В чем заключаются тонкости работы арт-директор телеканала

Комплексное художественное образование является «невидимой опорой» для ежедневной работы дизайнера, супервайзера и арт-директора.

Погружаемся в тонкости работы арт-директора телеканала Ю: Софья Швыркова рассказала об обязанностях и навыках, чтобы преуспеть в этой профессии, а также о пользе художественного образования для работы в сфере дизайна на телевидении

- Расскажите о вашем профессиональном выборе: вы нашли свое дело или оно вас?

- С выбором профессии мне повезло - я с детства рисовала, посещала различные кружки, художественную школу и всегда знала, что хочу развиваться в этом направлении. Затем я пошла учиться на художника-графика в институт печати им. Федорова. На третьем курсе нам предложили обучение по обмену в университете JoongBu в Южной Корее на кафедре анимации. Я не задумывалась об этом всерьез, но упускать такой шанс было бы неправильным.

Начав изучать анимацию, я поняла, что это в миллион раз интереснее, потому что графика -всего лишь застывшая картинка, а анимация - ожившая, и это открывает перед художником больше возможностей. Позднее я попала на телевидение и работала сначала broadcast-дизайнером на нескольких телеканалах, а затем стала арт-директором телеканала Ю.

Вообще, я никогда стремилась стать руководителем, поскольку мне комфортно работать над проектами самостоятельно, полностью погружаясь в процесс. Но поработав над запуском телеканала Ю на руководящей позиции, я увидела, что у меня получается. Оказалось, для этого не нужны какие-то качества из серии «стоять на стадионе и зажигать толпу». Гораздо важнее - обладать определенной долей упрямства, уметь поставить задачу и аргументировать все свои комментарии. Когда делаешь это грамотно, легко быть услышанным и понятым своими сотрудниками.

- Во время обучения анимации вы были вовлечены в какое-то анимационное производство или сразу начали работать в сфере дизайна?

- У меня был очень интересный дипломный проект. После возвращения из Кореи я должна была выбрать тему для диплома. Нам с сокурсницей предложили сделать анимационный клип для группы Tokio, которая тогда была на пике популярности. Мы с радостью взялись за эту работу. По соглашению делали пробный проект бесплатно и в случае успеха получали ротацию в эфире и деньги на съемки самой группы. Предполагалось, что в клипе на песню «Глубина» будет четыре минуты анимации и еще какое-то время займет съемка музыкантов. Проект занял целый год. В итоге все получилось, в нас поверили, выделили деньги на съемку, у нас был полноценный съемочный день на «Мосфильме», что было большой удачей. Клип шел в эфире МУЗ ТВ, и как раз на этот канал я впоследствии пришла работать.

- Используете ли вы навыки художника-графика в работе на телевидении?

- Как оказалось, мое образование для работы на телеканале - это большая удача: я дипломированный специалист и в сфере графического дизайна, и в анимации. А дизайн-отдел на любом телеканале закрывает все задачи: от создания печатной и сувенирной продукции и разработки дизайна наружной рекламы до эфирной графики и анимации.

Комплексное художественное образование является «невидимой опорой» для ежедневной работы дизайнера, супервайзера и арт-директора: внутреннее понимание композиции, чувство цвета, глазомер - именно эти основы помогают не просто увидеть, что хорошо или плохо в работе, а еще и понять, что конкретно и почему нужно исправить, чтобы улучшить результат. «Важно оставаться «играющим тренером», то есть руководителем, который способен решать задачи не только в теории, но и на практике».

На данный момент я больше тренер, менеджер. Разрабатываю ключевые креативные решения и занимаюсь постановкой и делегированием задач в отделе. При этом я считаю, что важно оставаться «играющим тренером», то есть руководителем, который способен решить задачи не только в теории, но и на практике. Если в какой-то момент сотрудник не справляется с работой, арт-директор должен показать, что и как сделать.

