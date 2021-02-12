Снежная лавина накрыла "Газель" с людьми в Алматинской области

В салоне находились 7 работников подрядной организации.

В Алматинской области снежной массой накрыло автомашину "Газель", сообщает zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС Алматинской области, 9 февраля 2021 года около 17.00 часов в Баскуншинском сельском округе Панфиловского района, Алматинской области, в горной местности, на 23 км. новостроящиеся тракторной патрульной дороги "Шукурбулак-Казанколь" произошел самопроизвольный сход 2-х снежных лавин.

Снежной массой накрыло автомашину "Газель", в салоне которой находились 7 работников подрядной организации, занимающиеся строительством данной дороги (следовали с работы на временную базу расположенную на 19 км.). Силами и средствами подрядной организации, им самостоятельно была оказана помощь. В результате схода лавин жертв и пострадавших нет, дорога расчищена. ДЧС Алматинской области

Спасателей ДЧС на место происшествия не вызывали.

Для уточнения обстановки на место выезжали сотрудники ДЧС, Казселезащиты и МИО в количестве 4-человек.

Напомним, что ранее ДЧС Алматинской области предупредил граждан о возможных сходах снежных лавин, в горных районах Алматинской области.Лавиноопасная обстановка на территории области сохраняется и по сей день, в связи с этим гражданам необходимо соблюдать правила предосторожности и воздержаться от поездок и походов в горные местности.

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