Как стресс влияет на глаза и как с этим бороться

По словам офтальмолога, когда возникают проблемы с глазами, стоит обратиться к специалисту, который назначит соответствующее лечение.

Стресс – нормальная реакция организма на любое внешнее возбуждение. Если он вызывает положительные эмоции, они всегда как-то проявляются, реализуются: мы громко говорим, смеемся. А вот негативные эмоции, например, чувство страха или тревога, часто реализации не получают, и стресс накапливается, передает zakon.kz.

В интервью радио Sputnik офтальмолог и офтальмохирург Игорь Азнаурян рассказал, длительное негативное эмоциональное состояние влияет на все органы, в том числе и на зрительную систему. Также он объяснил, в чем это проявляется.

Когда мы долго нервничаем, может начать двоиться перед глазами, появляется беспричинное ощущение рези, или все может расплываться перед глазами. Это не потому что попала соринка, а потому что это особое состояние возбуждения нервных рецепторов. Если глаза начали реагировать, дальше начнет реагировать сердечно-сосудистая система, а это уже может быть опасно не только для качества жизни, но и для жизни как таковой, и нужно решать проблему, - предупредил офтальмолог.

По его словам, когда возникают проблемы с глазами, стоит обратиться к специалисту, который назначит соответствующее лечение. Но бороться со стрессом можно не только с помощью лекарств. Отлично помогает, например, активная ходьба.

Нужно показаться офтальмологу, пойти к неврологу, чтобы назначали терапию, успокоительные. Не обязательно пить сложные препараты, стресс можно снять довольно легкими способами. Рекомендуется активное движение, например, активная ходьба. Хотя бы 3–4 километра в день нужно человеку в возрасте после 40 лет ходить, это обязательно. Это мышечная деятельность, которая будет снимать стресс локально, - сказал офтальмолог.

Если нет возможности прогуляться, врач порекомендовал делать упражнение, которое поможет снять стресс и устранит неприятные ощущения в глазах.

Самая лучшая вещь – выключить свет в комнате, закрыть глаза, откинуться на спинку кресла и начать представлять перед глазами интенсивный черный цвет. Обычно мы видим белые, серо-белые "облака". Мысленно постарайтесь представить их черными, сделать так, чтобы была абсолютно черная пелена перед глазами. Делайте эту медитацию в течение 2-4 минут, и вам станет легче, - посоветовал Азнаурян.

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