Создавшего мировой хит казахстанца пригласили ментором в вуз

Об этом сообщил ректор университета.

Казахстанского диджея и продюсера 20-летнего Иманбека Зейкенова (Imanbek), автора ставшего мировым суперхитом ремикса на композицию "Roses" Saint JHN, пригласили ментором в павлодарский Toraighyrov University, передает zakon.kz.

Добро пожаловать, Иманбек, в Toraighyrov University. Хорошая новость для любителей современной музыки. Наш новый IT-факультет предлагает прокачать навыки цифрового звукооператора. Спасибо, Иманбек, за помощь в разработке дополнительного модуля образовательной программы бакалавриата и согласие стать ментором нового майнора. Успеха на Грэмми! Кстати, IT-кластер Toraighyrov University разрабатывает множество новых майноров, которые помогут студентам освоить полезные навыки, - написал ректор Toraighyrov University Мейрам Бегентаев на своей странице в Facebook.

Как уточнили pavlodarnews.kz в пресс-службе университета, новый IT- факультет в вузе открывается уже в сентябре этого года. Дополнительные курсы по IT будут доступны для студентов разных специальностей. Появится возможность получить дополнительные специализации: цифровой звукооператор, SMM, web-разработчик, видеопродакшн, графика и дизайн, дополненная и виртуальная реальность для университета.

Например, вы учитесь, как Иманбек Зейкенов, по специальности организация перевозок, движения и транспорта. Параллельно можете выбрать майнор цифровой звукооператор и профессионально освоить курсы по своему хобби, - рассказали в вузе.

Студенты приобретут навыки цифрового звукооператора за время обучения в университете.

Номинант 63-й музыкальной премии "Грэмми" Imanbek получил мировую популярность после публикации на YouTube ремикса на трек Roses американского исполнителя SAINt JHN. Видеозапись собрала более 117 млн просмотров. Трек вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100, а рэпер Карлос Сент-Джон поблагодарил жителя Аксу за ремикс.

Выпускник Павлодарского колледжа транспорта и коммуникаций Иманбек Зейкенов не имеет музыкального образования, он чувствует музыку сердцем.

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