Обзор решений для прямых эфиров

В облачных же сервисах можно обрабатывать видео с нескольких камер и транслировать в режиме реального времени без дополнительной аппаратуры и большого штата специалистов.

Многокамерный стрим телеканала или YouTube-блогера, который можно режиссировать и монтировать в режиме реального времени, — говорим об облачных технологиях для прямых трансляций компаний TVU, Sony, Grabyo и Make.tv

Спрос на качественный видеоконтент в режиме реального времени растет на протяжении последних лет. Но остается уделом медиагигантов: для проведения многокамерного стрима нужны специалисты и дорогая техника. Маленьким СМИ и интернет-блогерам остаются только любительские форматы.

Как это работает

В облачных же сервисах можно обрабатывать видео с нескольких камер и транслировать в режиме реального времени без дополнительной аппаратуры и большого штата специалистов.

Съемочная группа использует любые камеры (в том числе и смартфоны) с беспроводной передачей сигнала через 3G/4G/LTE или Wi-Fi. Все камеры объединяются в одну сеть с помощью специальных приложений или общего ключа RTMP и передают данные на виртуальный сервер. Для видео 720p потребуется скорость не менее 6 Мбит/с, для видео 1080p — 10 Мбит/с.

Редактор, продюсер или монтажер подключаются к облачному сервису через веб-браузер или специальную программу. Они получают полный доступ к редактированию видео в режиме онлайн. С помощью облачного сервиса можно переключаться между разными каналами, накладывать графику, логотипы и титры, врезать дополнительные видеоматериалы и параллельно транслировать готовое видео на YouTube, в Facebook Live и другие ресурсы.

Таким образом, облачные решения для Live-видео простые в использовании и помогают делать качественные прямые трансляции и непрофессионалам.

Рыночный потенциал

Новая технология уже на старте демонстрирует рыночный потенциал. В 2017 году компания Grabyo выпустила Cloud Producer. Следом облачную систему Virtual Production представила Sony. «Боевое крещение» прошло на мотогонке Red Bull Alpenbrevet в июле 2018 года. Чуть позже с аналогичными предложениями вышли TVU Networks и молодые стартаперы из Make.TV.

Потребительский спрос на прямой эфир будет расти вместе с развитием СМИ и интернет-вещания. Люди хотят получать информацию здесь и сейчас, без задержек и потери качества. Это касается не только новостных программ, трансляций футбольных матчей или политических дебатов.

Сегодня стриминг проникает в компьютерные игры, театральные постановки и сферу промышленного производства. Трансляции ведутся даже с утренников и юбилея любимой бабушки. Благодаря облачным технологиям, для этого уже не требуется дорогостоящее оборудование и большая команда.

Такое упрощение видеопродакшна открывает вход небольшим новостным компаниям, видеоблогерам и энтузиастам видео.

TVU Producer — облачный сервис, доступ к которому можно получить из любого браузера, как в десктопном, так и в мобильном формате.

Он позволяет работать практически с любым источником IP-видео, которое получено как с помощью оборудования TVU One или TVU Mlink, так и с других устройств, выдающих стандартный поток IP-видео (HTTP, RTP, RTSP, UDP и т. д.). Приложение TVU Anywhere для iOS или Android позволяет получать видео со смартфонов, которые подключены к Интернету.

Компания заявляет, что их инновационная запатентованная система решает проблему с задержкой интернет-сигнала и позволяет делать точный покадровый монтаж. TVU Producer поддерживает одновременно до шести видеопотоков и с его помощью можно быстро переключаться между ними с точностью до одного кадра.

Система разделяет звуковую и видеодорожку, то есть меняет очередность вывода видеопотоков, сохраняя закадровые комментарии или музыкальное сопровождение. Также можно автоматически наложить цифровое время на видео и любые графические оверлеи (PNG расширением до 1920x1080) с контролем альфа-канала и прозрачности. О TVU Producer

Сотрудничество TVU с Singular.live, платформой для цифрового наложения графики, обеспечивает пользователям выбор стандартных оверлеев любой тематики: спорт, новости, развлечения, — позволяя добавлять динамичную анимацию и другие эффекты.

TVU Producer может одновременно записывать видео с четырех каналов для дальнейшей обработки и включения в трансляцию, например, видеоповторы ключевых моментов спортивных событий. Все минимальные инструменты редактирования доступны в интерфейсе сервиса.

В октябре TVU презентовали новый инструмент Talk Show, аналогов которого пока нет у других компаний. Он позволяет зрителям, у которых есть приложение, стать полноценными участниками прямой трансляции. С помощью интегрированной системы управления звонками можно отсматривать неограниченное количество видеовызовов от пользователей. Их также можно выводить в эфир без потери качества.

Это важно для молодой интернет-аудитории, которая привыкла к интерактивному взаимодействию и позволяет получать уникальный контент от очевидцев события.

Virtual Production от Sony рассчитан в первую очередь на работу с камерами этого же производителя, например PXW-Z280, PXW-Z190, CBK-FS7BK со встроенным Wi-Fi. Но можно работать и с другими источниками видео, через соединения 3G/4G/LTE с применением внешних ключей. О Sony Virtual Production

Sony Virtual Production поддерживает до шести источников потокового видео и выдает до трех трансляций одновременно, например в YouTube, Facebook Live и на веб-сайт. Сервис предлагает набор общих инструментов для онлайн-трансляции и минимального редактирования видео: «картинка в картинке», наложение титров и логотипов, стандартные переходы, специальная вкладка микширования звука на отдельных видеопотоках и так далее.

