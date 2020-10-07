Как будет работать AR-приложение от Yota

Yota Nebo доступно для установки в AppStore и Google Play.

Мобильный оператор Yota анонсировал AR-приложение (AR, Augmented reality — дополненная реальность) Yota Nebo. Запустив приложение, пользователь может разметить виртуальное небо текстовыми сообщениями, стикерами или гифками.

Yota Nebo объединяет дополненную реальность и геолокацию. Закрепить свое сообщение в виртуальном небе пользователь может, наведя камеру телефона на небо и коснувшись нужной точки. Послание сохраняется на карте приложения. Чтобы увидеть публикацию от другого пользователя, необходимо подойти к тому месту, над которым тот оставил свое сообщение. В компании такой способ коммуникации называют новой соцсетью.

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Пока Yota, называя себя монополистом на небе, не намерена ограничивать потенциальных рекламодателей особыми условиями использования приложения. «Написать рекламное объявление над магазином или рестораном может каждый», — отметила руководитель проекта Yota Nebo Анна Чернышева.

При этом оператор рассматривает возможные способы монетизации приложения. Так, первым партнером проекта стала сеть пиццерий «Додо пицца». В Yota настаивают, что сотрудничество некоммерческое — любой разместивший в приложении стикер рядом с торговыми точками Yota и «Додо пиццы» сможет получить бонусы от обеих компаний.

Подобные сценарии монетизации проектов с дополненной реальностью ранее запускали и другие сотовые операторы. Так, в 2018 году МТС анонсировал AR-приложение «Доступ», которое позволяло смотреть контент от современных художников и музыкантов, спрятанный внутри билбордов на улицах городов России и баннеров в интернете. Доступ к работам digital-art- и стрит-арт-художников и музыкантов был ограничен во времени. Таким образом оператор продвигал свой тариф с безлимитным интернетом «Тарифище». В том же году «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявлял о добавлении в приложение «Билайн ТВ» каталога VR-контента. Пользователи «Билайн ТВ» могли просмотреть бесплатно три видеоролика, за доступ к полной VR-библиотеке уже надо было платить.

ЖИТЬ НА НЕБЕ

Yota Nebo доступно для установки в AppStore и Google Play. Разработкой занимались Deluxe Interactive и The DataForm. Как рассказал «Телеспутнику» директор по продуктам Deluxe Interactive Иван Степанов, компания отвечает за дизайн приложения, проектирование и контент, в том числе за трехмерные арт-объекты для некоторых городов России. Ранее Deluxe Interactive как разработчик и дизайнер участвовал в нескольких проектах Yotafutureproof (виртуальный офис и 3D-печать), в рамках которых оператор тестировал инновационные технологии и оценивал их эффективность для бизнеса.

За техническую и серверную часть Yota Nebo отвечает The DataForm. Технический директор компании Сергей Марцулевич отметил, что приложение использует ARCore от Google и ARKit от Apple — инструменты, позволяющие создавать приложения дополненной реальности. «По результатам роста количества пользователей приложения при необходимости будем расширять серверную инфраструктуру», — сказал Сергей Марцулевич.

«Впоследствии будет решаться вопрос и со сроком жизни в приложении тегов – надписей, гифок, стикеров», – пояснил Иван Степанов. «Одним из решений заспамленности виртуального неба может стать использование режима слоев, которые будут объединять, к примеру, отдельно квесты, отзывы, рекомендации или объявления», — дополнила Анна Чернышева.

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