Чемпионский развод: казахстанский тяжелоатлет остался без квартиры, которую подарил акимат

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Взамен новой акимат выделил квартиру старую.
Казахстанский тяжелоатлет лишился подаренной квартиры, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.
За "золото" на чемпионате Азии ему торжественно вручили двухкомнатную квартиру в новом доме. А через четыре года он узнал, что не имел на нее никаких прав. Подарок активно пиарили как личную заслугу главы региона, а теперь оказалось, что на жилье из бюджета изначально не было выделено ни тиына.
Таиланд. Чемпионат Азии. Казахстанцу Айдару Казову 21 год. Один подход, другой. Зал замирает. И вот в толчке он берет 194 кг. Это - победа, золото, чемпион. В самом престижном доме квартиру подарим, обрадовали чемпиона в родном Петропавловске, двухкомнатную. Было торжественное вручение ключей. Инициатором выступал тогдашний аким области. Его поддержал местный предприниматель-строитель. Приватизировать не давали, жил Айдар под честное слово. В итоге власть сменилась, компания разорилась, жилье продали и чемпиона выселили.
В акимат обратились, они объясняют: сейчас новые люди. Постоянно эта нервотрепка, вроде ты находишься на сборах, но головой, мысленно там, с этой квартирой. чемпион Азии 2015 года Айдар Казов
Взамен новой акимат выделил квартиру старую, служебную, с условием - жить там Айдар может только со своей семьей. Никаких родственников, иначе выселят.
Там никто не жил, газа нет, сейчас свет отключили. А то, что приватизировать они не могут, арендное жилье сделали, договор без права на приватизацию. чемпион Азии 2015 года Айдар Казов
"Согласно законодательству РК жилье имеет право приватизировать только олимпийские чемпионы, паралимпийцы и участники Олимпийских игр с нарушением слуха. Он не попадает под эту категорию, и ему было отказано", - заявил заместитель акима города Аскар Хабибулин.
Некрасивая история закончилась тем, что Айдар уехал из Петропавловска. Живет и тренируется в Алматы. Его квартира стоит пустая. Копятся коммунальные долги.
Чемпион заявил, что он уже устал от этого всего.
Не решается в Петропавловске и ситуация с квартирами, подаренными со всей торжественностью актерам Казахского драматического театра 10 лет назад. Их выделили в так называемом Доме врачей, а это - служебное жилье для медиков. Естественно, его не могут приватизировать актеры. Сейчас они продолжают сидеть на чемоданах, ожидая, что их могут выселить в любой момент. Ситуация похожая: старые чиновники ушли, новые - за чужие обещания не в ответе.
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