Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях

В Instagram на аккаунт португальского футболиста подписаны 261 млн человек, в Facebook — 148 млн, в Twitter — 91 млн

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, чьи аккаунты в социальных сетях достигли отметки в 500 млн подписчиков, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Как сообщает Bleacher Report, на данный момент на аккаунт 36-летнего спортсмена в Instagram подписаны 261 млн человек. В Facebook у него 148 млн подписчиков, в Twitter — 91 млн.

В конце января Роналду установил мировой рекорд по голам в официальных матчах. Во встрече за Суперкубок Италии против "Наполи" (2:0) форвард забил 760-й мяч за карьеру.

Он превзошел достижение бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего с 1931 по 1955 год. На его счету было 759 голов.

С тех пор Роналду отличился еще трижды, оформив дубль в полуфинальном матче Кубка Италии с "Интером" (2:1) и поразив ворота "Ромы" (1:0) в первенстве страны. Таким образом он довел количество забитых за карьеру голов до 763.

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