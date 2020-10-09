Билайн ТВ представляет новые ТВ приставки

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Сервис Билайн ТВ доступен клиенту любого провайдера на любом устройстве.
А вы знаете, что такое Билайн ТВ? Цифровое телевидение Билайн ТВ – это 300+ Российских и зарубежных телеканалов различных тематик (включая HD) и 80 000+ единиц контента голливудских и российских студий, а также популярного контента ведущих онлайн-кинотеатров. Похоже, на рынке отечественного платного ТВ становится все теснее.
На днях Билайн ТВ анонсировал две новые телевизионные приставки, которые, безусловно, заинтересуют многих пользователей. Рассмотрим их подробнее.
ТВ приставка Билайн ТВ SWG2001B-A
Возможности приставки Билайн ТВ SWG2001B-A
Поддержка Full HD, 4К: пользователям доступен просмотр контента в высоком разрешении
Четырехъядерный64-битный высокопроизводительный процессор архитектуры ARM Crtex A53 с частотой до 1,5 ГГц
ТВ-приставка легко и просто подключается самостоятельно: работает по WI-FI или сети Enthernet любого оператора. Частота беспроводного соединения 2.4 ГГц, 5 ГГц
Сервис Билайн ТВ доступен клиенту любого провайдера на любом устройстве
Билайн ТВ-это тысячи фильмов и сотни каналов в одном приложении.На разных устройствах. Для абонента любого оператора
Главные онлайн-кинотеатры в Билайн ТВ: ivi, Megg, Amediateka, START, Мульт, VIPPLAY
Встроенная память: 8 ГБ, оперативная память: 1ГБ
Дизайн и характеристики:стильный и современный корпус 12,5*12см, легкий и практичный, в комплекте пульт ДУ
ДУ пульт работает по Bluetth, что позволяет легко и без наведения на приставку ей управлять
Порты: HDMI, Enthernet, RCA, HDMI, CVBS AV
Технические характеристики приставки SWG2001B-A
Видео интерфейсы
ТВ высокой четкости: HDMI 2.0 с HDCP v1.4 и HDCP v2.2
Видео кодеки: MPEG-2, H.264, H.265
Видео аналоговый: CVBS (TRRS)
Аудио интерфейсы
Аудио интерфейсы: HDMI
Аудио кодеки: Dlby® Digital, Dlby® AC3 5.1, MP3, AAC LC, HE-AAC
Аудио аналоговый: Stere(TRRS)
Другие интерфейсы
ИК приемник для дистанционного управления: 38 кГц
USB: 2.0 Type A
2.0 MicrUSB B
LAN: 10/100 Base-T Ethernet
Вход для электропитания: 12 Вольт 1 Ампер постоянного тока
Кнопка Reset: 1 скрытая
Wi-Fi
Стандарт: 802.11 b/g/n/ac
2.4 ГГц Wi-Fi Диапазон: 2400 –2483,5 МГц
2.4 ГГц Wi-Fi ширина канала: 20/40 МГц
5 ГГц Wi-Fi диапазон: 5150 –5350 МГц, 5650 –5850 МГц
5 ГГц Wi-Fi ширина канала: 20/40//80 МГц
Wi-Fi MIM: 2T 2R
Bluetooth
Стандарт: 4.1 BLE
Полоса частот: 2402 … 2480 МГц
Каналы: 79
Программное обеспечение
Операционная система: ASP
Обновление ПО: Удаленные загрузка и обновление программного обеспечения
Защита контента от копирования: HDCP v1.4, HDCP v2.2
Интерфейс пользователя: BeelineTV
Разрешение видео
NTSC: 480i, 480p
PAL: 576i, 576p
Высокая четкость: 720p, 1080i, 1080p
Обработка
ЦПУ: 4 ядра 1,5 ГГц, 18000 DMIPS
ОЗУ: 1 ГБ
Флэш: 8ГБ
Промежуточное программное обеспечение
ASR: Открытая платформа поддерживает множество решений.
Безопасность
CAS / DRM: Открытая платформа поддерживает множество решенийDRM/CA
Чипсет обеспечивает расширенную безопасность с инфраструктурой открытых ключей/безопасной загрузкой
Widevine: Google Widevine Mdular level 1
Слот под карту памяти
Тип: TransFlash
Аксессуары (могут не входить в комплект поставки)
Пульт ДУ: 1 шт
Батарейки для ПДУ: 2 шт (ААА)
HDMI кабель: 1 шт
Блок питания: 1 шт. (12VDC, 2A)
Физические характеристики
Размеры (ШxГxВ): 120 мм x125мм x24 мм без учета выступающих частей
Масса: 198г
Электропитание: Вход: 100-240 Вольт переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 12 Вольт постоянного тока 1 Ампер
Электропотребление: 8 Ватт (максимум)
Рабочая температура: 0 °C… 40 °C
Рабочая влажность: 0% … 90% (без образования конденсата)
Другое
Некоторые функции и кодеки зависят от версии программного обеспечения и/или включают в себя дополнительные лицензионные сборы.
