RTVI запускает серию подкастов о медиаиндустрии

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Каждый выпуск подкаста посвящается определенной теме.
Международный телеканал RTVI представляет первую серию подкастов «Телек умер», посвященную самым актуальным вопросам современной медиаиндустрии. Они будут представлены на YouTube, Soundcloud, Apple, VK Подкасты и доступны пользователям в двух форматах - аудио и видео.
Каждый выпуск подкаста посвящается определенной теме: человеку, жанру, программе или явлению - любому событию, оказавшему сильное влияние на медиаиндустрию. Постоянными ведущими выступят Екатерина Котрикадзе, директор новостного вещания RTVI, и Василий Азаров, шеф-редактор видео отдела и автор проекта. Живая беседа ведущих будет дополняться комментариями гостей и участников событий.
«Для меня это новый жанр, я никогда не делала подкасты. Могу честно признаться, что еще пару лет назад была классическим представителем олдскульной телевизионной журналистики. Но времена заставляют меняться, мы меняемся сами, меняем форматы в телеэфире, придумываем, рискуем, экспериментируем. Да еще и подкасты делаем теперь! Это вызов, но автор всей этой грандиозной затеи - Вася Азаров - настолько крут и уверен в успехе, что и я совсем не боюсь!», - сообщила Екатерина Котрикадзе.
Подкаст «Телек умер» - о том, как телевидение жило, живет и будет жить. Название повторяет тезис, популярный среди аудитории тотального онлайна, а содержание доказывает абсолютно обратное: телек не умер, а только изменился - умирают те, кто не меняется. Шоу Фила ДеФранко на YouTube - это те же информационно-аналитические программы. А бесчисленные «новые журналисты» с часовыми интервью уж подавно не изобретали никакого нового формата. Одновременно с этим «традиционный» телевизор тоже меняется, и тому есть наглядный пример - RTVI.
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