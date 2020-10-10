Названы телеканалы, которые останутся в одиночестве

Около 90 локальных вещателей теперь вынуждены либо переходить на сетку со 100% программированием, либо искать себе новых федеральных партнёров.

Стал известен список эфирных региональных российских телеканалов, которые в 2019 году вынуждены будут менять своих сетевых партнёров по причине того, что последние вошли в состав первого эфирного цифрового мультиплекса.

В результате чего около 90 локальных вещателей теперь вынуждены либо переходить на сетку со 100% программированием, либо искать себе новых федеральных партнёров. Данный список любопытен ещё и тем, что рисует предпочтения региональщиков среди ведущих российских телеканалов, которые вошли в первую десятку каналов цифрового вещания. Примечательно, что «Первый канал», «Россия-1», «Карусель» и «ОТР» не имели региональных партнёров (если не считать локальных рекламных врезок).

Исходя из опубликованного списка следует сколько локальных каналов будут вынуждены сменить вещателя в следующем году:

Телеканал НТВ прекратит сотрудничество с 36 телеканалами в регионах, что составляет самую большую цифру.

За ним следует «ТВ Центр» — 17 каналов. Далее — «Россия-24» (16), «Пятый канал» (15), «Матч ТВ» (6).

Единственным региональным эфирным телеканалом, который имеет сетевого партнёра в виде канала «Культура» («Россия К») в настоящий момент является «Сафоново плюс» из Смоленской области. У него, как и у многих других вещателей из опубликованного списка, время на поиск решения проблемы ещё есть, т.к. по плану отключение должно состояться в последнюю очередь — 10 июня 2019 года.

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