ТВ приставка Android TV 9 Beebx Возможности Android TV 9 Beebx
Поддержка Full HD, 4К: пользователям доступен просмотр контента в высоком разрешении
Сертифицированное ПО от Google с регулярными обновлениями и всеми возможностями ОС Android TV 9: YuTube, Netflix, Google
Play, Google Music, Google Play Mvies & TV
Google Play – устанавливайте любые приложения и игры, смотрите фильмы и видео
Chrmecast – трансляция контента с любого устройства на приставку одним касанием
Голосовой помощник Google Assistant- управляйте приставкой голосом и экономьте время на поиск нужного контента
2 USB порта – возможность просмотра контента с внешних носителей
Поддержка Google Cast, Bluetth
Возможность подключения периферийного оборудования: мышь, клавиатура, геймпад
Встроенная память: 8 ГБ, оперативная память: 2 ГБ
Дизайн и характеристики: стильный и современный корпус 10,6*10,6 см, легкий и практичный, в комплекте пульт ДУ
ДУ пульт работает по Bluetth, что позволяет легко и без наведения на приставку ей управлять
Порты: HDMI, USB*2, Enthernet, RCA, HDMI, CVBS AV
работает по WI-FI или сети Enthernet любого оператора. Частота беспроводного соединения 2.4 ГГц, 5 ГГц
Четырехъядерный 64-битный высокопроизводительный процессор архитектуры ARM Crtex A53 с частотой до 1,5 ГГц
Технические характеристики Android TV 9 Beebx
Видео интерфейсы
ТВ высокой четкости: HDMI 2.0 с HDCP v1.4 и HDCP v2.2
Видео кодеки: MPEG-2, H.264, H.265
Видео аналоговый: CVBS (TRRS)
Аудио интерфейсы
Аудио интерфейсы: HDMI
Аудио кодеки: Dlby® Digital, Dlby® AC3 5.1, MP3, AAC
LC, HE-AAC
Аудио аналоговый: Stere (TRRS)
Другие интерфейсы
ИК приемник для дистанционного управления: 38 кГц
USB: 2 x 2.0 Type A
LAN: 10/100 Base-T Ethernet
Вход для электропитания: 5 Вольт 2 Ампера постоянного тока
Wi-Fi
Стандарт: 802.11 b/g/n/ac
2.4 ГГц Wi-Fi диапазон: 2400 – 2483,5 МГц
2.4 ГГц Wi-Fi ширина канала: 20/40 МГц
5 ГГц Wi-Fi диапазон: 5150 – 5350 МГц, 5650 – 5850 МГц
5 ГГц Wi-Fi ширина канала: 20/40//80 МГц
Wi-Fi MIM: 2T 2R
Bluetth
Стандарт: 4.1 BLE
Полоса частот: 2402 … 2480 МГц
Каналы: 79
Программное обеспечение
Операционная система: Android TV
Обновление ПО: Удаленные загрузка и обновление программного обеспечения
Защита контента от копирования: HDCP v1.4, HDCP v2.2
Интерфейс пользователя: Android TV
Разрешение видео
NTSC: 480i, 480p
PAL: 576i, 576p
Высокая четкость: 720p, 1080i, 1080p, 2160i, 2160p
Обработка
ЦПУ: 4 ядра 1,5 ГГц, 18000 DMIPS
ОЗУ: 2ГБ
Флэш: 8ГБ
Промежуточное программное обеспечение
Android TV: Открытая платформа поддерживает множество решений.
Безопасность
CAS / DRM: Открытая платформа поддерживает множество решенийDRM/CA
Чипсет обеспечивает расширенную безопасность с инфраструктуройоткрытых ключей/безопасной загрузкой
Widevine: Google Widevine Mdular level 1
Аксессуары (могут не входить в комплект поставки)
Пульт ДУ: 1 шт
Батарейки для ПДУ: 2 шт (ААА)
AV кабель: 1 шт
HDMI кабель: 1 шт
Блок питания: 1 шт. (5 VDC, 2A)
Физические характеристики
Размеры (ШxГxВ): 106x106x25 мм без учета выступающих частей
Масса: 167 г
Электропитание: Вход: 100-240 Вольт переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 5 Вольт постоянного тока 2 Ампер
Электропотребление: 8 Ватт (максимум)
Рабочая температура: 0 °C … 40 °C
Рабочая влажность: 0% … 90% (без образования конденсата)
Другое
Некоторые функции и кодеки зависят от версии программного обеспечения и/или включают в себя дополнительные лицензионные сборы.
Преимущества цифрового телевидения Билайн ТВ
Рекомендации на основе Big data
Рекомендации на основе ваших данныхи просмотров
Родительский контроль
Контролируйте доступ к нежелательному контенту
Индивидуальные профили
Создавайте профили для каждого члена семьи
Управление эфиром
Возможность смотреть передачи за последние 3 дня
Продолженный просмотр
Продолжайте просмотр с того места, на котором остановились
Офлайн просмотр
Загружайте фильмы на устройство для просмотра вне сети (Скоро в Билайн ТВ)
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