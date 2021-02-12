Чемпионат города по легкой атлетике стартовал в Нур-Султане

Легкоатлетический комплекс был построен по поручению Елбасы за счет средств компании "Самрук-Казына".

В Нур-Султане состоялась церемония открытия чемпионата города по легкой атлетике среди юниоров "Nur-Sultan Open 2021", сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт города.

В мероприятии приняли участие руководитель легкой атлетики Нур-Султана, аким столицы Алтай Кульгинов, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, Олимпийский чемпион Серик Сапиев и призер Летних Олимпийских игр, легкоатлет Дмитрий Карпов.

Это первое спортивное мероприятие в стенах нового легкоатлетического комплекса "Qazaqstan". На соревнование приехали спортсмены из разных регионов страны. Мероприятие проводилось без зрителей со строгим соблюдением саннорм. В программе соревнований значились такие виды спорта, как метание ядра, бег, эстафета, прыжки в длину и легкоатлетическая ходьба.

Наша столица по праву считается одной из самых спортивных городов нашей страны! В городе есть свой спортивный кластер. Кроме того, открыли еще ряд крупных спортучреждений, которые соответствуют всем международным требованиям. Легкоатлетический комплекс "Qazaqstan" позволяет нам не только проводить соревнования международного уровня и взрастить на современной базе новых звезд спорта, тренеров, но и приобщить наших детей с детства заниматься спортом. По поручению Главы государства работаем над повышением доступности спортивных объектов и приобщению горожан к массовому спорту, поддерживаем детско-юношеский спорт, федерации т.д", - сказал руководитель Федерации легкой атлетики Нур-Султана, аким столицы Алтай Кульгинов.

Алтай Кульгинов подчеркнул, что спортивные учреждения города используются не только в качестве проведения игр и тренировки профессиональных спортсменов, но и в качестве базы, где также спортом занимаются дети.

Важность популяризации спорта и расширение сети спортивных учреждений также на чемпионате города отметила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Напомним, новый легкоатлетический комплекс был открыт осенью прошлого года, соответствует всем требованиям IAAF: здесь могут проходить как республиканские, так и международные соревнования, в том числе чемпионаты мира и Олимпийские игры. В спорткомплексе имеется атлетическая площадка с беговыми дорожками, тренажерный зал и разминочный трек с секторами для метания ядра, прыжков в высоту, длину; детскую площадку, бассейны и т.д. Манеж с трибунами рассчитан на 7000 зрителей.

Легкоатлетический комплекс был построен по поручению Елбасы за счет средств компании "Самрук-Казына".

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