой премии Realist Web Fest в области веб-индустрии «В постели» режиссера Шоты Гамисонии. Один из зарубежных участников фестиваля был куплен для показа международной онлайн-платформой, хотя до своего активного фестивального участия свободно лежал в интернете и у него было не очень большое количество просмотров.

По словам Антона Калинкина, за последние годы к формату веб-сериалов все больше проявляют интерес крупные бренды и рекламные агентства. Один из первых таких веб-сериалов — канадская «Кармилла», спродюсированная компанией Kotex. Этот проект начался в 2014 году, собрал огромное количество поклонников по всему миру, и позже за счет краудфандинга его создателям удалось снять полный метр.

В свою очередь, это стало сигналом для рекламщиков всего мира, которые теперь все чаще обращают внимание на сегмент веб-сериалов и пытаются мыслить креативно. Среди примеров подобных кейсов в России Антон Калинкин называет серию рекламных роликов «МегаФона», снятых известными российскими режиссерами, и недавнюю рекламную кампанию S7 про инопланетян, а также пример Samsung с их «Хрониками параноика», которые были очень хорошо приняты зрителями и критиками.

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