Главные телевизионные события 2019 года

Для телика во многом переворотом сознания стала необходимость производить программы с оглядкой на то, что этот контент должен быть интересен как традиционной телеаудитории, так и тем, кто живет в сети.

Топ-менеджеры телеканалов рассказали, что из случившегося в этом году повлияет на развитие индустрии в будущем

Наталья Синдеева, генеральный директор телеканала «Дождь»

Самое значимое случилось в YouTube — новом телевизоре: фильмы Юрия Дудя «Беслан. Помни», «Колыма — родина нашего страха» и фильм редакции Алексея Пивоварова о Курске.

Екатерина Котрикадзе, директор новостного вещания RTVI

По моим наблюдениям главным открытием телеиндустрии в России стал YouTube. И нет, я ничего не путаю. Понятно, что эта платформа существует давно, но для России именно в этом году YouTube стал тем местом, где есть свободный от цензуры общественно-политический контент.

Если на Западе YouTube — это, прежде всего, набор видосиков для подростков от их же модных-стильных-талантливых сверстников или от стендаперов, то в России YouTube — это идеальная площадка для политической журналистики. Теперь именно там конкуренция. Туда потянулись все, кто делает качественный общественно-политический контент. В том числе и мы, RTVI.

Для телика во многом переворотом сознания стала необходимость производить программы с оглядкой на то, что этот контент должен быть интересен как традиционной телеаудитории, так и тем, кто живет в сети.

Николай Табашников, главный редактор телеканала «Моя планета»

Не припомню чего-то такого душераздирающего в этом году. Есть тренд, который работает последние два-три года, — это взаимопроникновение двух сред. Телевизионной и диджитальной. Блогеры превращаются в ведущих телеканалов, а ведущие телеканалов превращаются в блогеров. Это как сообщающиеся сосуды, инь и янь.

Иван Кудрявцев, директор по киноканалам «Цифрового телевидения»

Запуск стриминговых сервисов от Apple и Disney и выход одного из главных кинособытий года, «Ирландца» Мартина Скорсезе, исключительно внутри Netflix. Глобальная «Гонка платформ» вступает в новую фазу.

Отрасль ждет укрупнение: библиотеки распределяются между несколькими ключевыми игроками и, когда лимит подписок на одного пользователя будет исчерпан, цены начнут падать. Эффективность кинобизнеса повысится, поскольку легальное потребление продолжит вытеснять пиратов.

Григорий Лавров, генеральный директор компании «Медиа Альянс»

В 2019 году в отрасли произошло много заметных событий, которые можно объединить в общий тренд, который уверенно набирает обороты во всем мире. Мы говорим про быстрый рост сегмента онлайн-кинотеатров и OTT-сервисов: запуск Disney+ и Apple TV+ за рубежом, платформы More.tv в России и инвестиции в развитие уже существующих продуктов.

Discovery глобально тоже продолжает вкладываться в собственные продукты, в числе которых — OTT-сервис и приложение Dplay, сервис кулинарных мастер-классов «по запросу» Food Network Kitchen, которые в режиме онлайн проводят ведущие канала Food Network.

В России к гонке подключились многие игроки рынка, некоторые из них также заявили о планах на производство собственного контента — More.tv, «Триколор», «Кинопоиск», Megogo, Ivi и другие. Это новый и перспективный тренд для нашего рынка, интересно будет наблюдать за его развитием в будущем.

Сергей Ефимов, заведующий отделом телевидения «КП»

ТВ давно уже не самый удобный способ получения новостей и развлекательного видеоконтента. Куда хуже — россияне привыкают к платным форматам потребления. И случилось это в уходящем году.

2019-й стал годом бума онлайн-кинотеатров — да, они были и раньше, но еще никогда так массово не производили оригинальный продукт. Сегодня сериалы снимают все: новые, специально «заточенные» под это онлайн-платформы, и сервисы-«старички», которые до сих пор предлагали только вторичное видео.

Как-то незаметно стали неактуальны торрент-трекеры: зачем заморачиваться со скачиванием пиратского видео, когда за 250-400 рублей в месяц можно получить все. А это дешевле пакета ТВ у кабельного оператора, кстати.

В Сети полно юмористических шоу, веб-сериалов, документальных фильмов, новостных телеграм-каналов. Недавняя российская премия за достижения в области веб-индустрии вручалась в 11 номинациях и проблем с претендентами на победу не было.

Эдуард Сагалаев, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей

В этом году завершилась программа перехода на цифровое эфирное телевещание. Де-юре и де-факто сформировалась цифровая среда, которая предоставляет телеканалам новые возможности для развития и эффективной адаптации к новым вызовам современного мира.

