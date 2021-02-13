Яндекс признался в большой утечке пользовательских данных

Сотрудник компании предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей.

Яндекс отчитался об обнаруженной большой утечке пользовательских данных по вине одного из сотрудников, передает zakon.kz.

Как сообщает ixbt.com, внутренняя утечка была раскрыта в ходе плановой проверки службой безопасности.

В пресс-службе отметили, что во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник Яндекса предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был один из трех системных администраторов с правами доступа, необходимыми для технической поддержки сервиса.

В результате действий сотрудника было скомпрометировано 4 887 ящиков электронной почты.

Как подчеркивает Яндекс, неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокирован, а их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля от своей учетной записи.

В Яндексе проводится внутреннее расследование. По итогам расследования будут предприняты меры, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность данных пользователей. Также компания обратилась в правоохранительные органы.

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