Как узнать, не висят ли на вас чужие кредиты

Об этом рассказал эксперт.

В последнее время на фоне пандемии отмечается резкий рост мошенничества, в том числе стало поступать большое количество жалоб от населения на кредиты, которые люди не открывали, передает zakon.kz.

Как рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антон Рогачевский, если у вас возникли подозрения, что на вас висит "левый" кредит, следует в первую очередь обратиться в бюро кредитных историй (БКИ) России.

По действующему законодательству РФ, физическое лицо имеет право раз в год взять выписку из БКИ абсолютно бесплатно.

Если вы получили выписку и увидели там чужой кредит, вам следует сразу же обратиться в полицию, чтобы зафиксировать обращение, вызванное противоправными действиями в отношении вашей персоны, - уточнил эксперт.

Сделав копию данного обращения, Рогачевский советует разослать письма-уведомления кредиторам, чьи кредиты оказались на вас случайно, с копией заявления в полицию. Также в письме-уведомлении следует указать, что вы намерены обратиться в суд по данному делу.

Даже если кредиторы согласятся списать данный кредит с вас, что вряд ли, следующим шагом будет обращение в суд.

По словам эксперта, для судебного производства необходима копия заявления из полиции, копии писем-уведомлений в кредитные организации и ответы самих кредитных организаций.

В ходе судебного процесса мы хотим не только списать чужие кредиты, но и вычеркнуть соответствующие записи из БКИ. Если суд принимает нашу сторону, с выпиской решения из суда направляемся в БКИ, чтобы предъявить необходимые документы ответственному сотруднику, - резюмировал Рогачевский.

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