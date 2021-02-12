Воспитательница избивала детей и закрывала в темноте в детском саду в Уральске

Полицейские возбудили уголовное дело.

В городе Уральск родители пожаловались на жестокие методы воспитания в детском саду, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

На предоставленным телеканалу кадрах видно, как воспитатель легко раздает детям тычки и подзатыльники. Позже выяснилось, что удары бывали и посильнее. Сразу восемь детей признались, что это продолжалось нескольких месяцев. Они молчали, потому что боялись тяжелой руки воспитателя. Педагог применяла силу по разным причинам: плохой сон или же ненадлежащее, по ее мнению, поведение, рассказывают встревоженные родители.

Мама, а ты знаешь, что нас в садике бьют. Ну, вот так прямо и показывает. Сынок ты не придумываешь, честно? Чтобы мама могла тебя защитить. Да честно. И все дети говорят, что били по голове, закрывали в туалете, одного мальчика закрывали с выключенным светом даже. жительница Уральска Наталья Кофейникова

По словам еще одной матери, детей били и тапком по голове. Выяснилось, что им в глаза светили фонариком лазерным. + Директор считает, что это нафантазировано.

Директор учреждения вышла на связь лишь один раз и разбираться с воспитателем не собирается, рассказывают возмущенные мамы. Садик частный, но с госдотацией. Однако в департаменте по контролю качества в сфере образования помочь ничем не смогли. Сославшись на мораторий на проверки бизнеса. Тогда родители пошли с заявлением в полицию и прокуратуру города. Там уже начали досудебное расследование.

В связи с тем, что в отношении их детей применялись физические наказания, Абайским отделом полиции начато досудебное расследование по статье 140 ч. 2 УК РК. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Если вина будет доказана за жестокое обращение с несовершеннолетними, то виновного ожидают санкции от 160 МРП. старший инспектор управления МПС ДП ЗКО Диляра Сатарова

Комментарий от заведующий детского сада мы получить не смогли - ее телефон отключен. Но в чате родителям она написала, что в связи с последними обстоятельствами группа "Радуга" закрывает свои двери.

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