Когда ты просто раздаешь задачи и контролируешь их выполнение, не принимая непосредственного участия в процессе, перестаешь развиваться, а без практики все навыки забываются. Умение сделать любую часть работы своими руками помогает лучше понимать сотрудников и повышает мой авторитет как руководителя.

- Какие основные обязанности у арт-директора телеканала?

- Если говорить об обязанностях арт-директора телеканала в целом, главное - это умение переводить задачи с языка дизайнеров на язык менеджеров и обратно. Дизайнеры - творческие люди, они могут по-своему понимать задачу, которую ставит директор по маркетингу, а он в свою очередь не поймет комментарии дизайнеров.

К счастью, я хорошо понимаю оба этих языка. Я получаю маркетинговую задачу, транслирую ее для дизайнеров в визуальный язык и точечно раздаю задания по отделу. Если мои сотрудники говорят, что какие-то задачи невозможно выполнить технически и предлагают другие решения, я снова «переодеваю» это в слова, понятные для менеджеров, и обсуждаю процесс с ними. Такая система коммуникации составляет основу моего функционала, хотя на практике все, конечно, сложнее.

- Что лично для вас главное в работе?

- В связи с вышесказанным, важной обязанностью я бы назвала участие в разработке стратегии канала. В какой-то момент я стала развиваться не только как арт-директор, но и начала изучать основы маркетинга, пиара, потому что это позволяет лучше оценивать каждую задачу, учитывая разные точки зрения и не упуская детали. Для арт-директора опасно замыкаться в мире дизайна, возникает риск потерять способность видеть картину глобально.

Еще одна основная функция - развитие своего отдела, контроль за выполнением заданий. Дизайнеров невозможно контролировать жестко, надо использовать очень грамотный разносторонний подход, постоянно искать баланс. Кроме того, нужно развивать насмотренность своих сотрудников, показывать им кейсы других студий, разбирать положительные и отрицательные примеры.

Конкретно наш канал не делает дизайн ради дизайна, мы всегда стараемся сделать его понятным нашим зрителям. Для этих целей проводят фокус-группы, на которых мы показываем идеи макетов, графических приемов и слушаем, что говорят люди.

Мы не принимаем решения исходя только из этого, но учитываем мнения, потому что бывает очень полезно понять, какой смысл зритель находит в изображении. Вполне возможно, он видит совсем не то, что было заложено изначально, и понимает неправильно. Это означает, что идея требует доработки. Для дизайнеров зрительские реакции часто бывают шоком, так как они более замкнуты в своем дизайнерском мире. «Комплексное художественное образование является «невидимой опорой» для ежедневной работы дизайнера, супервайзера и арт-директора».

- Есть ли качества и навыки, которые обязательно нужны арт-директору?

- Из важных качеств характера я бы отметила наличие доли упрямства. Она очень полезна в профессии арт-директора, поскольку излишняя гибкость в выполнении всех поступающих в отдел задач может привести к тому, что облик канала начнет рушится. Например, просят покрасить логотип сначала в один цвет, затем в другой, и в этой ситуации нужно четко понимать, когда ты можешь что-то изменить, а когда это недопустимо. Отсюда вытекает еще одна прямая обязанность - отслеживать дизайн по всем направлениям, на всех носителях: в эфире, на сайте, у партнеров, с которыми мы работаем.

- Вы упомянули фокус-группы. Учитывая, что аудитория вашего канала женская, привлекаете ли вы к этим обсуждениям мужчин?

- Нет, у телеканала Ю исключительно женская аудитория, поэтому даже хорошо, если мужчины чего-то не понимают, а у женщин это вызывает горячее обсуждение. В течение нескольких лет у нас менялись стратегии развития, и в определенный момент перед нами стояла задача вернуть мужскую аудиторию на канал. Тогда мы пытались изменить подачу сообщений, немного размывали графический стиль, делали его более универсальным. Но эта задача не была решена, поэтому мы снова вернулись к женской аудитории и ориентируемся только на нее.

