В Алматы за злостные нарушения закрыли 11 баров и ресторанов

С 1 января по 11 февраля 2021 года проведено 582 рейда.

В Алматы мониторинговая группа оштрафовала и приостановила работу 11 объектов. Большинство из них - бары и рестораны, передает zakon.kz.

В Алматы мониторинговыми группами ежедневно проводятся рейды по соблюдению карантинных ограничительных мер.

Основными нарушениями карантинных ограничительных требований являются - нарушение режима работы, несоблюдения масочного режима, превышение лимита численности посадочных мест/посетителей, отдельные субъекты МСБ продолжают работать в нарушение решения суда о приостановлении их деятельности. заместитель главного санитарного врача Алматы Садвакас Байгабулов

С 1 января по 11 февраля 2021 года проведено 582 рейда, охвачено 4516 объектов, выявлено 375 объектов с нарушениями карантинных мер.

На субъекты МСБ наложено 80 протоколов на сумму 27,5 млн.тенге, а за нарушение масочного режима 273 жителей привлекли к штрафу на 12 млн. тенге.

С января 2021 года в суд передано 33 материала на злостных нарушителей, из них на сегодня 11 объектов приостановлены с наложением штрафа до 100 МРП, в том числе:

1) по Алатаускому району:кафе "Жақсылық" - срок приостановления 1 месяц, бильярдный клуб ТОО "Шамо" - приостановлен до окончания карантина;

2) по Жетысускому району:компьютерный клуб (физ лицо Ниязов Ж.А) - срок приостановления 3 месяца;

3) по Наурызбайскому району:кафе "Премьера" и кафе "Тау Жолы" - срок приостановления 1 месяц;

4) по Медеускому району:бар "Бармаглот" - срок приостановления 1 месяц.

Также встречаются злостные нарушители карантина 2020 года, которые повторно нарушили его в 2021 году:

кафе бар "Hookan Dreems" повторно нарушил карантин, материалы переданы в суд 2 февраля 2021 года;

ресторан "Манана" повторно нарушил карантин, материалы переданы в суд 25 января 2021 года;

бар "Небо" повторно нарушил карантин, наложено 5 штрафов по 230 МРП, материалы переданы в суд.

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