Когда умрет телевидение

Через 20 лет будут театры, кино, даже потоковое радио — в интернете. И никакого телевидения.

Уменьшается ли зрительская аудитория каналов или, наоборот, растет? Действительно ли традиционному телевидению угрожает интернет? Об этом рассуждает заведующий отделом телевидения «Комсомольской правды» Сергей Ефимов. «Через 20 лет ничего не будет — ни театра, ни кино, одно сплошное телевидение» — напомним, примерно так говорил оператор Рудик в великой мелодраме «Москва слезам не верит» и оказался, как мы видим, в корне неправ. Более того, дело развивается кардинально противоположным образом.

Свой оскароносный фильм Владимир Меньшов снял в 1979 году, следовательно, обозначенный Рудиком горизонт событий наступил в 1999-м. К этому году интернет пустил свои щупальца уже даже и в России, телефонные модемы встречались в каждой третьей квартире. Торрент-трекеров, YouTube и онлайн-кинотеатров еще не было, но Сеть манила к себе все больше и больше людей. Чем это закончилось, мы прекрасно видим: в интернете сегодня все — от младенцев до глубоких пенсионеров.

Бездонная бездна

Давайте отмотаем десять лет в обратную сторону. 2009-й. Среднесуточная аудитория Первого канала — 1863,4 тыс. человек (здесь и далее — данные, предоставленные исследовательской компанией Mediascope). У «России 1» чуточку поменьше — 1678 тыс. человек, у НТВ — 1371,5 тыс. человек. «Большая тройка» федеральных каналов процветает.

Возвращаемся в наше время, цифры за первые семь месяцев этого года. Среднесуточная аудитория Первого канала — 1064,5 тыс. человек (-43%), «России 1» — 1234 тыс. человек (-26%), НТВ — 928,7 тыс. человек (-32%).

Более чем красноречивые цифры, правда? Особенно впечатляет динамика Первого канала: мастодонт эфира растерял почти половину аудитории и по факту стал «второй кнопкой», пропустив вперед «Россию 1». Растеряли зрителей почти все большие каналы и нет никаких оснований надеяться на то, что падение остановится. Аудитория главных кнопок стареет, в составе зрителей Первого и «России 1» все больше доминируют те, кому 55 лет и старше.

Вроде понятно, что происходит: люди уходят в «цифру», в YouTube, разбегаются по десяткам маленьких нишевых каналов.

Но вот ведь парадокс: падают не все. Некоторые каналы в условиях жесточайшей конкуренции с онлайном умудряются год от года только расти и расти.

Малыши-крепыши

Пока каналы общего смотрения теряют зрителей, у так называемых каналов второго эшелона их только прибавляется. Как на дрожжах вспух Пятый канал — ну, тут все понятно: из городского канала Санкт-Петербурга он превратился в общефедеральную кнопку (2009: 184,6 тыс. человек; 2019: 659,4 тыс. человек, +257%).

Окрепли РЕН ТВ (2009: 481 тыс. человек; 2019: 576,6 тыс. человек, +20%) и «Звезда» (2009: 129 тыс. человек; 2019: 251,5 тыс. человек, +95%). Справедливости ради замечу, что за последний год они чуть-чуть просели, но в целом у этих каналов все замечательно.

По-настоящему удивляют нишевые федеральные кнопки. Например, вознесся в заоблачные дали женский канал «Домашний» (2009: 214,9 тыс. человек; 2019: 385,7 тыс. человек, + 79%). Рвет рынок на куски молодежная «Пятница!» (2009 (на этой частоте тогда вещало MTV): 99 тыс. человек; 2019: 206,9 тыс. человек, +108%). Выросли ТВ-3, Матч ТВ (ранее «Россия 2»). Не всем так повезло: канал «Че!», например, заблудился в поисках идентичности, ведь как только не называлась эта кнопка (и ДТВ, и «Перец»), в итоге от 190,6 тыс. человек осталось 95,5 (-50%).

Почему второй эшелон в целом растет даже в наше непростое для ТВ время? Эти каналы умудряются быть интересными не только возрастной аудитории. Особенно это заметно по каналу «Пятница!» — его гендиректору Николаю Картозия удается успешно сосуществовать с интернет-реальностью. Это канал, работающий на стыке онлайна и эфира, настигающий своего зрителя где угодно. В какой-то степени «Пятница!» — это канал будущего.

У кого денег больше?

