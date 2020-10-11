Эрнст: "Первый канал" готовит контент для интернета

Ожидать появления контента для интернета следует через год или два.

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст в ходе XXIII Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) рассказал о планах "Первого канала" по созданию контента для интернета, сообщает "Российская газета".

По словам Эрнста, планируется три типа контента на "Первом канале": классический телевизионный, "более радикальный" для показа и в интернете, и по телевидению, и третий тип - только для интернет-версии канала.

Константин Эрнст дал каждому из типов характеристику. О первом он сказал: "Телевидение будет телевидением. Да, наверное, со стареющей аудиторией... Менее толерантная, более пожилая, более спокойная аудитория будет смотреть классическое телевидение, и контент будет выстраиваться под них".

Ко второму типу будет относиться более откровенный контент для "более толерантной аудитории", что подразумевает проекты "иногда с насилием, иногда с более откровенным сексом". При этом будет монтироваться отдельная версия для ТВ.

"Версия Первого канала для интернета не будет потоковой в прямом смысле вещания. Но это будет ежедневно возобновляемая система программ", - рассказал Эрнст о третьей версии.

При этом он отметил, что ожидать появления контента для интернета следует через год или два, поскольку финансовые проблемы телеканала не позволяют быстро его создать.

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