Sony заявляет о двухсекундной задержке для входящего видео, что является хорошим результатом при потоковой передаче через Интернет, но много, если делается монтаж с точностью до кадра.

Grabyo Producer и Grabyo Studio также основаны на облачной технологии и доступны через веб-браузер. Пользователи могут создавать и редактировать видеоклипы в Grabyo Studio и транслировать их с помощью Grabyo Producer. По функционалу они похожи на продукты от TVU и Sony, транслируют в интернет видео 1080p 60 FPS и дополнительно предлагают еще несколько специализированных инструментов. Например, модерацию комментариев из Facebook и Twitter с наложением их в прямом эфире или управление правами на трансляции с помощью географических и возрастных ограничений. О Grabyo Producer

Grabyo предлагает также расширенные инструменты для работы со звуком — удаленные аудиовходы для голосовых комментариев и поддержку многодорожечного аудио.

В ноябре Grabyo запустили приложение Producer Guest для удаленного участия в прямой трансляции. Он позволяет добавлять к стриму удаленных гостей для многопозиционной трансляции, текстовые и голосовые комментарии. Приложение локализует Life одновременно для нескольких аудиторий и передает отдельные потоки с титрами на разных языках.

Кроме этого, Grabyo предлагает встроенные возможности по монетизации видеоконтента: интеграция рекламы и добавление спонсорской графики поверх видео.

Облачный сервис от Make.tv предоставляет те же функции, что и его ближайшие конкуренты. Однако создатели заявляют, что вы сможете одновременно работать над 48 входящими потоками и вести 10 трансляций на разные веб-сервисы. О Make.tv Live Video Cloud

Также Make.tv предоставляет интересную функцию фильтрации источников видео по уровню сигнала и местоположению. Это будет полезно при работе с мобильными журналистами и гражданскими активистами на массовых событиях или в экстренных ситуациях. Функция позволяет выбирать и отфильтровать операторов.

Своими впечатлениями от работы с новыми облачными решениями делится Иван Климов, главный редактор информационного ресурса «Рупор Москвы»:

«Мы маленькое независимое СМИ. Когда освещаем общественно-значимые мероприятия — митинги, слушания и так далее, то у нас нет времени на тщательную подготовку и развертывание большого количества техники. Надо оперативно действовать и справляться с проблемами. Поэтому облачные решения для нас оказались очень удобными: процессом можно управлять с компьютера или планшета, когда находишься в гуще событий. Громоздкие передвижные телевизионные станции (ПТС) и толпа персонала больше не нужны. Еще одно преимущество облачных систем — одноступенчатая передача видеопотока. Сигнал с камеры транслируется в онлайн напрямую. Теоретически скорость передачи можно довести до 1 Гбит/с. Это важно при съемке, к примеру, на митингах или фестивалях, где часто нет сети.

Мне удалось протестировать только две системы из четырех. Grabyo и Make.tv запросили много информации о нашей компании и роде деятельности, но так и не предоставили бесплатный тестовый период. В итоге между Sony и TVU — я бы выбрал TVU.

В Sony Virtual Production так и не удалось соединиться с камерами по RTMP-ключу. Возможно, это недоработки их системы. А возможно — вмешательство Роскомнадзора, который блокирует доступ к иностранным серверам. Так что в России решение от Sony пока можно использовать только с их собственным оборудованием, а это довольно дорого.

Главное преимущество TVU Producer — их приложение Anywhere, которое привязывает камеру к облаку. Если один из сигналов пропадет, то вы все равно продолжите получать картинку. Нельзя сказать, что меня полностью устраивают существующие облачные сервисы для прямых трансляций, но это определенно шаг в будущее. Уверен, что со временем, когда систему „допилят“, она получит повсеместное распространение.

Пока же в функционале не хватает базовых вещей.

Поддержка RTMP-пула, которая позволит привязывать к облаку любые камеры. Сейчас это могут не все системы. Понятно, что производители хотят продвигать собственные технологии, но потребителям нужна универсальность. Соревноваться надо в широте функционала, а не в элитарности своего сообщества.

Автоматическое размещение пользовательского оверлея при внезапном прерывании сигнала. У TVU появляется фирменная заставка и приходится в ручном режиме менять ее на заглушку „трансляция скоро продолжится“.

Остановка трансляции только при нажатии кнопки „стоп“ и без привязки к Интернету. Тогда в случае ЧП, вы сможете найти оператора близко к месту происшествия, подключить его камеру, все настроить, вывести сигнал и поехать на место. Пока такая возможность не реализована.

Доступная цена. Пока разработчики, за исключением TVU, просят неадекватно высокую цену за свои системы. Например тот же Grabyo, требует 1500 фунтов за освещение одного мероприятия. Нанять профессиональную команду, которая организует многокамерную трансляцию на несколько часов, сейчас стоит дешевле.

Думаю, что с ростом конкуренции цены поползут вниз. Очень надеюсь, что в игру вступят и российские разработчики, которые способны освоить весь этот функционал за более скромные деньги».

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