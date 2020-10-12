Названы особенности российского контента для ОТТ

По прогнозам до 2023 года никаких особых перемен не предвидится.

Как производство контента влияет на удержание аудитории, ее расширение и повышение лояльности: рассказали представители онлайн-кинотеатров, телеком-операторов, продюсерских агентств и другие эксперты на World Content Market 2019

По статистике на 2018 год в России 43,2 млн абонентов платного ТВ. Это приблизительно 75% проникновения, что близко к насыщению рынка. Россия в числе передовых стран по этому показателю. На сегодняшний день проблемы отказа от платного ТВ в пользу ОТТ-сервисов в России нет. Главная причина: у нас очень дешевое платное ТВ — $2,5-3 ARPU (средняя выручка на одного пользователя).

Скорее всего, 2019 год станет последним для роста абонентской базы в России. Падает сегмент аналогового кабельного ТВ. Причины банальны: максимум 60 каналов и никаких дополнительных сервисов. Либо абоненты отказываются от этих услуг и уходят, либо операторы предлагают им что-то взамен.

По прогнозам до 2023 года никаких особых перемен не предвидится. Крупные операторы постепенно будут повышать свои цены, но всегда будут такие компании как Билайн, МТС и др., которые включают ТВ, как дополнительный сервис продвижения своих услуг.

Доходы платного ТВ в России

На рынке легального видео до 2018 года самым крупным сегментом были онлайн-кинотеатры. Телеканалы развивали свои платформы, телеком-операторы расширяли дополнительные сервисы. Но уже в 2018 году мы были вынуждены перераспределить игроков и добавить два новых сегмента — социальные сети и агрегаторы и инфосервисы.

Приобретение и производство эксклюзивного контента — вот, что сейчас важно для онлайн-кинотеатров. Он позволяет им отличаться друг от друга, увеличивать время пребывания аудитории и удерживать внимание зрителей. Пользователь, как правило, смотрит три-четыре платформы, переключаясь между ними. Поэтому у любого сервиса должно быть что-то уникальное.

С другой стороны, два года тому назад мы заметили, что многие онлайн-кинотеатры стали сокращать свои видеотеки. Специалистами компаний были произведены аналитические исследования, какой контент просматривался аудиторией и приносил прибыль. Отличаться в видеотеке на 20-30 тысяч наименований проще, чем с хранилищем в 100-200 тысяч. На ближайшие несколько лет платное ТВ существует своим миром, а легальное видео — своим. Это будут два больших и мирно сосуществующих между собой пространства. Доля эксклюзивного видео зависит от затрат на производство контента. И лидируют те из игроков, кто обладает достаточными для этого ресурсами. Например, громадный агрегатор и инфосервис «Яндекс», приобрел права на вещание игр НХЛ. Хотя половина России не может посмотреть их ночью в прямом эфире, сервис тратит большие деньги на уникальный контент.

Социальные сети — еще один сегмент этого рынка и крупнейшие хранилища контента. На сегодняшний день социальные сети — второй игрок по размерам выручки в сегменте легальных видеосервисов.

Прогноз роста рынка легального видео

Если рассматривать мировую модель монетизации, то, в первую очередь, это подписка. Подписка в мире — 51% от общих денег, которые извлекаются из легальных видеосервисов. Рекламная составляющая там гораздо ниже, и ключевых изменений в ближайшее время не предвидится.

В России рынок другой. Но сегодня мы становимся ближе к мировому: если пять лет назад доля подписки составляла 4%, то теперь — 24%, и эта доля будет расти. С одной стороны, мы растем вместе с мировой индустрией, с другой — становимся похожими на общемировую практику и это нормально. Подписка будет расти, потому что там есть новый и уникальный контент, который больше негде посмотреть.

Конкуренция между платным ТВ и легальным видео, которая есть во всем мире, — это не про Россию. На ближайшие несколько лет платное ТВ существует своим миром, а легальное видео — своим. Это будут два больших и мирно сосуществующих между собой пространства.

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