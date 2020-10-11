Как цифровые сервисы меняют традиционное вещание

Традиционные телеканалы уступают место онлайн-кинотеатрам.

Новинки NAB Show 2019 были представлены в Москве на четвертой конференции postNAB, прошедшей под девизом «Вы не смогли поехать на NAB, тогда NAB едет к вам!». Главная тема выставки и конференций в Лас-Вегасе — цифровые технологии электронных СМИ

Ключевой доклад первого дня конференции postNAB был посвящен ОТТ. Традиционные телеканалы уступают место онлайн-кинотеатрам. Да, за сеанс надо заплатить, но зато вы смотрите то, что хотите, в удобное для вас время, с высоким качеством и без рекламы.

Okko

Пионера сервиса ОТТ в России Okko представили Михаил Гершкович, руководитель спортивных проектов Rambler Group и Игорь Соколов, директор по продуктам онлайн-кинотеатра Okko.

Главным образом Okko показывает фильмы и сериалы. У Rambler Group есть сеть кинотеатров и прямые контакты с ведущими мировыми и отечественными киностудиями. Продукты Okko доступны на всей территории России на Smart TV, начиная с 2009 года выпуска, на мобильных устройствах (iOS, Android), на игровых консолях (PlayStation, Xbox), а также на сайте okko.tv. Покупая контент, вы можете смотреть его на любом устройстве либо в стриминге, либо загружая его в память устройства. Okko первыми в России запустили в стриминге звуковое сопровождение Dolby Atmos.

Okko приобрел права и будет эксклюзивно показывать матчи английской Премьер-лиги (АПЛ) в сезонах 2019/20 — 2021/22 гг. Трансляции будут идти с разрешением до 4K с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Для этого создается собственный вещательно-монтажный комплекс. На федеральных каналах трансляций матчей АПЛ больше не будет.

У Okko собственная команда разработчиков, есть клиентские устройства, и программисты компании пишут программное обеспечение для более чем 40 платформ, поэтому у Okko нет проблем традиционных вещателей. Если нужно внедрить новую технологию, Okko запускает ее у себя, пользователь приобретает конечное устройство, а транспортом выступает обычный интернет. Поэтому внедрение 4К и HDR происходит значительно быстрее. Расширяется партнерство — Okko уже можно смотреть на РЖД, а в скором будущем — на авиалайнерах.

Panasonic

Меняются и производственные технологии. Александр Железняков, ведущий инженер компании Panasonic по вещательному оборудованию, рассказал об изменении концепции стратегического развития компании. Теперь Panasonic предлагает весь цикл телепроизводства в программных решениях.

Изменения коснулись и технологии съемок. Вместо ПТС можно использовать одну-три камеры 8К, производящих до пяти виртуальных камер HD каждая.

Александр Железняков, ведущий инженер компании Panasonic по вещательному оборудованию / Фото: предоставлено Константином Миллером

Семейство роботизированных камер пополнилось 4К-моделью AW-UE150 с новым пультом управления, и роботизированной системой KST-CamBot для камер AK-UB300, VariCamLT/35, AU-EVA1 и другими.

Пульт управления AW-RP 150 поддерживает до 200 камер, хранит их предустановки, и на каждую камеру можно прописать траекторию движения. Кроме того, при работе с одной камерой он позволяет вырезать из 4К до 3-х изображений HD-качества.

В эти системы встроена поддержка передачи данных трекинга для виртуальных студий по FreeD-протоколу.

Существенно изменились видеомикшеры — Panasonic позиционирует MediaSuite как фотошоп для видеоиндустрии. Послойная архитектура микшера предусматривает до 100 слоев, различные комбинации входов/выходов как SDI, так и IP с поддержкой ST2110 и NDI. И это программное решение, не привязанное к железу. При этом задержка видео составляет всего один кадр. Подобный видеомикшер DYVI выпускается компанией EVS в железном исполнении.

Grass Valley

Grass Valley и Belden производит почти все. Об их слиянии с SAN подробно рассказано в прошлом году. Александр Богаткин, генеральный директор компании «Грасс Вэлли РУС» выделил дальнейшее развитие систем управления медиа активами Stratus — версия 7.0 работает теперь на всех серверах GV, а с платой ввода/вывода GV I/O — и на серверах других производителей. Выпущена компактная версия Stratus One на одном сервере. Stratus One включает в себя четыре канала записи/воспроизведения SDI, транскодер, нелинейный монтаж Edius, хранилище на 300 часов медиа высокого разрешения, доступ через Web Client и интеграцию с социальными сетями.

Система автоматизации производства Ignite позволяет проводить выпуск программ новостей с одного рабочего места, то есть управлять всеми устройствами аппаратно-студийного блока, используемыми для создания программ в прямом эфире.

Grass Valley также представляет системы удаленного телепроизводства, когда камеры могут быть разнесены на тысячи километров, а работа с ними ведется как в единой студии. Evertz

Макс Попов, коммерческий директор компании Evertz в России, странах СНГ и Северной Европы, привел примеры самых больших в мире IP проектов ST2110 и IS04/05. Один их них — ТТЦ «Останкино». Первый большой проект был реализован пять лет тому назад на ESPN (Entertainment and Sports Programming Network — американский кабельный спортивный телевизионный канал) на основе двух EXE-40 в формате JPEG 2000. В Италии построена ПТС MEDIASET на базе IPX-128 по протоколу ST2110. На сегодня наиболее крупный проект реализован на Telemundo («Телевизионный мир» — испаноязычная телекоммуникационная компания США), однако CNN (новостной телеканал США) заказал 8 свичфабрик EXE, и, когда развернется, станет в разы крупнее.

