RTVI запускает серию подкастов о медиаиндустрии

Каждый выпуск подкаста посвящается определенной теме.

Международный телеканал RTVI представляет первую серию подкастов «Телек умер», посвященную самым актуальным вопросам современной медиаиндустрии. Они будут представлены на YouTube, Soundcloud, Apple, VK Подкасты и доступны пользователям в двух форматах - аудио и видео.

Каждый выпуск подкаста посвящается определенной теме: человеку, жанру, программе или явлению - любому событию, оказавшему сильное влияние на медиаиндустрию. Постоянными ведущими выступят Екатерина Котрикадзе, директор новостного вещания RTVI, и Василий Азаров, шеф-редактор видео отдела и автор проекта. Живая беседа ведущих будет дополняться комментариями гостей и участников событий.

«Для меня это новый жанр, я никогда не делала подкасты. Могу честно признаться, что еще пару лет назад была классическим представителем олдскульной телевизионной журналистики. Но времена заставляют меняться, мы меняемся сами, меняем форматы в телеэфире, придумываем, рискуем, экспериментируем. Да еще и подкасты делаем теперь! Это вызов, но автор всей этой грандиозной затеи - Вася Азаров - настолько крут и уверен в успехе, что и я совсем не боюсь!», - сообщила Екатерина Котрикадзе.

Подкаст «Телек умер» - о том, как телевидение жило, живет и будет жить. Название повторяет тезис, популярный среди аудитории тотального онлайна, а содержание доказывает абсолютно обратное: телек не умер, а только изменился - умирают те, кто не меняется. Шоу Фила ДеФранко на YouTube - это те же информационно-аналитические программы. А бесчисленные «новые журналисты» с часовыми интервью уж подавно не изобретали никакого нового формата. Одновременно с этим «традиционный» телевизор тоже меняется, и тому есть наглядный пример - RTVI.

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