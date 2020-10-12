YouTube каналы Пятого получили "Серебряную кнопку"

Кнопка YouTube - это престижная награда.

Драгоценный - серебряный подарок получил Пятый канал в канун Нового года. Две заслуженные "Серебряные кнопки YouTube" - мечта каждого владельца собственного канала на ресурсе - наконец прибыли из США в Санкт-Петербург.

Кнопка YouTube - это престижная награда, которую присуждает одноименный портал авторам каналов, достигших определенного числа подписчиков. Всего существует пять официальных разновидностей кнопок - чем больше подписчиков, тем больше и ценнее кнопка.

Официальные аккаунты Пятого уже давно преодолели отметку в 100.000 подписчиков. Именно такую цифру отмечают "серебром". Но награду за это достижения доставили только сейчас. "Серебряная кнопка", сделанная из медно-никелевого сплава, стала прекрасным праздничным подарком и для всей команды Пятого канала, и для каждого нашего подписчика, поскольку это наше совместное достижение и общая победа!

На сегодняшний день аудитория официального аккаунта Пятого составляет 669 тысяч человек. Число подписчиков официального аккаунта легендарного сериала "След" - 525 тысяч человек.

А это значит, что до очередной победы - "Золотой кнопки YouTube" за один миллион подписчиков - осталось совсем немного.

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