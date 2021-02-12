Юрты по цене квартиры закупили в Семее

Юрты приобретались на юбилей Абая Кунанбаева. Но была пандемия и юбилей не был масштабно проведен, юрты не были использованы.

Юрты для по цене однокомнатной квартиры закупили в Семее. Об этом сообщила на брифинге заместитель руководителя специальной мониторинговой группы (СМГ) Зауреш Батталова, передает корреспондент zakon.kz.

По нашей карте открытых бюджетов мы работаем не только по госзакупкам, но и по порталу eGov выясняем. Например, в Семее были приобретены юрты. Цена одной юрты почти равна однокомнатной квартире. Зачем эти юрты в период пандемии? Мы получили буквально месяц назад официальный ответ, что эти юрты приобретались на юбилей Абая Кунанбаева. Но была пандемия и юбилей не был масштабно проведен, юрты не были использованы. Почти год, были вложены деньги в юрты и не использовались, — сообщила Батталова.

Другой пример она привела по итогам мониторинга организаций здравоохранения в Павлодарской области, где, по ее словам, руководители этих учреждений не хотят открыто показывать бюджеты.

Это значит - им есть, что скрывать... Интерактивная карта это очень эффективный инструмент, благодаря которому мы можем контролировать любой объект, который нам очень интересен. В Казахстане до сегодняшнего дня не было такого инструмента, который позволял бы так мониторить бюджеты, — уточнила замглавы мониторинговой группы.

Она добавила, что в​​​​ период пандемии членов СМИГ волновало качество образования. По итогам мониторинга выяснилось, что во время карантина в Жамбылской области есть факт нецелевого использования бюджетных средств.

Наш общественный мониторинг обнаружил нецелевое использование бюджетных средств на сумму свыше 548 млн тенге. Они были потрачены на компьютерную технику для учеников. Что мы увидели? Техника закупалась по заниженным характеристикам в нарушение действующих норм. Эта техника также не подлежит гарантии. Поставщик положил к ним недействительный гарантийный талон. Вызвали подозрение моноблоки, которые, кстати, до сих пор не установлены. Заказчик принял товар без сертификатов. Мы считаем, что нужно срочно разобраться, — объяснила Батталова.

Другой факт выявлен в Карагандинском регионе, где члены СМГ выяснили, что управлением здравоохранения области в 2020 года профинансированы услуги по организации и проведении конференций, семинаров, форумов.

Какие конференции в период пандемии? Нам даже на улице не разрешали ходить. Все это было на сумму 72 млн 690 тыс. тенге. Удивительно, что 68 % из этой суммы или 49 млн были отведены основному поставщику услуг – поликлинике № 4. За какие заслуги поликлиника имеет такие приоритеты? Это серьезный вопрос и над ним также надо работать, — заключила Зауреш Батталова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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