Evertz также производит спутниковые антенны, приемники и коммутаторы радиочастотных сигналов. Такой коммутатор XPRF 128х256 установлен у «Билайн».

Сервер видеоповторов DreamCatcher теперь также поддерживает выделение из 8К-изображения с увеличением. Игроки и шайба/мяч снабжаются чипами, и виртуальная камера отслеживает траекторию их движения с замедлением. Оператору остается только выбрать игрока или мяч.

Разрабатывается новый кодек JPEG XS с компрессией 6:1, который сертифицируется SMPTE и к 2020 году будет принят как стандарт. Скорее всего, он заменит такие кодеки, как TICO и JPEG2000. У Evertz есть соответствующие платформы.

У медиа процессора SCORPION есть 18 слотов для карт ввода/вывода, охватывающих практически все цифровые интерфейсы. С другой стороны находятся оптоволоконные разъёмы и 25/40/100 Гб Ethernet. Внутри встроена матрица 80х80. Таким образом можно организовать удалённое производство по оптоволоконным и другим IP-сетям.

На NAB Evertz представил новую платформу преобразования сигналов множества форматов с поддержкой HEVC — 3482TXE. Например, один такой блок может принять восемь входов SMPTE 2110 и из них делать HDVC, XDCAM, транспортные потоки, ОТТ, статическое мультиплексирование и так далее.

Один мультивьюер Evertz системы MVP может обеспечить от 8 входов на 1 выход до более 1000 входов на 50 и более дисплеев.

Почему Evertz производит различные платформы? Ведь все можно делать на больших серверах. Но серверы потребляют на порядок больше электроэнергии, чем эти блоки.

Avid

Нелинейной монтажной системе Avid Media Composer исполнилось 30 лет. Евгений Алмазов, специалист по системным решениям компании Avid, представил новую, значительно переработанную версию Media Composer 2019. Основные изменения коснулись интерфейса. Новый дизайн построен по принципу панелей, связанных между собой. Изменился дизайн иконок, усовершенствована работа с временной шкалой. В любой момент вы можете вернуться к старому интерфейсу на основе окон. Все изменения были введены по просьбам пользователей из разных стран.

Евгений Алмазов, специалист по системным решениям компании Avid в Странах Северной Европы, России и СНГ / Фото: предоставлено Константином Миллером

Пользователям дисковых массивов Avid NEXIS теперь предоставляется облачное хранилище Avid Cloud. 2 ТБ на три месяца предоставляются бесплатно. Емкость массива на твердотельной памяти NEXIS E2 SSD увеличена до 38,4 ТБ, масштабируемость — 64 юнита, что дает производительность до 192 Гб/с. Самый большой массив NEXIS установлен на «Мосфильме».

Дальнейшее развитие получила платформа Avid MediaCentral-2019, охватывающая все продукты Avid и предоставляющая комплект разработчика для других производителей. Например, новосибирская компания SoftLab NSK интегрировала свою систему автоматизации воспроизведения, в результате получилось хорошее бюджетное решение для регионов. Платформа может быть развернута во всех средах, включая облака. В MediaCentral 2019 интегрированы системы Ingest и графики Maestro.

Vizrt

В преддверии NAB-2019 компания Vizrt объявила о приобретении NewTek. В результате Vizrt стала одной из крупнейших компаний, специализирующихся на видеопроизводстве на базе IT-технологий. На postNAB компанию представили Александр Кузьминых, инженер графических систем, и Анастасия Могучая, менеджер по ключевым клиентам.

Анастасия Могучая, менеджер по ключевым клиентам, и Александр Кузьминых, инженер графических систем, компании Vizrt / Фото: предоставлено Константином Миллером

Новый движок Viz Engine 4 — это мощнейший инструмент визуализации в реальном времени. Это основа самых современных мультимедийных рабочих процессов. Он поддерживает все доступные на сегодняшний день разрешения и протоколы. Новое ядро Reality Fusion построено на библиотеках OpenGL 4.5, что ускоряет обработку материалов, геометрии, освещения и теней. Viz Engine включает PBR (Physical Based Rendering) — физически корректную визуализацию различных поверхностей. Движок также включает в себя качественный хромакей Fusion Keyer.

Один и тот же Viz Engine может использоваться для:

• визуализации виртуальных декораций в виртуальной студии;• видео стен;• оформления эфира;• цифровых спецэффектов в реальном времени;• воспроизведения сюжетов;• наложения последнего слоя (например, логотипа) без задержки и другого.

По NDI новая информация будет доступна в будущем году.

Shure

Систему цифрового звука Shure Axient Digital представил Юрий Борунков, специалист компании ProAudio.

Axient Digital — расширяемая беспроводная система цифровых радиомикрофонов. О принципах ее работы я рассказывал несколько лет тому назад. Что нового? Серия передатчиков UHF-R заменена на серию AD с улучшенными характеристиками. Появилась принципиально новая серия передатчиков ADX. В ней обеспечивается автоматический переход на резервную частоту в случае потери сигнала или возникновения помех на основной частоте. Фактически в каждое устройство встроены два передатчика — основной и резервный, и есть обратная связь от приемника. Одна точка доступа системы может управлять 16 передатчиками по технологии ShowLink.

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