Пожар вспыхнул в детском саду в Атырау

Предварительная причина пожара - короткое замыкание.

Днем 12 февраля в Атырау произошел пожар в одноэтажном здании детского сада, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Когда на место приехали сотрудники ДЧС Атырауской области, открытым огнем горела кровля одноэтажного частного детского сада "Зейнеп Амина" и до приезда пожарных 3 воспитательницы вывели 13 детей (3-5 лет) на улицу.

В тушении пожара были задействованы 6 единицы техники и 25 единиц личного состава. Пожар был локализован в 16.15 и полностью ликвидирован в 16.23. В результате полностью сгорела кровля детского сада площадью 144 кв. м. пресс-служба ДЧС Атырауской области

Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось предотвратить распространение огня на двухэтажный коттедж, расположенный 2 метрах от детского сада.

Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание.

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