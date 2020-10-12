Оптический HDMI кабель Dr.HD: разбираемся и сравниваем

Сравнивать оптический и простой HDMI кабель не имеет никакого смысла.

На прошлой неделе компания Dr.HD представила интересную новинку: оптический HDMI кабель. Не скажу, что это новинка для всего рынка – нет. Подобные кабели есть в ассортименте и других производителей, но у Dr.HD всегда были более интересные цены. Почему – узнаете из интервью в конце данной публикации.

Итак, оптический HDMI кабель. Думаю, смысл продукта понятен: в обычных кабелях сигнал передается по медным жилам (или вообще обмедненным, как у более дешевых вариантов), а тут по оптоволокну. Самое главное преимущество такой технологии – отсутствие каких-либо потерь сигнала, от слова «вообще». Не просто минимальные потери, а вообще мизерные! Недаром, вот уже несколько десятков лет, по всему миру все линии связи прокладывают именно оптоволоконными кабелями.

На данный момент превзойти показания оптоволоконных сетей не может ни одна технология. Люди «в теме» парируют: «А как же лазерная линия связи? Сигнал лазера с космической станции Мессенджер успешно принимали на Земле, а это 24 миллиона км!». Не спорю, но, друзья, мы же говорим о том, что можно купить уже сейчас, и использовать в повседневной жизни уже сегодня. Так что, даже лазер уступает оптическим линиям. Оптический HDMI кабель или обычный кабель?

Понятно, что сравнивать оптический и простой HDMI кабель не имеет никакого смысла. Даже самый качественный медный кабель с большим сечением, ферритовыми кольцами, тройным экранированием, посеребренными проводниками и позолоченными коннекторами, к сожалению, не передаст сигнала высокой четкости на расстояние более 40-50 метров. И то, с некоторыми источниками сигнала не удастся получить даже таких показателей. А с передачей сигнала ультравысокой четкости (4K) и пропускной способностью 18 Гбит/с, даже такой кабель и вовсе не справится. При этом, стоимость подобного кабеля доходит до 80 тыс рублей (в зависимости от производителя)!

В продаже можно встретить кабели со встроенным репитером, его еще называют повторитель, ретранслятор или даже усилитель. Это небольшая схема с эквалайзером, закрепленная посередине кабеля, которая выравнивает и усиливает некоторые параметры передаваемого сигнала. С таким кабелем передать HD сигнал можно на те же 30-50 метров, а стоит он заметно дешевле: от 5 до 30 тыс рублей, в зависимости от бренда и качества. Но и тут при передачи 4K, да еще при 60Hz, 18 Гбит/с и HDR, вас будет ждать огорчение. Обычный HDMI кабель проигрывает по всем показателям. Его стоит выбирать, лишь, когда от источника сигнала до устройства воспроизведения не более 12-15 метров. Оптический HDMI кабель или HDMI удлинитель по оптике?

Тут выбор уже не столь очевиден. HDMI удлинители по оптической линии – это весьма популярный класс устройств. Учитывая преимущества оптоволоконной коммутации, о которых мы говорили выше, с помощью подобных удлинителей можно передать HD и Ultra HD сигнал без потери качества на расстояние в несколько километров. К примеру, в ассортименте компании Dr.HD есть модель, с дальностью передачи до 20 км! Результат просто невероятный. Вот только, положа руку на сердце, лично мне совершенно непонятно, для каких задач может понадобиться передать аудио- видео- сигнал, пусть даже высокой четкости, на 5-10 км… На 50-100-150-500 метров – еще могу понять, но на километры? Для меня это загадка.

Стоят подобные устройства, у того же Dr.HD – 20-30 тыс руб (забавно: дешевле, чем обычные HDMI кабели некоторых других производителей ), и, судя по периодическому обновлению модельного ряда и постоянным поставкам, пользуются определенным спросом. Единственное, явное отличие между оптическим HDMI кабелем и удлинителем по оптике – это необходимость запитывать удлинитель по розетки. Хотя, думаю, это не станет серьезной помехой для покупателя.

Тут, вроде как, получается ничья. Или нет? Узнаем ниже. Оптический HDMI кабель Dr.HD

Пришло время подробнее рассказать о новинке от Доктор ЭйчДи. На данный момент в продажу поступили кабели длиной 15, 20, 25, 30, 50 и 100 метров, однако, в модельном ряде производителя есть модели на 200, 300 и 500 метров. Имеется поддержка спецификаций стандарта HDMI 2.0: 4K, 60Hz, 3D, 18Gbps, HDR.

