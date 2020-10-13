Будущее онлайн-телевидения в России

В развитии ОТТ-сервисов на территории России наметились две конфликтующие друг с другом тенденции.

Почему Netflix и Apple TB+ не приживутся в России, как будет развиваться рынок ОТТ-сервисов и за какими форматами будущее: разбираемся вместе с экспертами индустрии Развитие онлайн-телевидения

В развитии ОТТ-сервисов на территории России наметились две конфликтующие друг с другом тенденции.

Во-первых, это «гонка контента»: все в него вкладываются, стоимость растет, а каталоги платформ — развиваются. По словам генерального директора Национальной Ассоциации Телерадиовещателей Александра Широких закупочная стоимость сериалов для интернета в последние годы выросла в 3 раза, спортивного контента — в 3-6 раз, кино — в 2 раза.

Развитие OTT-рынка стимулирует приход в сферу медиа сильных игроков вроде «Сбербанка», «Яндекса» и МТС. «Все онлайн-платформы вкладываются в оригинальный контент, не считая денег и не обращая внимания на его рентабельность», — отметил Широких.

Во-вторых, российская аудитория не готова тратиться на дополнительные сервисы. Например, клиент, подписанный на «Амедиатеку» и Ivi.ru, не станет платить еще и за Okko.tv, даже, если нужный ему фильм окажется именно там.

Одним из вариантов решения этого противоречия может стать создание бандлов, то есть конгломератов, объединяющих несколько онлайн-подписок в единое целое. Так считает Александр Кардаш, директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям в области медиа и развлечений PwC в России. Пример подобного объединения сервисов — это анонсированный в США запуск бандла, состоящего из Disney+, Hulu и ESPN+ со стоимостью подписки в $13. «Диснеевский» бандл составит серьезную конкуренцию Netflix, который стоит примерно столько же, но «в одиночку».

Директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям в области медиа и развлечений PwC в России, Александр Кардаш / Фото: Александр Фомкин, ComNews

На этом демпинг среди крупных игроков не заканчивается. С 1 ноября в России состоялся запуск Apple TV+, чья стоимостью в месяц составляет 199 руб. По мнению Александра Кардаша, столь низкая цена может не только нанести урон российской системе онлайн-кинотеатров, но и обрушить цены на рынке. Однако такое мнение разделяют далеко не все эксперты. Так, Александр Широких считает, что видеосервис не окажет взрывного эффекта на OTT-рынок в России: «Apple TV+ не обладает для этого достаточной библиотекой контента в отличие от того же Disney».

Со временем рынок OTT-сервисов в России эволюционирует, и в стране останутся только два онлайн-кинотеатра. Среди наиболее вероятных — more.tv и Ivi.ru, как отметили эксперты. Но пока этого не случилось, а количество OTT-сервисов в нашей стране только растет. Помочь с поиском, по мнению Александра Широких, должна будет «служба одного окна», которая будет искать нужный контент во всех российских онлайн-кинотеатрах.

Netflix: перспективы в России

Эксперты обсудили влияние «анти-нетфликсовского закона» на российский рынок онлайн-сервисов, который был принят в России пару лет назад. Напомним, закон ограничил долю иностранных владельцев OTT-сервисов до 20%, поставив под вопрос деятельность стримингового сервиса Netflix в России.

По мнению Алексея Бырдина, генерального директора Ассоциации «Интернет-видео», без принятия этого закона рынок онлайн-кинотеатров выглядел бы точно также: «У Netflix слишком дорогая, по меркам России, подписка — порядка 700-900 рублей в месяц. Что сильно тормозит распространение сервиса в нашей стране. Кроме того, Netflix, как и другие западные онлайн-кинотеатры, предлагают специфический для российского зрителя набор контента. Megogo и Ivi.ru, например, намного лучше знают потребности населения».

Однако в Западную Европу Netflix «влетел со свистом». О том, как так получилось, красноречиво говорит пример Франции. После того, как количество англоязычного контента было ограничено, стриминговый сервис стал закупать местный контент на французском языке, обманув тем самым систему.

Интерактивное кино и VR

Участники круглого стола скептически высказались по поводу перспектив интерактивного кино. По мнению Алексея Бырдина «это очень специфическое, нишевое удовольствие. Большинству зрителей не хочется выбирать из нескольких вариантов развития сюжета один: для них важнее саспенс, заложенный авторами картины или сериала». Эффект от интерактивного кино нивелируется и в связи с резко возросшим качеством видеоигр.

Важной темой для обсуждения стало и будущее технологии VR. Эксперты сошлись во мнении, что виртуальная реальность нужна для видеоигр и обучающего контента.

Однако в кино и сериалах VR пока не нашла должного применения. По мнению Бырдина, технология VR, как и интерактивное кино, разрушает режиссерскую нить повествования: «Если за главным героем идет с ножом злодей, и зрители видят это в 360 градусов, то эффект от работы режиссера с кадром полностью пропадает».

По мнению Александра Широких, VR «не взлетела» в сфере кино и сериалов из-за плохого качества изображения, не предназначенного для просмотра на средних и больших экранах. Эксперты прогнозируют рост VR при массовом распространении 5G: высокая скорость соединения улучшит качество видео в этом формате и, соответственно, его популярности.

Вертикальное видео

Несмотря на эксперименты с вертикальными форматами (например, «1968. Digital» Бекмамбетова и Зыгаря), в сфере медиа это пока не очень популярно. По мнению Герасима Гадияна, генерального директора ViNTERA.TV, причина в ограниченности устройств, на которых данное видео можно просматривать.

Но, по словам Алексея Бырдина, вскоре ситуация может резко измениться: растет аудитория mobile-only. Заигрывая с ней, Тимур Бекмамбетов снял вертикальный зомби-сериал для приложения Snapchat, а Стивен Спилберг готовит хоррор-сериал для Quibi.

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