Теперь самое интересное: что у них там по деньгам? Недавнее исследование РБК показывает, что потерявший едва ли не половину зрителей Первый канал тем не менее зарабатывает больше всех: 32,6 млрд рублей в 2018 году. Все семейство каналов ВГТРК, куда входит и «Россия 1», и «Россия 24», и «Россия К», и то заработало меньше: 32,4 млрд рублей. Выручка НТВ всего 18,08 млрд рублей. Но вот вам суровая правда жизни: гранды эфира терпят убытки.

В случае в ВГТРК они, можно сказать, запланированные (каналы выполняют государственные задачи и получают компенсации из бюджета): 24,6 млрд рублей убытков — это не страшно. А вот 13,11 млрд рублей убытков Первого — это уже серьезно. Канал тоже получает целевые субсидии — на трансляцию парада в День ВМФ, например, но все до копейки ему не компенсируют. «На Первом все неважно с деньгами» — это довольно устойчивый слух в околотелевизионной среде. Формулировкой «У нас непростое положение, вы можете прийти без гонорара?» регулярно пользуются редакторы ток-шоу канала, приглашая экспертов в студию.

Растут доходы у все тех же «малышей-крепышей»: у «Пятницы!» прибыль в 2018 составила почти 2 млрд рублей, у ТВ-3 — под 3 млрд рублей. Как говорится, жить можно. И снимать новые классные проекты — в минувшем сезоне ТВ-3 замахнулся на дорогущее шоу «Последний герой», «Пятница!» много экспериментировала с сериалами. А потому что могут себе позволить.

А говорить, что все деньги ушли в интернет, пока не приходится. Так, недавно продюсер одной из популярных онлайн-платформ признался, что окупить сериал только путем платных показов подписчикам невозможно. Их снимают с прицелом на будущее: все верят, что у нас в России появится свой Netflix или Amazon Prime. В то же время продажа сериала каналу окупает его со стопроцентной вероятностью.

Что будет дальше

Падение интереса к телевидению — общемировая тенденция. По данным Mediascope, в период 2014-2018 гг. в США среднее время просмотра ТВ стало меньше на 23%. в Дании — на 22%, в Китае — на 16%. В России всего на 4%, так что у нас в этом плане все впереди. Немногочисленная российская молодежь 18-24 лет смотрит телевизор 1 ч 48 мин в сутки, люди 25-34 лет — 2 ч 46 мин, зрители 35-44 лет — 3 ч 31 мин и так далее. Практически живут у телевизора только пенсионеры 65+ — 6 ч 31 мин.

Телевидение проигрывает и будет проигрывать более современным способам трансляции визуального контента. Телепрограммы нельзя смотреть когда захочешь и еще эта чертова реклама, которая всем дико надоела. На каналах все понимают и стараются втащить своего зрителя обратно — на сайт. Получается у всех каналов по-разному и с переменным успехом.

А дальше будет только хуже. Уйдет пожилая аудитория — на ее место не придет новая. Татуированные старушки, с младенчества живущие в Сети, вряд ли согласятся вникать в какое-то там телевидение.

«Зато мы умеем круто делать контент, а в интернете ваше одни блогеры-любители», — говаривали еще недавно видные продюсеры. Но в Сети появились деньги и некоторые очень приличные программы с YouTube — например, «Агент-шоу» Насти Ивлеевой, наоборот, по прошествии времени показывают на ТВ. Agentshow 2.0

«Но уж спортивные-то трансляции лучше смотреть у нас!» — говорят продюсеры теперь и могут наблюдать всю бессмысленность этого тезиса. Онлайн-кинотеатр ОККО вовсю показывает Английскую премьер-лигу, и это только начало.

Останутся телевизоры — конечно, с приставкой смарт-, с выходом в интернет, а вот классическое телевидение будет все более стремительно умирать в ближайшие десять-пятнадцать лет. Каналы будут терять собственно канал вещания, превращаясь в фабрики контента с библиотекой видеоподкастов, постепенно сливаясь с интернет-продакшном до степени смешения.

Через 20 лет будут театры, кино, даже потоковое радио — в интернете. И никакого телевидения. Компания Mediascope производит замеры в городах России с населением от 100 000 человек и выше и по ним же предоставляет данные. В этих городах проживет примерно половина населения страны. Так что фактическое среднесуточное количество зрителей у каналов в два раза больше указанной — это будет грубая, «ненаучная» прикидка, но тем не менее более близкая к реальному положению вещей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!