Мне удалось задать несколько вопросов представителю компании Dr.HD Александру Сизову.

– Почему эти кабели появились в вашем ассортименте только сейчас?

– Появлению данной новинки способствовало развитие технологии, которые позволили минимизировать схему преобразования HDMI сигнала в оптику и обратно. Ранее, для такой схемы был необходим пусть небольшой, но все же корпус, куда прятались чипы, микросхема и прочее «железо», а для работы требовалось электропитание. Сейчас все компактно уместилось в самом коннекторе, который, при этом, не отличается по габаритам от тех, что стоят на обычном кабеле.

– Знаю, что подобные кабели появились в ассортименте других производителей намного раньше.

– Техническая возможность производить их была у нас тоже давно, но это было не целесообразно. Слишком дорого. Обратите внимание, в какую цену сейчас их предлагают другие производители в России. В лучшем случае на 5-7 тыс дороже. А раньше они стоили еще больше. Именно благодаря тому, что мы не стали торопиться, мы и можем предложить более интересную цену. Кому интересно – пусть сравнит.

– Но цена все равно не маленькая…

– Ну, тут нужно понимать, для каких целей этот кабель предназначен, кто именно будет его покупать. Это люди, которые ценят качественный звук и видео, у которых большие экраны, превосходные стереосистемы и прочая мультимедиа, т.е. требовательные заказчики. У них большие дома или даже несколько зданий на участке. Я или Вы с пониманием отнесемся к тому, что у нас картинка на телевизоре «мыльная» (нечеткая), а для них это неприемлемо, и инсталляторы это знают. Или, например, представьте действительно большой офис, или офисное здание, небоскрёб какой-то. Безусловно, в таких местах можно организовать передачу HDMI и по витой паре, и по ip… Но лучше на такие объекты предлагать именно оптику. Кстати, зачастую, она там уже проложена.

– Понятно. Проще говоря, это не тривиальные задачи, которые требуют необычных решений.

– Да. Именно. В этих случаях дороговизна технологии оправдана.

– Но для таких объектов кабеля на 100 метров будет недостаточно. Нет?

– Мы можем производить и оптические HDMI кабели о большей длинны: 200, 300, 500 метров, и более. Сложности в этом нет. Вообще, оптоволоконный кабель может быть любой длинны – технология позволяет. Но, во-первых, с логистикой будет сложнее – это уже будут бухты приличного размера. Во-вторых, их стоимость будет выше, чем у удлинителей по оптике, представленных в нашем ассортименте… При том, что последние способны передавать сигнал на большие расстояния. Это на столько Так что, не уверен, что кабели длинной более 100 метров стоит ожидать в России.

– Ясно, для каждой задачи своё решение.

– Ну, да. Это правильно. Нужно, например, передать HD звук на проектор в подвале – вот вам кабель на 30 метров. 4K из дома в баню – вот на 100 метров. Сигнал с регистратора охраны на путь службы безопасности на 40ой этаж соседнего здания – возьмите удлинитель на 1 км.

– Т.е. с появлением таких кабелей, удлинители по оптике из продажи не пропадут, как устаревшее оборудование?

– Разумеется нет. У них же есть свои преимущества. Прежде всего – это возможность передачи ИК-управления, а так же управление через RS-232 порту.

– Какой спрос прогнозируете на новый кабель?

– Спрос не будет массовым, учитывая целевую аудиторию, о которой я сказал выше. Но своего клиента этот товар найдет безусловно. Мы сотрудничаем с компаниями-интеграторами, инсталляторами, которые специализируются как раз на таких клиентах. Некоторые уже сделали заказ. Характеристики оптического HDMI кабеля Dr.HD:

Поддержка разрешения до 4К2К при 60Hz

Поддержка цветовой субдискретизация YUV 4:4:4

Поддержка протокола защиты HDCP 1.4 и 2.2

Поддержка 3D всех разрешений

Поддержка EDID таблиц

Скорость передачи данных: до 18 Гбит/с

Среда передачи: оптоволокно

Расстояние передачи Ultra HD сигнала: до 100 метров

Тип: HDMI — HDMI

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