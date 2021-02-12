Цена нефти Brent превысила $62 впервые с января 2020 года

Приложение zakon.kz
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Цена апрельского фьючерса выросла на 1,96%.
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 62 долларов за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 22:35.
Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,96% и достигла в пике $62,34 за баррель,
Цена фьючерса на нефть WTI выросла на 1,48%, до 59,1 доллара за баррель.
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