В сложившихся условиях социально значимым стал тот факт, что региональные телеканалы получили эфир на федеральном ОТР в составе первого мультиплекса. Местные новости и телепрограммы всегда составляли важнейшую часть жизни людей в каждом регионе нашей страны. Рейтинги популярности местных ТВ-программ порой значительно превосходят телесмотрение федеральных каналов.

НАТ сделала все возможное, чтобы любимые телезрителями местные каналы не остались «за бортом» цифровых технологий. Кроме того, вместе с партнерами ассоциация добилась получения муниципальными телеканалами так называемой «22-й кнопки»: закрепления — вслед за «21-й кнопкой» для региональных каналов — 22-й позиции в сетях кабельных операторов для городских телеканалов.

Лили Шерозия, маркетинг-директор канала ТВ-3

Год был интересный, бодрящий непредсказуемостью грядущих перемен. В топе моего хит-парада важных индустриальных изменений — развитие системы телеизмерений, которая в этом году начала учитывать дачное смотрение, а в следующем сможет фиксировать и просмотры ТВ в городах с населением меньше 100 000 человек. Так, благодаря добавлению в панель «дачников», лето перестало казаться таким уж «мертвым сезоном» для телесмотрения.

Что касается конкретно ТВ-3, то для нас это был успешный год. Доля канала продолжила расти — уже восьмой (!) год подряд. Это произошло в том числе благодаря триумфальному возвращению на экраны шоу «Последний герой», которое стало самой рейтинговой программой собственного производства за всю 25-летнюю историю ТВ-3. На наш взгляд, его успех стал отражением общего тренда этого года: в 2019-м зрители активно «включили» ностальгию и проявили особенный интерес к проектам, которые знают и любят давно.

Дмитрий Грачев, главный продюсер Объединенной редакции «Москва Медиа»

Основной тренд, который заметен, и он меня очень радует — телевидение пытается работать с более молодой аудиторией. Наш телеканал «Москва 24» тоже перестраивается под аудиторию 18-44.

Помимо того, что это самая коммерчески интересная аудитория для рекламодателя, для нас важно, что именно эти люди активные пользователи Москвы. Они контактируют с городской инфраструктурой, первыми реагируют на событие и новости. Да, у экранов телевизоров их немного, но мы можем достать их через другие инструменты. Это и есть главный тренд и отличие 2019 года — телеканалы стали гораздо активнее работать в сети, и это правильно.

В этой ситуации у такого канала, как «Москва 24», есть хороший потенциал роста: прямой эфир городских событий практически находится вне конкуренции. Нам не нужно снимать дорогих актеров и строить сложные декорации. У нас есть интересные события с улицы или экстренные происшествия, которые привлекают зрителя сами по себе. Это наше преимущество мы и планируем развивать в 2020.

Павел Корчагин, генеральный продюсер межгосударственной телерадиокомпании «Мир»

Самое главное, что показал нам этот год, — несмотря на необратимые процессы, которые связаны с интернетом, телевидение по-прежнему не уступает свои позиции и держит зрителя.

Зритель по-прежнему считает телевидение основным источником информации и развлекательного контента. Сейчас за подобное преимущество приходиться бороться. Телеканалы используют все возможности, чтобы их контент присутствовал как на платных платформах, так и на дополнительных, которые специально созданы для этого.

Татьяна Калита, генеральный директор AMEDIA TV

Для Амедиатеки, несомненно, самым значимым событием стала премьера восьмого сезона «Игры престолов», который посмотрело рекордное количество человек. Чтобы поддержать интерес к сериалу, мы организовали брендированные pop-up кинотеатры, сделали совместную с Кинопоиском премьеру в Московском метрополитене, а также выстроили Крипту на территории Винзавода. В завершение этой истории мы провели грандиозный показ финального эпизода на стадионе «РЖД-Арена». Десять тысяч человек пришли, чтобы проститься с любимым сериалом.

Татьяна Цыварева, генеральный продюсер телеканала «МУЛЬТ», главный редактор телеканала «Карусель»

Уходящий год отметился значительным ростом телесмотрения детских каналов, что можно связать как с расширением дистрибуции Карусели в цифровом эфире, так и с ростом качества контента. Никогда раньше в эфире не было такого разнообразия российской анимации самого высокого уровня, и ее становится все больше. Именно на нее приходится существенная часть зрительского интереса и, как следствие, увеличение рейтингов детских каналов. В отечественную анимацию активно инвестируют ключевые медиахолдинги, включая ВГТРК и Цифровое Телевидение. Детское телевидение заслужило в 2019 году собственную индустриальную премию — ТЭФИ Kids, что можно назвать знаковым событием для всей нашей отрасли.

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