- Какие подходы в работе вы используете, чтобы создавать что-то новое и необычное для своего канала?

- Конкретной схемы нет, ведь это в значительной степени творчество, которое тяжело загоняется в рамки бизнес-процессов, хотя у нас в компании они прописаны на всякий случай, но это больше формальность. На практике бывает по-разному. Например, в ходе обсуждения способов решения одной задачи мы придумываем удачный ход для другой и внедряем его.

Случается, что у нас есть конкретная маркетинговая задача. Например, когда мы меняли стратегию канала, переходили на формат«Реалити», в котором мы сейчас работаем. Была конкретная цель - сделать оформление соответствующим этой концепции. Решение должно было быть нетривиальным, поскольку на первый взгляд подразумевало отсутствие графики, отражение реальности без прикрас.

Обычно такие сложные задачи, требующие комплексного подхода, решаю я, потому что нахожусь в непосредственном диалоге с руководством. Но есть задачи менее глобальные, например, придумать оформление для Нового года. Конечно, мы не хотим делать елочку с шариками каждый год. Как правило, схема следующая: я даю дизайнерам время, затем каждый возвращается с идеями и самые интересные мы берем в работу.

- Как придумался последний логотип? Как вы подбирали цвет и фактуру буквы «ю»?

- У нас до этого был логотип «Зеркало Венеры» в прямоугольнике, мы давно хотели его заменить, придав более мягкие очертания. Наше оформление должно быть ярким, женственным, эмоциональным, таким образом - отражать политику нашего канала. Я находилась в отпуске с семьей, и у меня родилась идея нового логотипа. Фактура как раз придумалась мной на море - похожая на блестящий камень, обкатанное водой стеклышко, которое хочется разглядывать. Не так часто бывает, что возникает такой устойчивый образ. Кроме того, логотип заключен в баббл, что символизирует наш прямой диалог со зрителем и отражает концепцию «Реалити».

- На что в первую очередь вы обращаете внимание, принимая сотрудника в свою команду? Какими профессиональными качествами он обязательно должен обладать, а чему может научиться в процессе?

- Это может быть не самый опытный человек, но он обязательно должен быть внимательным к деталям, что всегда видно в портфолио. Например, дизайнер рисует пальму, но почему-то не знает, как выглядят ее ветки. Есть очевидные вещи из серии логики, которые сотрудник должен понимать без объяснения. Специфике работы на телеканале я могу научить.

Не складывается сотрудничество с теми дизайнерами, которые уже выработали свой собственный уникальный стиль. Как правило, они не могут работать в рамках жестких задач телеканала. Я готова прислушиваться к людям, но это должен быть равный диалог плюс разумное отношение к критике. Мы всегда ищем точную эмоцию в графике и можем внести сто правок в макет, это очень долгий процесс, требующий терпения. Если человек к этому не готов, он просто не сможет у нас работать.

- Какие технологии вы используете в своей работе?

- Мои главные орудия - карандаш, бумага, AbobePhotoshop и Illustrator c базовым набором инструментов. Этого мне вполне достаточно, чтобы визуализировать свою идею или поставить задачу. Конечно, мои дизайнеры работают с новейшими плагинами и рендерами. Здесь я им доверяю, стараюсь не вмешиваться в работу специалистов, которые знакомы с программным обеспечением лучше меня. В целом я считаю, что классный дизайнер - тот, кто может сделать 90% работы базовыми инструментами, а не докупать каждый раз новые, хотя все зависит от конкретной задачи.

- Какой совет дадите дизайнеру, который хочет стать арт-директором?

- Есть простой способ проверить себя на готовность стать арт-директором. Можно поработать супервайзером на каком-то небольшом проекте, в котором задействовано несколько человек. Это даст возможность понять, насколько вы готовы объяснять задачи другим, искать компромиссные решения, соблюдать дедлайны и нести ответственность не только за выполнение собственной работы, но и контролировать работу других.

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