Польское телевидение запускает канал TVP Vilno

Новый телеканал станет десятым в семействе каналов польского государственного телевидения.

Польское государственное телевидение (TVP) планирует запустить в мае этого года новый телеканал — TVP Wilno, целевой аудиторией которого являются поляки, проживающие в Литве. Одним из его задач будет, в частности, борьба с российской пропагандой. Соглашение об этом между руководством TVP и МИДом Польши было подписано в четверг.

Руководитель TVP Яцек Курский сказал в связи с этим следующее: «С сегодняшнего дня делаем первый шаг, который на первом этапе, надеюсь, будет реализован в мае в виде тестовой трансляции, а полноценное вещание TVP Wilno начнётся осенью осенью».

В то же время заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский отметил, что создание данного телеканала является очень нужным шагом в контексте «активности российской пропаганды в Литве». По его словам, это позволит «уравновесить» информацию, которая попадает к полякам в прибалтийской республике.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик добавил, что на территории балтийских стран, особенно в Литве, наблюдается «экспансия массовой российской культуры. Верю, что проект, который реализуется TVP при поддержке МИД, будет небольшим, но очень важным элементом контрпропаганды российским СМИ. Это будет телеканал, который будет представлять объективную информацию и поддерживать наших земляков, вводя их в мир польской культуры».

Финансирование телеканала будет происходить из средств МИД Польши.

Соцопросы последних лет показывают, что большинство поляков в Литве отдают предпочтение российским, а не польским телеканалам. Среди поляков в Литве есть значительная часть лиц с откровенно пророссийскими взглядами. Изменить данную картину в пользу польской официальной точки зрения на происходящие политические процессы — в этом и будет задача нового телеканала.

Новый телеканал станет десятым в семействе каналов польского государственного телевидения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!