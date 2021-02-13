В двух областях Казахстана из-за гололеда закрыты дороги

Актюбинской области ожидается дождь и гололед.

Из-за непогоды в двух областях Казахстана закрыты дороги для всех видов автотранспорта, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в МИИР РК, в Актюбинской области 12.02.2021 г. в 22.00 ч. в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 0-234, уч. с.Карабутак-гр.Костанайской области.

В Костанайской области 12.02.2021 г. в 22.00 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 234-307, уч. Гр. Актюбинской обл.-п.Адаевка. говорится в сообщении на telegram-канале МИИР РК.

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