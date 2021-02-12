Участники проекта "Ел үміті" выработали свыше 150 инициатив по развитию экономики

Цель программы – выработка конкретных предложений для трансформации ключевых отраслей экономики.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел Форум участников Программы подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями, которая реализована в рамках инициативы Елбасы "Ел үміті" в целях качественного исполнения Плана нации "100 конкретных шагов", сообщает zakon.kz.

В мероприятии приняли участие помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности РК Асет Исекешев, руководители центральных государственных органов, менторы и участники команд в 11 отраслях экономики и социальной сферы: промышленность, АПК, строительство, геология, здравоохранение, образование, медиа, торговля и логистика, водные ресурсы, туризм, культура и спорт, - говорится в сообщении на официальном сайте премьер-министра РК.

Программа подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями инициирована Фондом Нурсултана Назарбаева и реализована совместно с Проектным офисом Правительства РК. Цель программы – выработка конкретных предложений для трансформации ключевых отраслей экономики.

По итогам проведенного в начале 2020 г. конкурса из 2958 претендентов были отобраны 234 экспертов, обладающих большим практическим опытом работы, в том числе в ведущих национальных и зарубежных организациях. В качестве менторов в программе участвовали 64 специалистов, представляющих как государственный, так и частный сектор Казахстана, США и стран Европы.

В течение 2020 года Премьер-Министр РК А. Мамин провел порядка 50 очных встреч с участниками Программы. Менеджеры по управлению изменениями не только внесли вклад в развитие страны, решая отраслевые задачи, но и улучшили свои компетенции в ходе организованных Академией Елбасы тренинговых мероприятий.

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