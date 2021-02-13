В Казахстане пройдет чемпионат мира по биатлону среди юниоров

Сборная Казахстана по биатлону ежегодно принимает участие на всех Этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Международный союз биатлонистов (IBU) одобрил проведение Чемпионата Мира по биатлону среди юниоров с 4 по 12 марта 2023 года в городе Щучинске на Республиканской лыжной базе Казахстана, сообщает zakon.kz.

Союз биатлонистов Казахстана (СБК) на протяжении долгого времени тесно сотрудничает с Международным союзом биатлонистов.

В 2019 году во время Чемпионата мира, казахстанская делегация во главе с президентом СБК Ермеком Кизатовым провела встречу с Президентом IBU Олле Далином в городе Эстерсунд (Швеция).

Во время встречи была представлена заявка на проведение Юниорского чемпионата мира IBU в Казахстане.

Подтверждаем, что буквально вчера техническим комитетом и членами правления Международного союза биатлонистов было принято решение о проведении Юниорского чемпионата мира в городе Щучинске. Благодаря поддержке Национального Олимпийского комитета (НОК) в вопросах взаимодействия с международными спортивными организациями удалось получить эту уникальную возможность проведения престижного и масштабного мероприятия в Казахстане. Ожидается участие спортсменов более чем из 50 стран мира. Это является отличной возможностью для нашей страны в продвижении биатлона на новый уровень. прокомментировал Президент Союза биатлонистов Казахстана Ермек Кизатов

Сборная Казахстана по биатлону ежегодно принимает участие на всех Этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Национальная сборная в женской эстафете по биатлону по результатам VII Этапа Кубка мира сегодня занимает 14 строчку, а лидер команды Галина Вишневская по итогам индивидуальной гонки среди женщин заняла 9 место.

Лыжно-биатлонная база в городе Щучинске была открыта в 2018 году, прошла сертификацию со стороны IBU и получила категорию "А" для проведения международных соревнований.

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