Как выглядит оборудование для приёма интернета Starlink от Илона Маска

Запуск глобальной услуги под брендом Starlink запланирован на 2021-ый год.

Популярное польское издание satkurier.pl сообщило подробности о том, как выглядят приёмная антенна и роутер, которые будут использоваться для проекта Starlink.

Starlink является проектом высокоскоростного доступа к интернету от компании Илона Маска SpaceX. В момент написания данного материала компания провела девять успешных запусков ракеты Falkon-9, в ходе которых на орбиту было выведено 538 спутников проекта. Следующие запуски планируются на конец июля и август. И уже близится первое закрытое тестирование абонентского оборудования от Starlink. Каким оно будет?

Вот что об этом пишет satkurier.pl. FCC – Федеральная комиссия по связи США одобрила работу спутникового маршрутизатора Starlink UTR-201. Документация FCC включает в себя фотографию его частей. Устройство (треугольник) на плане (см. ниже) в документации FCC представляет собой маршрутизатор Wi-Fi (WLAN 2,4 ГГц и 5 ГГц), который может служить связующим звеном между терминалом (внешней спутниковой антенной) и клиентскими устройствами. Возможно, что уже в 2021 году услуга Starlink будет доступна в странах Евросоюза.

SpaceX еще не объявил, как будет работать маршрутизатор Starlink. Из документов, опубликованных в FCC, известно, что устройство будет “принимать и передавать сигналы со спутников Starlink”. Однако на этикетке оборудования указано, что оно было «сделано на Тайване» компанией Wistron NeWeb Corp., которая является известным производителем различного телекоммуникационного оборудования. По этому поводу Илон Маск дал комментарий в Twitter:

– Терминал Starlink имеет двигатели для автоматического подстраивания антенны для оптимального угла наклона. Опытный установщик не понадобится. Просто подключите антенну и дайте ей доступ к … небу. Её можно установить в саду, на крыше, на столе, почти в любом месте, при условии, что она имеет хороший обзор неба. Клиенты будут получать сигнал непосредственно с орбитальных спутников Starlink через пользовательские терминалы в виде небольшой спутниковой антенны с автоматическим сопровождением по наилучшему сигналу с орбиты. Сеть Starlink будет транслировать на землю высокоскоростной широкополосный интернет (ШПД) с низкой задержкой (менее 20 мс), предназначенный для просмотра видео высокой четкости в режиме реального времени и онлайн-игр.

SpaceX планирует предложить услуги высокоскоростного спутникового интернета в США и Канаде уже в 2020 году. Запуск глобальной услуги под брендом Starlink запланирован на 2021-ый год.

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