Цена нефти Brent превысила $62 впервые с января 2020 года

Цена апрельского фьючерса выросла на 1,96%.

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 62 долларов за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 22:35.

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,96% и достигла в пике $62,34 за баррель,

Цена фьючерса на нефть WTI выросла на 1,48%, до 59,1 доллара за баррель.

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